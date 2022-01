'Entrevías', el triunfo del amor sobre el prejuicio

Tirso es el dueño de una ferretería de un barrio transformado por la inmigración y la delincuencia, que vive casi como un ermitaño, hasta que debe encargarse de su nieta Irene, una adolescente vietnamita adoptada cuya madre es incapaz de controlar. Este es el punto de partida de ‘Entrevías’, serie que estrena en abierto Telecinco el martes, 1 (22.50 horas) y que Netflix irá ofreciendo capítulo a capítulo tras las 48 horas de emisión en la cadena de Mediaset. Una ficción que vuelve a reunir a José Coronado como protagonista y a Aitor Gabilondo como creador, un tándem que tan buenos resultados dio en ‘El Príncipe’ y ‘Vivir sin permiso’.

La ficción, cuyo reparto también encabeza otro actor de probada solvencia como es Luis Zahera, combina drama, acción y toques de humor para hablar de la brecha generacional, la crisis de valores, los cambios sociales, los prejuicios y la convivencia intercultural. Y, sobre todo, de amor. El que acaba profesando el arisco Tirso (Coronado) por su nieta (Nona Sobo), que le hará abandonar ese aislamiento al que se había sometido por resultarle hostil su entorno, para convertirse en un involuntario ‘héroe de barrio’.

Un Romeo y Julieta

Un sentimiento que también despertará en la ‘china pija’, como la conocen en el barrio, Nelson (Felipe Londoño), un pandillero colombiano que no pertenece a su mundo. “Es una historia de amor en sus diferentes facetas: el paterno filial, entre nieta y abuelo, pero también hay un Romero y Julieta maravilloso”, explica Coronado. “Un amor puro y tóxico, porque lo viven en un ambiente del que quieren salir, pero les atrapa”, añade Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España. La huida de la pareja es el detonante que provoca que ese tipo refunfuñón y descreído, que fue héroe de guerra en Bosnia, pero que ahora no hay ninguna causa que le motive, se lance en su búsqueda. “Ha perdido la fe en el ser humano y no quiere ser un héroe, pero se ve abocado a ello”, cuenta David Bermejo, el cocreador.

Producida en colaboración con Alea Media y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, la ficción, compuesta de dos temporadas de ocho capítulos cada una, se desarrolla en uno de esos barrios de la periferia a los que en los años 60 y 70 acudieron gente de los pueblos en busca de un futuro y que ahora habitan otras etnias con otras costumbres, pero las mismas inquietudes. “El barrio es una parte viva, porque representa a millones de personas que están infrarrepresentadas en la ficción y en la sociedad, gente que viene a buscarse la vida y lo tiene difícil, pero cuando toma las decisiones correctas, lo consigue. Es la victoria del amor frente al prejuicio”, asegura Bermejo.

Una sociedad polarizada

Porque la serie habla de prejuicios, que, según Bermejo, como tienen una parte de verdad, parece que lo sean. “Pero también tienen un gran constructo de mentiras y simplificaciones que nos llevan a tirarnos los trastos a la cabeza sin conocernos. Y esta es la historia de cómo una convivencia forzada lleva a un personaje a darse cuenta de que el mundo puede ser más rico cuando abres la puerta y te enfrentas a las cosas a las que tienes prejuicio”, insiste. “Es un reflejo de una sociedad compleja y polarizada, que hará pensar en cómo nos comportamos con los que no son iguales”, apunta el actor de 'El inocente'.

Asimismo, según Vasile, “‘Entrevías’ refleja una sociedad llena de contradicciones que simplifican bien esos tres personajes (Tirso, Ezquiel e Irene) que son bipolares, pero no en el sentido neurológico. Porque siempre hay dos vías: la del bien y la del mal, la de seguir las reglas y la de romperlas”. El otro personaje ‘bipolar', Ezequiel, es un policía corrupto y embaucador, tan espontáneo y socarrón como peligroso. Le da vida Luis Zahera. “Ezequiel considera que las normas están para saltárselas. En el fondo de su corazón, piensa que es para que las cosas salgan bien, pero cuando te enfangas, todo va mal”. Y junto a dos veteranos de peso, la debutante Nona Sobo, cuyo personaje representa a esa sociedad actual que su abuelo, tan anquilosado en el siglo XXI, odia e irá aprendiendo a aceptar. El reparto se completa con Laura Ramos, Manuel Tallafé, Manolo Caro, Itziar Atienza y María de Nati, entre otros.

Esta ficción rompe la tendencia que seguía Mediaset en los últimos dos años de estrenar sus series previamente en una plataforma. “Nunca se sabe cómo irá mejor”, explica Vasile, quien asegura que no se trata de un experimento. De hecho, la fórmula funciona, como se demostró en ‘Vivir sin permiso’, que luego pasó a Netflix. Además, cree en la tele generalista: “Esperamos que la gente diga: me quedo en casa para ver ‘Entrevías’”, concluye.