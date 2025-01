Los estrenos destacados de Netflix de enero

Enero de 2025 viene cargado de ‘thriller’ y comedia en Netflix, con estrenos como las nuevas temporadas de las series ‘La chica de nieve’, ‘Machos alfa’ y ‘El agente nocturno’ y de películas como ‘De vuelta a la acción’, con Cameron Diaz y Jamie Foxx.

WALLACE Y GROMIT: LA VENGANZA SE SIRVE CON PLUMAS

Día 3. Película

Aardman Animations, la compañía detrás de éxitos como ‘Chicken Run’ y ‘La oveja Shaun’, produce una nueva película de ‘stop motion’ de sus personajes más famosos. Gromit está preocupado por la excesiva dependencia que está desarrollando Wallace hacia sus inventos. Preocupación que demuestra estar del todo justificada cuando Wallace crea un gnomo 'inteligente' que parece tener voluntad propia.

MACHOS ALFA

Día 10. Serie. Temporada 3

La comedia de los creadores de ‘La que se avecina’ sigue deconstruyendo a los machos alfa, cada vez más desubicados. Mientras Luis tiene que gestionar el divorcio de sus padres, Raúl se enfrenta a la anarquía romántica de Luz, Santi descubre que algunas mujeres tienden a evitar el compromiso y Pedro se lleva algunas sorpresas con su serie.

DE VUELTA A LA ACCIÓN

Día 17. Película

‘Thriller’ protagonizado por Cameron Diaz y Jamie Foxx dirigido por Seth Gordon (‘Cómo acabar con tu jefe’). Emily y Matt renunciaron hace años a ser espías de la CIA para formar una familia. Pero, cuando se descubre su tapadera, se ven arrastrados de nuevo al mundo del espionaje.

EL AGENTE NOCTURNO

Día 23. Serie. Temporada 2

‘Thriler’ basado en la novela de Matthew Quirk, centrado en un agente de nivel bajo del FBI que trabaja en el sótano de la Casa Blanca atendiendo un teléfono que nunca suena... hasta que una noche lo hace y la llamada lo arroja a una peligrosa y trepidante conspiración que acaba en el Despacho Oval.

LA CHICA DE NIEVE: EL JUEGO DEL ALMA

Día 31. Serie. