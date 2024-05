El exitoso director Javier Fesser se estrena como máximo responsable de una serie de televisión con 'Custodia repartida', una nueva ficción que ya anunció el medio 'Variety' en el año 2022, y que tal y como ha podido saber Yotele en exclusiva, llegará a España de la mano de la plataforma Disney+, como una de sus nuevas series originales.

Este nuevo proyecto, creado por María Mínguez y Juanjo Moscardó, es la primera serie de televisión de la productora The Immigrant en territorio español, y se trata de una comedia dramática en la que podremos ver cómo en este mundo moderno, tras la separación de dos padres, muchas familias no se pueden permitir vivir solas, y la única solución es recurrir a esas personas que nunca fallan: los abuelos.

Cris y Diego se acaban de separar, y tras no poder permitirse vivir solos y cuidar de su hija de cinco años, Cloe, se ven forzados a regresar a casa de sus padres. Los abuelos, que en un principio están encantados de que sus hijos, y especialmente sus nietos, estén en sus vidas más a menudo, pronto verán como sus vidas cambian rápidamente a peor cuando la separación, que en un principio era mutua y con respecto, finalmente se vuelva muy fea e irrespetuosa.

Fesser ya comentó al medio estadounidense que los personajes eran muy atractivos y divertidos, pero que también tenían mucha verdad: "Son muy reconocibles y me gusta la naturalidad con la que transitan a través de la serie a un ritmo muy frenético. Lo que más me gusta de 'Custodia repartida' es que nosotros sabemos que es comedia, pero nuestros personajes no. No pueden ni imaginar lo que nos vamos a reír con todas las calamidades que les pasan en el día a día".