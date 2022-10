Javier Olivares: "En España es más fácil hacer una serie sobre una reina del siglo XV que sobre un rey del siglo XXI"

En el verano de 2021saltó la noticia de que Javier Olivares, el creador de 'El Ministerio del Tiempo', adaptaría la novela de Pilar Eyre 'Yo, el Rey', centrada en la vida íntima de Juan Carlos I. La idea era realizar tres temporadas, de entre 10 y 12 episodios, y Mediapro se encargaría de la producción. Pero más de un año después de que se anunciara el proyecto, se encuentra parado. "En España es más fácil hablar de una reina del siglo XV que de un rey del siglo XXI", ironiza Olivares, que este jueves protagonizó una mesa redonda en el Serielizados Fest junto a la escritora del libro en el que iba a basarse su ficción para hablar de si en España hay censura a la hora de abordar la figura del emérito.

¿Por qué está siendo tan difícil hacer un 'The Crown' a la española? El guionista no quiere hablar de "manos negras". Ni siquiera "de un concepto de maldad" por parte de nadie, porque últimamente se han estrenado dos series documentales que escarbaban en la historia del monarca y su clan como 'Salvar al Rey' (HBO Max) y 'Los Borbones: una familia real' (Atresplayer Premium). Pero considera que el género documental nunca se ha encontrado con tantas trabas como lo están haciendo las series de ficción que quieren aproximarse a la biografía del emérito (cabe recordar que los productores de 'Homeland' también tienen en marcha su propio proyecto sobre el tema).

Olivares tiene claro el motivo: "La ficción da miedo porque tiene metáforas, capas, tú ves algo y piensas qué simboliza", explica. Y, según subraya, cala más hondo: "El documental cuenta lo que pasó, pero en una serie lo ves y comunicas a través de las emociones, y eso llega más". Pone como ejemplo 'The Crown', "que define mejor a Isabel II que ningún documental". Una serie, por cierto, que él está convencido que la monarca recientemente fallecida veía "y con la que se lo pasaba bien".

"Que la gente no se haga preguntas"

Eyre, por su parte, piensa que la complicación de hacer una ficción sobre el emérito tiene una intencionalidad muy marcada: "Detrás de todas las trabas a las series sobre la monarquía está que la gente no se haga preguntas, que no se plantee para qué sirve la monarquía. Eso no conviene, porque sería tocar el sistema", afirma.

El proyecto de convertir la novela 'Yo, Rey' en serie de ficción llegó a presentarse a todas las plataformas. Una mostró interés, pero sus abogados decidieron desestimarla para evitarse problemas, algo que todavía no ha llegado a entender Olivares, que remarca que hasta escribió un documento de varias páginas detallando por qué no era denunciable una serie como esta: "Era un chollo, porque la novela no había tenido ningún problema legal".

El guionista achaca el parón de la serie (momentáneo, porque sobre todo en Mediapro no han perdido la esperanza de que llegue a buen término) al propio mecanismo de la industria televisiva. "Tú vas a una cadena o a una plataforma, leen tu proyecto, miran otros cien, y deciden cuál se hace. No te dicen que no, pero no te vuelven a llamar", explica Olivares.

"No existe una mano negra pero, cuando sabes que es difícil que lo compren ni lo haces, con lo que hay incluso una autocensura", incide el creador televisivo, que con este panorama saca su propia conclusión de la realidad del audiovisual del país: "En España, salvo excepciones, se piensa que aquello que puede levantar ampollas es mejor evitárselo al público". Y eso no solo ocurriría con una serie sobre el Rey, sino con otras que abordaran la historia reciente española. "Por eso tampoco veremos una serie sobre Felipe González o José María Aznar", concluye.