Diez curiosidades sobre la serie 'Outlander', la historia de amor a través del tiempo que arrasa

Si hay una serie que sabe sacar el máximo partido de los espectaculares paisajes de Escocia esa es 'Outlander'. La ficción desarrollada por Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica') a partir de la exitosa saga literaria de la escritora estadounidense Diana Gabaldon está centrada en la apasionada historia de amor que viven a mediados del siglo XVIII el aguerrido Jaime (Sam Heughan) y la impetuosa Claire (Caitriona Balfe), un romance a prueba de batallas, enfrentamientos entre clanes e incluso viajes en el tiempo. Convertida en una de las series de época con más tirón del panorama televisivo actual, sus fans llevaban nada menos que dos años esperando a que se estrenara la sexta temporada.

Por eso puede ser un buen momento para repasar 10 curiosidades de esta superproducción, aprovechando que El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, pudo asistir al rodaje de la anterior tanda de episodios.

1. Carolina del Norte está ¡en Glasgow!

Aunque la historia inicial de 'Outlander' arranca en las Tierras Altas de Escocia, la serie ha ido cambiando de escenario temporada a temporada, pasando por París y Jamaica hasta llegar a la Carolina del Norte de antes de la guerra de la Independencia americana. Lo que no ha variado es el escenario del rodaje, ubicado en los estudios Wardpark, en Glasgow. Situados a las afueras de la ciudad, son los más grandes de Escocia y ahora están exclusivamente dedicados a la serie, con hileras e hileras de 'kilts' y vestidos de época, pilas de madera para las casas de los protagonistas y pasillos plagados de fotos que son un exhaustivo recorrido por las temporadas de la producción de la cadena Starz.

2. Fraser's Ridge... existe

Las escenas interiores de la casa en la que viven Claire y Jaime, en Fraser's Ridge, se graban en los estudios de Wardpark, en Glasgow, pero el equipo ha levantado otra vivienda a unos kilómetros de allí, al aire libre, para darle realismo a los planos exteriores. Situada en medio de un verde valle, junto a un pequeño riachuelo, su ubicación permite también aprovechar el paisaje natural de Escocia haciéndolo pasar por el de Carolina del Norte. Para ello, en posproducción solo añaden un pequeño retoque a las montañas, haciéndolas parecer más altas, y a los árboles. Y el nivel de detalle está tan cuidado, que la serie cuenta con un insólito departamento, el 'green department', dedicado a plantar y replantar el césped, las hierbas y las verduras que aparecen en la ficción.

3. Las pelucas de los Fraser

Si hay un rasgo que caracteriza al clan Fraser es el intenso color rojo de su cabello. Pero ni Sam Heughan (Jamie Fraser) ni Sophie Skelton (Brianna Fraser, su hija en la ficción) son pelirrojos en la vida real, así que ambos han tenido que adaptar su cabello a las exigencias del guion. Primero fue con tintes pero, con el tiempo, ambos optaron por las pelucas para no continuar dañando tanto su pelo (ella estuvo incluso a punto de perderlo). "Son horribles. Pegamento y picores, especialmente cuando los mosquitos se meten debajo, como una tortura", ha llegado a describir el patriarca la experiencia con estos postizos. Aunque no todo es malo: "Es guay cómo cambian tu imagen. Una herramienta útil", puntualiza.

4. Un personaje 'resucitado'

La trama de la serie es bastante fidedigna a las novelas de Diana Gabaldon en las que se basa, pero también se permite alterar la historia para darle más ritmo. Una de las variaciones más importantes respecto a los libros es la 'resurrección' de Murtagh (Duncan Lacroix), el personaje que ejerce de padrino de Jamie. El rudo escocés moría en la cruenta batalla de Culloden, mientras que en la serie reaparecía en el Nuevo Mundo en la cuarta temporada. "Odiábamos perder al personaje con el que Claire podía hablar sobre el futuro porque conocía su secreto", justifica la guionista y productora, Tonia Graphia. "Cuando hacemos cambios, tratamos que encajen con el espíritu de los libros y somos respetuosos con el material de origen", añade. Su reaparición le permitió, de paso, vivir una historia de amor durante la quinta temporada con la tía del protagonista, Jocasta (Maria Doyle).

