Netflix estrena el 30 de diciembre 'Machos Alfa', la nueva serie de los hermanos Caballero, creadores de 'La que se avecina'. La ficción, que consta de 10 de capítulos de 30 minutos de duración, cuenta con Gorka Otxoa y Paula Gallego interpretando a un padre y una hija adolescente que tienen unos valores y visión muy diferentes de la realidad. YOTELE ha podido hablar con dos de los protagonistas de esta comedia con motivo del estreno de la serie.

En general, ¿qué podemos esperar de la serie?

Gorka: Una serie extremadamente divertida, que va a provocar carcajadas y luego historias y personajes con lo que la gente va a empatizar mucho. Además creo que temas que tratamos en la serie te van a resonar, pero sobretodo van a tener media hora de diversión pura y dura. Tengan la ideología que tengan, se lo van a pasar muy bien.

Paula: Pienso igual. Es una serie para reírse y divertirse que nos evada la realidad. Trama temas interesantes que nos van a hacer reflexionar.

¿Y en particular de vuestros personajes?

Gorka: Son diferentes porque hay tres parejas y nosotros somos padre e hija. Podemos aportar otro color, otro punto de vista. Especialmente el personaje de ella, que tiene 16 años, otra visión sobre la igual, los géneros y el machismo. De hecho, ella es casi el impulso y el motor de todos estos temas para que yo reflexiones sobre estas cosas para que poco a poco vaya asumiendo su discurso para ir transmitiéndoselo a mis machos alfa hasta acabar en un curso sobre la deconstrucción de la masculinidad.

Paula: Sí, yo creo que es una chica de 16 años que trae el pensamiento de las nuevas generaciones y de como piensan sobre temas como el machismo, el feminismo o la igualdad. Creo que es interesante que la serie plantee pensamientos juveniles y cómo los aforamos y el personaje que estamos adquiriendo.

Gorka, ya te hemos visto en otras comedias, ¿ha sido este trabajo diferente?

Todas las series son diferentes. Principalmente en cuanto a duración, son 30 minutos y eso es algo muy interesante porque en formatos más largos es difícil mantener la comedia. Y luego con dos maestros de la comedia como son los hermanos Caballero, tienen muchas herramientas para convertir cualquier comedia que hacen en oro durante muchísimas temporadas y que además se vean en todo el mundo. He aprendido con ellos dos sobre los silencios, los gestos y me ha parecido un aprendizaje. Obviamente he tenido directores con los que he aprendido muchísimo, pero he recuperado esa ilusión de volver a aprender y a descubrir. Ha sido una experiencia, sobretodo por los guiones tan brillantes que ha sido un placer interpretar.

Paula, normalmente te vemos interpretando a personajes más serios, ¿que te motivó a aceptar este proyecto? ¿Te costó mucho meterte en el personaje?

Ha sido un descubrimiento porque nunca había hecho comedia. Ha sido un trabajo difícil porque no siempre es fácil hacer reír a la gente, pero ha sido muy interesante y de la mano de los hermanos Caballero ha sido muy guay y enriquecedora de la experiencia.

¿Qué ha sido para vosotros lo más fácil y difícil de interpretar a vuestros personajes?

Gorka: Más que dificil, diría diferente. Ser padre de una niña de 16 años, primero porque nunca he sido padre y menos de alguien tan mayor, pero creo que para un actor siempre es interesante salir de su zona de confort. Hacer personajes diferentes a los que ha hecho hasta ahora e incluso que son muy diferentes de uno mismo. Y lo más fácil pues todo, en el sentido en que tenemos al mando a dos personas que controlan muchísimo la comedia, tanto dirigiendo como escribiendo. Y también por el elenco, que ha sido muy fácil trabajar con todos ellos.

Paula: Yo creo un poco igual. Mi mayor reto ha sido hacer comedia, pero ha estado genial y ha sido muy guay con todo el equipo. Lo que más me ha gustado de interpretar a Alex es que es manejanta, porque yo no lo soy tanto.

¿Cómo ha sido trabajar con los hermanos Caballero y con Netflix?

Gorka: Una gozada porque controlan mucho la comedia escribiendo, dirigiendo y montando. En la comedia es muy importante cada gesto, cada silencio y en quién está el plano. Para mí ha sido un descubrimiento trabajar con ellos porque ni les conocía. He aprendido mucho y me lo he pasado bomba porque son dos cachondos mentales. Una gozada y estoy deseando que haya muchas más temporadas para poder seguir trabajando con ellos.

Paula: Yo sí les conocía pero no había trabajado con ellos y ha sido una experiencia muy guay. Ha sido un placer enorme trabajar con ellos y con todo el elenco.

¿Tenéis alguna anécdota que podáis contar del rodaje?

Gorka: Una no, tenemos muchas porque nos lo hemos pasado bomba. Como casi todo lo que hemos grabado ha sido en el decorado de nuestra casa, hemos pasado muchísimo calor en plena ola de calor. Luego hemos pasado muchísimo frío en marzo. Cuando rodábamos en la calle junto al portal, un señor pegaba en la verja de su tienda para que no pudiéramos rodar y al final eso se soluciona de una manera muy curiosa. Aventuras varias.

¿Por qué no puede perderse la gente esta serie?

Gorka: Porque se lo van a pasar bien. Se van a olvidar de sus problemas y sus mierdas el rato que vean la serie y aparte esa diversión pura y dura que es difícil conseguir, aquí se consigue. Además le darán alguna que otra vueltecita a algún tema importante como la igualdad, que es el trasfondo de la serie.

Paula: Yo creo que se lo van a pasar en grande, se van a reír mucho. Al final eso es lo que buscamos, que se rían, pero también van a reflexionar sobre los temas que plantea la serie en este caso.