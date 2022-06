La historia de 'Sexo en Nueva York' continúa en 'And Just Like That', serie estrenada en 2021 y que contará con una segunda temporada. Aunque Kim Cattrall no apareció en la primera entrega, sí se hizo mención a su personaje, Samantha, que estará de vuelta en los nuevos capítulos.

En la primera temporada Carrie (Sarah Jessica Parker) se comunica con Samantha a través de mensajes de texto. En una entrevista con Variety le preguntaron a Michael Patrick King, showrunner de la serie, si esto volvería a ocurrir en la temporada 2. "Sí", respondió, pero sin especificar si el personaje estará presente de nuevo a través de referencias directas al mismo o si aparecerá en pantalla y, de hacerlo, si será Kim Cattrall u otra actriz quien lo interpretará. King también teorizó sobre qué habrían hablado Carrie y Samantha durante el final, cuando acuerdan verse después de que Carrie dejara las cenizas de Big en París. "Es muy divertido, porque cada uno de los guionistas tiene una versión diferente de lo que sucedió durante esa conversación. Creo que hubo algo de champán. Creo que hubo un tira y afloja, y una historia de amor que se dieron cuenta de que era más importante que tener miedo de sanar. Estoy seguro de que tuvieron una gran noche. Para mí, tuvieron una gran noche y las cosas se resolvieron. Carrie dejó ir a un viejo amor y uno de sus amores actuales regresó", relató. Cattrall y Parker tuvieron problemas en el set de Sexo en Nueva York, por lo que la británica ha rechazado volver a dar vida a Samantha. Parker habló recientemente de la relación con su excompañera en el podcast Awards Chatter. "Es muy difícil hablar de la situación con Kim. Hubo muchas conversaciones públicas sobre cómo se sentía con respecto a la serie", declaró. Además, reveló por qué Cattrall no había participado en And Just Like That. "Ella dejó claro que no era algo que quisiera, y ya no era cómodo para nosotras, por lo que no ocurrió", matizó.