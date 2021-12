Las 10 series de las plataformas que no te puedes perder en enero

Parece que las plataformas estaban esperando con ansias la llegada de 2022, ya que en el primer mes del año desembarcan algunas de las nuevas temporadas de series con una buena legión de seguidores como 'Euphoria' (HBO Max), 'Billions' (Movistar+) y 'Ozark' (Netflix), además de un estreno de calado, 'La edad dorada', una ficción de época de todo un experto en la materia, el creador de 'Downton Abbey'. El 'streaming' sigue confiando también en la producción española, con la tenebrosa 'Feria: la luz más oscura' (Netflix), el 'thriller' de 'Express' (Starzplay) y la tensión de 'Todos mienten', pasando por la comedia 'Señor, dame paciencia', la nueva serie de Jordi Sánchez.

1- CHUCKY

Día 10. Syfy

El famoso muñeco diabólico vuelve a la carga, ahora en forma de serie (con el creador de la saga, Don Mancini, al frente) e indagando en sus orígenes. Un idílico pueblo estadounidense se ve sumido en el caos cuando el temible y pecoso juguete aparece en un mercadillo en un barrio residencial, donde lo compra un adolescente al que, por supuesto, no le espera nada bueno. Al poco tiempo, como era de esperar, empiezan a producirse una serie de terroríficos asesinatos. Los fans de la saga podrán presenciar el regreso de actores de las películas originales, cuyos personajes pueden destapar el pasado de Chucky: Jennifer Tilly ('La novia de Chucky', 'La semilla de Chucky', 'La maldición de Chucky', 'El culto de Chucky'), Alex Vincent ('Muñeco diabólico', 'Muñeco diabólico 2', 'La maldición de Chucky', 'El culto de Chucky'), Fiona Dourif ('El culto de Chucky') y Christine Elise ('Muñeco diabólico 2'). Tiene una segunda temporada confirmada.

2- EUPHORIA

Día 10. HBO Max. Temporada 2

La atormentada Rue (Zendaya, ganadora del Emmy por este papel) sigue enfrentándose a sus demonios: la adicción a las drogas, la pérdida de su padre, los altibajos en su relación con Jules (Hunter Shafer) y su odio por Nate (Jacob Elordi) por haber puesto a su novia entre la espada y la pared la pasada temporada. El lado más oscuro de la adolescencia servido por Sam Levinson a través de una trama extremadamente dura combinada con imágenes muy cuidadas, sacadas casi de un videoclip. La serie, que versiona una ficción israelí, va mucho más allá de las explícitas escenas de sexo y drogas y sumerge a la audiencia en el descenso a los infiernos de la protagonista.

3- EL PACIFICADOR

Día 13. HBO Max

John Cena, una de las revelaciones de 'El escuadrón suicida', vuelve a meterse en el papel de El Pacificador en esta serie que cuenta los orígenes de este atípico superhéroe de atuendo un tanto ridículo dedicado en cuerpo y alma a establecer la paz mundial, pero que está dispuesto a utilizar el poder de las armas para conseguirlo. Aunque a veces le asalten ciertos remordimientos de conciencia ante las órdenes de sus superiores, lo que le genere problemas con su nuevo equipo, muy alejados de los héroes habituales. Creada, producida, escrita y dirigida por James Gunn (también director de la película), explota el Universo Extendido DC combinando a la vez la acción y el humor, un cóctel que ya le funcionó en la película.

4- EXPRESS

Día 16. Starzplay

La primera ficción de la plataforma de producción española pone en el punto de mira los secuestros exprés, un tipo de delincuencia que se produce mucho más habitualmente (y más cerca) de lo que nos podríamos imaginar. Al frente de la ficción se encuentran dos pilares del universo 'Vis a vis': Iván Escobar, cocreador, 'showrunner' y productor ejecutivo, y Maggie Civantos, la protagonista. El miedo y el ritmo vertiginoso de nuestra vida son dos de los puntales que dan sentido a la trama de este 'thriller'.