5. El gaélico y el acento escocés

No todos los actores que interpretan a escoceses en 'Outlander' son originarios de esas tierras, así que han tenido que pulir su acento para hacer creíbles sus personajes. Para ello cuentan con una entrenadora de dialectos que les ayuda a depurar su pronunciación, y con los fragmentos en gaélico que de vez en cuando tienen que chapurrear. Como Alexander Vlahos, uno de los fichajes de la sexta temporada, que encarna a Allan Christie. Incluso intérpretes escocesas como Lauren Lyle (Marsali) y Caitlin O'Ryan (Lizzie) han reconocido que han tenido que perfeccionar su acento.

6. El 'cameo' de Diana Gabaldon

'Outlander' no solo le ha permitido a Diana Gabaldon ver trasladadas sus novelas a la pantalla, sino también debutar como actriz. La autora hizo un 'cameo' en el cuarto episodio de la primera temporada de la serie, titulado 'The Gathering'. Interpretaba a Iona MacTavish, la esposa de un rico comerciante que conversa con la señora Fitz con un acento muy escocés. En el episodio también aparece el productor ejecutivo de la serie, Ronald D. Moore, pero él no abre la boca.

7. Ochenta y siete piezas de vestuario para Jamie

Trisha Biggar sustituyó en la quinta temporada de 'Outlander' a Terry Dresbach (ganadora de un Emmy y esposa de Ronald D. Moore) como diseñadora de vestuario de la serie, que no da puntada sin hilo con los detalles del guardarropa. El departamento, que emplea casi a 60 personas de 17 nacionalidades, se encarga de que todas las prendas (incluso el calzado) pasen por un proceso de envejecimiento para que parezca que forman parte del fondo de armario de unos protagonistas que viven en pleno siglo XVIII. Como muestra de la complejidad de su trabajo, solo un ejemplo. El sastre elaboró la pasada entrega 87 piezas de vestuario solamente para Jamie. Vayan sumando...

8. Caitriona Balfe, la última elegida

El equipo de 'Outlander' tenía claro que lo primero que tenía que hacer para que la serie echara a rodar era elegir a la actriz que interpretaría a su protagonista, Claire, la enfermera inglesa casada y procedente de la década de 1940 que acabaría conociendo al amor de su vida en el siglo XVIII. Sin embargo, la intérprete que finalmente le daría vida, la anteriormente modelo Caitriona Balfe (había desfilado para Chanel, Dolce & Gabbana, Givenchy, Louis Vuitton y Victoria's Secret), fue la última en sumarse al elenco. Lo hizo solo dos días antes de iniciarse el rodaje, ya que no encontraban a la actriz indicada. Eso sí, la eligieron "de inmediato" al ver su casting, según el 'showrunner' de 'Outlander', Ronald D. Moore.

9. Sam Heughan: whisky y sabor escocés

El protagonista masculino de 'Outlander', Sam Heughan, le está sacando mucho partido a su participación en la serie. No solo porque ha sido su gran lanzamiento como actor (tras intentarlo varias veces en 'Juego de tronos'), sino porque su implicación en la ficción (donde se ha convertido en productor ejecutivo junto a Balfe) le ha permitido seguir desarrollando otras actividades relacionadas con su tierra natal. Como lanzar un whisky y protagonizar una docuserie sobre los clanes y espectaculares parajes escoceses junto a su amigo Graham McTavish, que dio vida a su tío Dougal MacKenzie. Se llama 'Tierra de clanes', está disponible en Movistar+ y cuenta con libro propio (editado en castellano por Principal y con prólogo de Diana Gabaldon).

10. La precuela

La revista 'Variety' ha confirmado estos días lo que muchos fans de 'Outlander' venían reclamando desde hacía mucho tiempo: un 'spin-off' de la serie. Concretamente, una precuela ambientada antes de la intensa historia de Jamie y Claire, también desarrollada por Matthew B. Roberts, productor ejecutivo y 'showrunner' de la serie original. Todo apunta que podría estar centrada en Ellen MacKenzie y Brian Fraser, los padres de Jamie, aunque hay otras alternativas: una trama sobre 'Virgins', la precuela publicada por Gabaldon sobre el protagonista en la Francia de 1740, o con el inglés lord John Grey (David Berry), ya que el personaje cuenta con su propia saga de novelas.