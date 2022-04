Telecinco está a punto de terminar de emitir los capítulos que le quedaban pendientes de 'La que se avecina'. Y la pregunta para muchos fans de la mítica comedia vecinas es: ¿y ahora qué? Pese a que no se conocen demasiados detalles del futuro de la serie, lo que sí está claro es que la serie continúa. De hecho, el martes comenzaba el rodaje de los nuevos episodios bajo un gran secretismo, y esto es todo lo que se sabe:

¿Cuántas temporadas están firmadas?

Alberto Caballero, creador y showrunner de la serie de Telecinco, avanzó el pasado mes de enero que finalmente la serie no terminaría con la temporada 12. "Vamos a grabar la T13 de LQSA en 2022. Y la T14 en 2023. Y la T15 en 2024”, escribía Caballero en su cuenta de Twitter, confirmando que, al menos, la serie tendrá tres temporadas más.

¿Qué va a ser de los vecinos?

Desde que se estrenara esta última tanda en Amazon Prime Video (donde está disponible desde 2021), había numerosos rumores sobre el destino de los vecinos de Mirador de Montepinar tras este fin de ciclo. Su creador ya había asegurado que la serie viviría una total renovación para comenzar una nueva etapa, como finalmente terminó confirmando: “Ya tenemos nuevos platós donde estamos construyendo el nuevo edificio. Nuestras mentes enfermas ya están con los guiones. Seguiremos informando”.

Por tanto, los personajes se mudarán de edificio para revitalizar las tramas, como así deseaba el equipo: "Los personajes aún tienen mucho recorrido porque el hecho de cambiar de residencia es bastante giro como para refrescarla un poco. Pero después hay una serie de circunstancias que hay que cuadrar”, explicaba Caballero en una entrevista con Vertele.

¿Qué actores estarán?

Al contrario de lo que ocurrió con el paso de 'Aquí no hay quien viva' a 'La que se avecina', los personajes no cambiarán en esta nueva etapa. La intención es que los actores sigan interpretando a los disparatados vecinos en un contexto nuevo. No obstante, se desconoce si el reparto actual al completo continúa en la serie. Por ahora hay cinco confirmados: Nacho Guerreros, Fernando Tejero, Carlos Areces, Jordi Sánchez y Nathalie Seseña, como así mostró el mítico Coque con una fotografía en su cuenta oficial de Instagram.