5- OZARK

Día 21. Netflix. Temporada 4

La familia Byrde que dejó atrás su acomodada vida en Chicago prosigue su escalada en el mundo criminal en los parajes naturales de los Ozarks (Missouri). Tras poner la vista en los casinos como método efectivo para blanquear dinero procedente del narcotráfico, el patriarca (Jason Bateman) y su mujer (Laura Linney) se enfrentan ahora a una nueva dificultad: sin Helen, tendrán que apañárselas sin contar con una intermediaria con el cártel. El FBI, como siempre, seguirá pisándoles los talones. La temporada se divide en dos partes compuestas por siete episodios cada una.

7- BILLIONS

Día 24. Movistar+ Series. Temporada 6

La serie de los ricachones se enfrenta a la primera temporada sin Axe (Damian Lewis, 'Homeland'). Con el empresario desaparecido y Michael Prince (Corey Stoll) asumiendo su lugar, el agudo fiscal Chuck Rhoades (Paul Giamatti) debe desarrollar una nueva estrategia todavía más sofisticada que antes, porque hay nuevo rey de las finanzas y, por lo tanto, nuevas reglas, y todos tienen que consolidar sus alianzas para sobrevivir. Daniel Breaker ('Girls5eva'), quien encarna a Scooter, se convierte en personaje regular de la serie en la nueva entrega.

7- LA EDAD DORADA

Día 25. HBO Max

Julian Fellowes, el creador de 'Downton Abbey', vuele a apostar por la ficción de época en esta serie ambientada un poco más atrás que la de los Crawley, en las últimas décadas del siglo XIX en EEUU, esa edad dorada a la que hace referencia el título, un periodo de inmenso cambio económico, de conflicto entre las viejas costumbres y los nuevos sistemas y entre las enormes fortunas ganadas y perdidas. En pleno 1882, tras la muerte de su padre, la joven Marian (Louisa Jacobson) cambia la zona rural de Pensilvania por la próspera Nueva York en la que viven sus adineradas tías Agnes (Christine Baranski) y Ada (Cynthia Nixon). Se verá envuelta en la descarnada guerra social de su familia contra sus vecinos, un influyente y despiadado magnate ferroviario (Morgan Spector) y su ambiciosa esposa (Carrie Coon), que buscan hacerse un hueco en la 'jet set' neoyorquina.

8- TODOS MIENTEN

Día 28. Movistar+

Pau Freixas ('Sé quién eres', 'Cites') vuelve a incidir en los personajes ambiguos, que no dejan ver a primera vista todas sus caras, en este 'thriller' de seis episodios que combina el drama, el suspense, el humor negro, las mentiras y los secretos. Cuando alguien sube a internet el vídeo sexual de Macarena (Irene Arcos) con el hijo de su mejor amiga (para más inri, alumno suyo) estalla un polvorín en la hasta entonces aparentemente apacible urbanización de clase alta en la que viven, y los vecinos empiezan a ver expuestas sus miserias. Un asesinato acabará por complicarlo todo. Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Amaia Salamanca y Jorge Bosch protagonizan el 'thriller' junto con los jóvenes Lucas Nabor, Carmen Arrufat, Berta Castañé, Marc Balaguer y Lu Colomina.

9- FERIA: LA LUZ MÁS OSCURA

Día 28. Netflix

A mitad de los años 90, en un blanco pueblo de la sierra andaluza, la vida de dos hermanas adolescentes (Ana Tomeno y Carla Campra) se viene abajo después de que salga a la luz que sus padres, ahora desaparecidos, son los responsables de la muerte de 23 personas. Sus vecinos se mueven entre el odio, la venganza y la sospecha: ¿puede ser que las chicas no estuvieran implicadas? El nuevo 'thriller' de misterio, en el que aparecen sectas, seres fantásticos y música grunge, viene servido por dos expertos en la materia como Agustín Martínez ('La caza. Monteperdido') y Carlos Montero ('Élite', 'El desorden que dejas'). Isak Férriz, Marta Nieto y Ángela Cremonte también forman parte del reparto.

10- THE AFTERPARTY

Día 28. Apple

Los oscarizados Chris Miller y Phil Lord ('Spider-Man: un nuevo universo', 'La Lego Película', 'Infiltrados en clase') proponen aquí un juego: desentrañar quién está detrás del asesinato cometido en la reunión de antiguos alumnos de un instituto. Cada uno de los ocho episodios explora el relato de un personaje diferente acerca de la fatídica noche, ya que todos tenían sus motivos para acabar con el muerto. Los sospechosos están protagonizados por actores duchos en la comedia: Tiffany Haddish ('Plan de chicas', 'Socias y enemigas'), Sam Richardson ('La Guerra del mañana', 'Veep'), Zoë Chao ('Love Life', 'Un desastre de altura'), Ben Schwartz ('Space Force', 'House of Lies'), Ike Barinholtz ('The Mindy Project', 'Malditos vecinos'), Ilana Glazer ('Broad City'), Jamie Demetriou ('Fleabag', 'Stath Lets Flats') y Dave Franco ('Vigilados', 'The Disaster Artist').

Otros estrenos y regresos

SEÑOR, DAME PACIENCIA. Día 2. Atresplayer Premium. Jordi Sánchez recupera el mismo papel que en la película homónima en esta serie en la que interpreta a un banquero viudo, padre de cuatro hijos, que pierde su casa en el primer episodio.

CRIMEN EN EL PARAÍSO. ESPECIAL NAVIDAD. Día 2. Cosmo. La belleza de la isla de Saint Marie, bañada por el brillante sol, se ve sacudida en Navidad por un desconcertante asesinato. Con una deslumbrante serie de estrellas invitadas bajo sospecha, en este especial de Navidad veremos el regreso de Danny John Jules como el oficial Dwayne Myers.

SILENT WITNESS (TESTIGO MUDO). Día 3. Movistar+. Temporada 24. La serie criminal más longeva de la televisión británica llega con nuevos episodios en los que la actriz Emilia Fox vuelve a meterse en la piel de la doctora Nikki Alexander, que tendrá que enfrentarse a sus recuerdos más inquietantes y a liderar un nuevo equipo tras la repentina muerte del doctor Thomas Chamberlain y la inesperada partida de su colega Clarissa Mullery.

LOS LARKIN. Día 4. Filmin. Simon Nye, guionista de 'Los Darrell', vuelve a explorar el encanto de los clanes familiares británicos de otras décadas en esta comedia dramática que adapta la saga 'The Darling Buds of May', de H. E. Bates. Está ambientada a finales de los años 50, en el idílico condado de Kent (conocido como 'El jardín de Inglaterra'), y protagonizada por una familia encabezada por Pop (Bradley Walsh) y Ma Larkin (Joanna Scanlan), que sacan adelante a sus seis hijos trabajando en su campo repleto de gatos, gansos, cerdos y caballos. Un 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' en versión más familiar.

BIG SKY. Día 5. Disney+ Star. Temporada 2. Cuando las detectives privadas Cassie Dewel y Jenny Hoyt vuelven a reunirse para investigar un accidente de tráfico a las afueras de Helena, Montana, descubren que el caso no va a resultar tan sencillo como esperaban. Conforme van indagando más en el misterioso accidente, se van topando con un grupo de adolescentes ingenuos, una insinuante cara del pasado de Jenny y un depravado forastero dispuesto a encontrar respuestas.

REBELDE. Día 5. Netflix. La plataforma reabre el prestigioso colegio Elite Way (ahora llamado EWS) en esta nueva versión de las telenovela juvenil argentina de 2002, que ya tuvo una adaptación mexicana pocos años después. A lo largo de ocho episodios, sigue la historia de los estudiantes dispuestos a dejarse la piel para ganar la batalla de las bandas, un concurso que puede allanarles el camino en la industria musical.

LA CHICA DE LA LIMPIEZA. Día 5. HBO Max. La doctora Thony De La Rosa deja a su esposo en Filipinas rumbo a EEUU para buscar un tratamiento para su hijo, al que le han diagnosticado un trastorno de inmunodeficiencia poco común y potencialmente mortal. Pero cuando el único donante de médula ósea compatible se retira y su visa expira, Thony se encuentra atrapada en Las Vegas, forzada a trabajar como empleada de la limpieza junto a su cuñada Fiona. Después de presenciar accidentalmente un asesinato, es reclutada por el mafioso Arman Morales para usar sus habilidades médicas como 'limpiadora', borrando la evidencia de los crímenes de la mafia.

CLUB ESTAMBUL. Día 6. Netflix. Temporada 2

RED LIGHT. Día 6. Sundance TV. 'Thriller' belga sobre el oscuro mundo de la prostitución de Amberes y Amsterdam. Protagonizado por Carice Van Houten (Melisandre en 'Juego de tronos'), Maaike Neuville (‘El jurado’) y Halina Reijn (‘Instinto’), que interpretan a tres mujeres de mundos completamente diferentes cuyos destinos se cruzan inesperadamente con la desaparición repentina de un hombre.

UPRIGHT. Día 7. Filmin. Dos inadaptados se embarcan en un viaje lleno de atropellos que les llevará por toda Australia.

LOS GEMSTONE. Día 9. HBO Max. Temporada 2

PERNI. Día 10. Cosmo. Comedia dramática noruega que nos acerca al día a día de Pernille Middelthon, Perni para todos, una mujer que a sus cuarenta y tantos se enfrenta a los vaivenes de la vida con un optimismo y una actitud arrolladora. Divertida y entusiasta, Perni se ocupa de todo y de todos y siempre se deja para el final. Hasta que se ve prácticamente obligada a tomarse más en serio.

WALKER. Día 10. FOX. El agente Cordell regresa a Austin (Tejas), después de un año fuera, para tratar de reconectar con sus hijos, mientras se arrojan sospechas sobre la muerte de su mujer.

CALL ME KAT. Día 11. HBO Max. Temporada 2

MANHUNT: THE NIGHT STALKER. Filmin. Temporada 2. El ganador del BAFTA Martin Clunes retoma al personaje del detective Colin Sutton para dar caza a un violador que está atemorizando a una comunidad de ancianos al sureste de Londres.

NAOMI. Día 12. HBO Max. Nueva serie de DC que sigue el viaje de una adolescente desde su pequeña ciudad del noroeste hasta las alturas del Multiverso. Cuando un evento sobrenatural sacude su ciudad natal, Naomi se propone descubrir sus orígenes, lo que desafiará todo lo que creemos sobre nuestros héroes.

LAS CHICAS DE ORO. Día 12. Disney+

FEUD: BETTE AND JOAN. Disney+. Día 12.

SUPERMAN & LOIS. Día 13. HBO Max. Temporada 2

LA PERIODISTA. Día 13. Netflix. Serie japonesa sobre una entregada periodista que investiga un escándalo de corrupción gubernamental mientras poderosos enemigos tratan de neutralizar su trabajo.

AFTER LIFE. Día 14. Temporada 3 (última)

EL MARGINAL. Día 14. Netflix. Temporada 4

ARCHIVO 81. Día 14. Netflix. Un archivista acepta el encargo de restaurar unas cintas de vídeo de 1994, lo que aviva su interés por la investigación de una misteriosa secta que llevó a cabo una documentalista. Poco a poco se va obsesionando con el caso y se produce una extraña conexión entre ambos personajes que lleva al protagonista a pensar que puede salvar a su compañera del trágico final que tuvo 25 años atrás. Rebecca Sonnenshine ('The Boys', 'Crónicas vampíricas') figura como productora ejecutiva de esta serie de suspense sobrenatural inspirada libremente en el podcat 'Archive 81'.

EL DESCUBRIMIENTO DE LAS BRUJAS. Día 14. Movistar+. Temporada 3 (última). Matthew y Diana lucharán por la supervivencia de sus hijos. En el final de la adaptación de la trilogía de novelas escrita por Deborah Harkness regresan Matthew Goode ('The Good Wife', 'Downton Abbey') y Teresa Palmer ('Memorias de un zombie adolescente').

SOMEBODY SOMEWHERE. Día 17. HBO Max. Sam es una auténtica ciudadana de Kansas en la superficie, pero, por dentro, lucha por encajar en el molde de su ciudad natal. Lidiando con la pérdida y la aceptación, se descubre a sí misma y a una comunidad de forasteros que no encajan, pero que no se rinden.

THE WALL. Día 17. Cosmo. Temporada 2. El Hotel Château Frontenac, con sus tejados inclinados, sus enormes torres, sus frontones ornamentados y sus altas chimeneas, es un monumento nacional... y el lugar de un extraño asesinato. El cuerpo de un infame ingeniero se encuentra enterrado en una bañera de cemento.

NADIA. Día 17. AMC. Serie rusa de acción protagonizada por Victoria Isakova, que sigue la historia de una mujer que se ve envuelta en el mundo del crimen organizado tras el asesinato de sus padres, algo que cambiará su destino para siempre.

OPERACIÓN BÚFALO. Día 18. Filmin. Las pruebas atómicas británicas en Australia en los 50 son el telón de fondo de esta mezcla de thriller y sátira política sobre el impacto de estos experimentos en las comunidades indígenas.

QUEENS. Día 19. Disney+. La historia de cuatro mujeres de cuarenta años que vuelven a reunirse para intentar recuperar la fama que tenían en los años 90, cuando eran estrellas del mundo del hip hop. La serie cuenta con canciones originales interpretadas por el reparto.

UN HOMBRE DE HONOR. Día 19. Disney+

CHICAGO PD. Día 19. Calle 13. Temporada 9

SERVANT. Día 21. Apple TV. Temporada 3

MARICÓN PERDIDO. Día 21. HBO Max. Serie completa

LOS FRAGUEL: LA DIVERSIÓN CONTINÚA. Día 21. Apple TV

AS WE SEE IT. Día 21. Amazon Prime Video. Un grupo de veinteañeros y compañeros de piso con trastorno del espectro autista se esfuerzan por conseguir y mantener sus trabajos, hacer amigos, enamorarse y desenvolverse en un mundo que no se lo pone fácil.

TRANSPLANT. Día 25. AXN. Temporada 2

LOS ÚLTIMOS TRES DÍAS. Día 25. Filmin. La miniserie sobre el hundimiento de Milosevic.

GROWN-ISH. Día 26. Disney+. Temporada 4

HIT-MONKEY. Día 26. Disney+. Serie de animación protagonizada por un mono de cara roja japonés. Con la ayuda del fantasma de un asesino a sueldo estadounidense, emprende una búsqueda de venganza en los bajos fondos de Tokio, convirtiéndose en el famoso asesino de asesinos.

INSANIA. Día 26. Disney+

SAVING LISA. Día 27. Cosmo. Adaptación de la premiada serie japonesa 'Mother', cuenta la historia de Rose, una profesora sustituta que se da cuenta de que una de sus alumnas, Lisa, de 8 años, es víctima de abusos infantiles. Rose decide secuestrar a la menor para salvarla y huye a casa de su propia madre adoptiva, mientras es perseguida por la policía y se enfrenta a las heridas del pasado.

THIS IS US. Día 27. Amazon Prime Video. Temporada 5

SEÑORITA 89. Día 27. Starzplay

LA MUJER DE LA CASA DE ENFRENTE DE LA CHICA EN LA VENTANA. Día 28. Netflix. Mientras combina alcohol, drogas y su gran imaginación, Anna se obsesiona con el apuesto vecino de enfrente y es testigo de un asesinato.

IN FROM THE COLD. Día 28. Netflix. Una madre que debe elegir entre poner en riego a su familia o volver a su pasado como agente ruso.

HIJOS DE DUNE. Día 28. Dark. Miniserie inspirada en los dos últimos libros de la aclamada saga literaria de Frank Hernet, y protagonizada por James McAvoy y Susan Sarandon.