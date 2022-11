Las series de temática adolescente están de moda en las plataformas de contenidos audiovisuales. Tras el éxito de 'Élite' (que estrena en breve su séptima temporada en Netflix) y de 'El internado: Las Cumbres', 'Alma' y 'Cómo mandarlo todo a la mierda', Prime Video ya está preparando una nueva ficción de este corte que promete ser otro bombazo juvenil, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Se trata de 'Romancero', que se enmarca dentro del género de terror y cuenta la historia de Cornelia y Jordán, una joven pareja que, por diferentes circunstancias, deciden cambiar de vida y emprender una huída que se narrará a lo largo de toda la temporada. Los personajes protagonistas están interpretados por Sasha Cócola y Elena Matic, dos nuevas promesas de la interpretación.

Nacido en Jerez, el joven actor ha trabajado en el regreso de 'Los hombres de Paco', así como en la película 'Techo y comida', dirigida por Juan Miguel del Castillo, y en el corto ''No soy él', interesante producción gallega que trata la transgeneridad infantil y el bullying. Ahora, afrontará su primer papel como protagonista en televisión. Por su parte, Elena Matic debuta como actriz con esta serie.

'Romancero' estará producida por The Mediapro Studio, que cuenta con un amplio catálogo de títulos de éxito desde hace casi treinta años. 'The Head' (HBO Max), 'Nasdrovia' (Movistar Plus+), 'Los hombres de Paco' (Atresmedia) o 'Caronte' (Mediaset), son algunas de las más recientes producciones del grupo de comunicación, que integra veteranas compañías audiovisuales como Globomedia, 100 balas, El Terrat o Big Bang Media.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, el rodaje comenzará la próxima semana y se desarrollará entre Almería y Madrid durante varias semanas. Prime Video no ha determinado todavía la fecha exacta en la que lanzará esta nueva serie, si bien no se espera hasta, por lo menos, finales de 2023.