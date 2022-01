El sector audiovisual español está creciendo en los últimos años a un ritmo desmedido y la producción de series nacionales se ha multiplicado en 2021, un crecimiento que es proporcional al interés de los telespectadores, según opinan quienes lo conocen de cerca, que niegan la existencia de una posible burbuja.

“Este concepto de la burbuja es algo que yo llevo oyendo unos cuantos años y todos teníamos esa sensación de que no puede ser que se esté produciendo tanto, a todos los niveles, y que esto tarde o temprano acabaría explotando. Pero lejos de explotar lo que está pasando es que cada vez hay más producciones”, cuenta a Efe el guionista Antonio Sánchez Olivas ('Aída', '7 vidas').

Tras un 2020 fuertemente afectado por la pandemia, 2021 ha sido el año de los estrenos de series nuevas, de las primeras producciones de series españolas de plataformas como Disney+ o Starzplay, el año de los 'remakes', de las adaptaciones de libros 'best-sellers' y de los regresos de series icónicas de hace una década. Y, lejos de frenarse, el sector está en pleno acelerón.

“Ahora mismo es complicado cerrar equipos para poder producir series porque hay tantas que tú llamas a técnicos, o quieres cerrar a actores y todos tienen muchos compromisos. Es abrumador”, apunta el creador. El 16 de enero se estrena en Starzplay su último trabajo, la serie 'Express', que ha creado junto a Iván Escobar ('Vis a vis').

“Yo creo que no es una burbuja. Las burbujas están llenas de aire, de vacío. Estuvo la inmobiliaria, la de las telecomunicaciones, esas estaban llenas de algo que no existía, vendían humo, pero aquí no es humo lo que se vende sino que son unos abonados que pagan por ver un producto y mientras estén ahí seguiremos haciendo series”, cuenta por su parte Carlos Montero, creador de la exitosa franquicia de Netflix 'Élite'.

El vicepresidente de contenido de Netflix en España y Portugal, Diego Ávalos, va más allá y cree que en un hipotético diagrama del sector audiovisual la curva de crecimiento está todavía “en un inicio, en los primeros pasos”.

“Hay un diagrama que yo dibujaría: si te pones a pensar en una escalera o en una curva estamos en los primeros pasos, subiendo (…) Estamos en un momento increíble donde estamos descubriendo nuevas voces y nuevas visiones” gracias al “paradigma que nos da la democratización de la distribución, donde algo puede verse en más de 190 países en el mismo momento”, apunta a Efe.

“Lo que estamos viviendo ahora no se parece en nada a la situación de hace cuatro años y todo sigue cambiando, no se ha fijado la foto del todo. Igual lo que digamos ahora dentro de año y medio ya ha caducado”, apunta por su parte Aitor Gabilondo, creador de la exitosa serie 'Patria' (HBO Max), que este año estrenará la cuarta temporada de 'Madres' y, presumiblemente, su nueva serie de Netflix 'El silencio'.

El gran cambio de la ficción española comenzó tras el brutal éxito de 'La casa de papel' en 2018, que puso el foco en las historias producidas en este país. La expansión de las plataformas y un aumento en la demanda de contenido, potenciado por la pandemia, ha hecho que el sector audiovisual haya vivido una auténtica revolución en el último lustro, tanto para los creadores como para los consumidores.

“Ha cambiado la forma de consumir"

“Ha cambiado totalmente la forma de consumir. Hoy tenemos la posibilidad de ver series de países rarísimos, ficciones que nunca habíamos consumido aquí. Ha llegado la globalización al entretenimiento y yo creo que es muy desconcertante para nosotros”, explica Gabilondo.

Unos cambios que “siempre son positivos” aunque “no perfectos”. “No quiere decir que todo lo que se haga sea bueno porque casi todo es malo, pero casi todas las novelas son malas, casi todos los políticos son malos… No todo es de diez, pero que haya tanto volumen permite que de repente salgan series maravillosas”, añade el cineasta.

Sobre el futuro, el creador piensa que “estamos en medio de la pugna de las grandes empresas”, en un momento de expansión que “algún día parará” y que traerá “fusiones y cambios”, pero “las plataformas han llegado para quedarse y esa oferta seguirá”.

Una opinión compartida por Sánchez Olivas, quien cree que en los próximos años “todo de una manera natural se irá recolocando y encajará”. El creador menciona también uno de los conceptos que han traído todos estos cambios y que afecta a la manera de construir historias: el “glocal”, una historia “local que aspire a convertirse en global”.

“Aunque sean historias muy nuestras, se pueden extrapolar al mundo. Ese es el secreto de lo que se está demandando ahora. Todas las cadenas y plataformas lo que te demandan es eso. Cuéntame algo tuyo, muy reconocible aquí, pero que sea reconocible también en el resto del planeta”, agrega.