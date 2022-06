'Sanditon': el drama austeniano que resucitó de su cancelación

Justin Young, guionista jefe de 'Sanditon', recuerda los primeros días de emisión de la serie como una experiencia anticlimática. "Se estrenó en Reino Unido en uno de los fines de semana de agosto más calurosos que se recuerdan", cuenta por videollamada. "No sé bien qué esperaba la gente, pero me metí en Twitter y a la gente le estaba costando digerirla". Aquella primera temporada llegó a España a través de COSMO en abril de 2020, cuatro meses después de que la cadena ITV decidiera dar carpetazo al proyecto por los discretos datos de audiencia.

En un giro tristemente irónico del destino, 'Sanditon' se convertía así en adaptación inacabada de una novela inacabada; la última que Jane Austen había tratado de completar antes de su prematura muerte en 1817. El creador de la serie, Andrew Davies (coguionista de la 'House of cards' original), se dedicó a preparar otros proyectos, y sus actores a leer otros guiones. Mientras tanto, una ola de amor fan fue cogiendo cuerpo hasta convertirse en el tsunami del hashtag #SaveSanditon. La labor de la llamada Sanditon Sisterhood, unida a los buenos resultados en la estadounidense PBS a principios de 2020, invitaba a reconsiderarlo todo.

"Empezamos a hablar sobre otra temporada después del éxito en Estados Unidos", explica Young. "No fue fácil levantarla, sea como sea. Asegurar la financiación llevó mucho tiempo. Y cuando llegó el momento de ponerse manos a la obra, la duda era si íbamos a poder contar con los actores de la primera. La situación era complicada".

Sí que lograron contar con la promesa Rose Williams como Charlotte Heywood, aquella joven que dejaba la vida rural para instalarse en la localidad pesquera del título, ahora en camino de convertirse en destino costero. Pero no pudieron traer de vuelta a Theo James como Sidney Parker, el apuesto empresario que al final de la primera temporada decidía casarse con la rica viuda Eliza Campion (Ruth Kearny) en lugar de con la heroína Charlotte: todo un giro respecto a lo que se espera de un final de Austen. De hecho, más de un austenita se rebeló. "Confundió a mucha gente, eso seguro", dice Young. "Pero no era el final de la historia. Esta serie es bastante única porque adapta una novela que no existe: el material existente nos dio para el primer episodio; el resto es invención nuestra. De haber existido esa novela, la habríamos adaptado en tres temporadas".

Esa adaptación de una novela hipotética es una realidad: la segunda y tercera temporadas se acabaron escribiendo y rodando una detrás de otra en tiempo casi récord. Mientras se ultima el montaje de la tercera, los fans españoles de la Sanditon Sisterhood podrán descubrir la segunda desde el martes, día 21, en COSMO.

Expeditivos con Sidney Parker

A estas alturas quizá no es 'spoiler', pero, por si acaso, quienes ignoren la suerte de Sidney Parker deberían saltarse este párrafo. Curiosos y conocedores del asunto, allá vamos: al principio de la segunda temporada, Parker ha caído fulminado por la fiebre amarilla. Ni siquiera han llegado los créditos y el hombre ya está bajo tierra. "Pero no es una venganza contra Theo James", dice Young entre risas. "No tenemos nada contra él. Entendemos que quisiera hacer otras cosas ['La mujer del viajero en el tiempo' para HBO] y respetamos que le gustara aquel final tan amargo de la primera. Pero si no matábamos rápidamente a Sidney, el público iba a estar esperando su reaparición. Matarle enseguida anulaba esas expectativas. Aunque, claro, no contábamos con que la gente dijera: '¡No hemos visto el cadáver! ¿Cómo sabemos que es él quien ocupa el féretro?'. Eso nos descolocó", recuerda entre más risas.

Pretendientes siguen existiendo: ahí quedan el coronel Francis Lennox (Tom Weston-Jones), condecorado por su valentía en Waterloo, o el excéntrico retratista Charles Lockhart (Alexander Vlahos, visto en 'Versalles'). Pero lo que más importaba esta temporada a Young (y también Davies, aún presente como productor ejecutivo y guionista) era seguir el camino de un grupo de mujeres hacia su propia autonomía más que hacia el matrimonio: "Jane Austen era buena escribiendo hombres, pero pasó a la historia por sus heroínas femeninas. Son ellas las que dirigen la historia. Esta temporada nos permitía, por ejemplo, elevar a un personaje tan fascinante como Georgiana [Crystal Clarke], ese gran personaje birracial que Austen se atrevió a introducir en su libro. No queríamos verla solo a través de los ojos de Charlotte. Queríamos que tuviera la misma envergadura como personaje que su amiga".

'Sanditon', temporada dos, ha acabado narrando el acercamiento entre mujeres de procedencias y experiencias diversas: el fortalecimiento de una sororidad. Exactamente lo que la serie ha propiciado detrás de las cámaras y a través de las redes. "Es algo tan emotivo", dice Young. "A veces tengo que olvidarme de Twitter porque me pasaría el día interactuando con todas estas personas tan fantásticas. La gente conduce desde puntos lejanos de Estados Unidos para reunirse a hablar de 'Sanditon'. Probablemente ahora mismo haya una mujer de Tejas contestando algo sobre la serie a una de Suecia en alguna red social. Ha creado amistades genuinas. Todavía me pellizco cada día por poder ser parte de algo así".