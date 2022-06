Las series clave para la semana del 20 de junio

Esta semana no solo podremos volver a 'Sanditon' (y quizá probemos con otras series estilo Austen), sino también reencontrarnos con los hermanos Hargreeves o saber qué se esconde tras 'La casa de papel' de Corea. Debajo, nuestras propuestas al completo.

1. 'Descubriendo a Alice'

En esta comedia negra de, al parecer, cambiantes temas y tonos, la gran Keeley Hawes (la ministra del Interior de 'Bodyguard', por ejemplo) es una viuda que empieza a descubrir deudas y mentiras del que fuera su marido. La serie es una nueva colaboración de Hawes con Roger Goldby y Simon Nye, director y guionista, respectivamente, de 'Los Durrell'. Al parecer, roban toda la atención Joanna Lumley (Patsy de 'Absolutely fabulous') y Nigel Havers como los padres de la heroína. Disney+, miércoles, día 22.

2. 'The Umbrella Academy (temporada 3)'

El 'showrunner' Steve Blackman sigue esforzándose por llevar a la pantalla el expansivo y delirante universo de superhéroes propuesto por Gerard Way (My Chemical Romance) en su serie de cómics 'The Umbrella Academy'. La tercera temporada, fusión de 'Hotel Oblivion' y un volumen aún por aparecer, enfrenta a los hermanos Hargreeves con su mejorado equivalente de un universo paralelo. Haciendo su transición también en ficción, Elliot Page dejará de ser Vanya para ser Viktor. Netflix, miércoles, día 22.

3. 'La Casa de Papel: Corea'

¿Una versión coreana de una serie española? ¿Y una serie española tan reciente como popular, incluyendo en Corea? Así es. Intriga y desconcierto. De nuevo, el Profesor (ahora, Yoo Ji-tae) mueve los hilos de un gran robo en el que cada ladrón tiene nombre de ciudad: Tokio es Jeon Jong-seo (la chica de 'Burning'); Berlín, Park Hae-soo (el malvado 218 de 'El juego del calamar'). Cambia el paisaje, claro: un mundo donde las dos Coreas se encaminan a la unificación y la JSA ha dado pie a la Zona Económica Conjunta. Netflix, viernes, día 24.

4. 'Chloe'

Atención a este thriller psicológico sobre los juegos de apariencias de las redes sociales. Si las reseñas británicas no engañan, estaríamos ante una de las (relativas) sorpresas del año. Erin Doherty (la joven princesa Ana de 'The Crown') es Becky Green, una obsesa de las redes sociales de su amiga de infancia Chloe (Poppy Gilbert), que parece llevar la mejor vida. Cuando Chloe muere repentinamente, Becky decide inventarse una identidad para colarse en el círculo de aquella y averiguar la verdad. Prime Video, viernes, día 24.

5. 'Loot'

La gran Maya Rudolph (la amiga que se casaba en 'La boda de mi mejor amiga' y un icono de 'Saturday night live') protagoniza y produce esta creación de Alan Yang y Matt Hubbard, con quienes ya hizo la curiosa 'Forever'. Encarna con su 'charme' habitual a Molly Novak, multimillonaria decidida, tras su bien remunerado divorcio, a involucrarse más en la fundación benéfica que no sabía que tenía. Una parodia necesaria del privilegio inconsciente. Apple TV+, desde el viernes, día 24 (estreno con triple episodio).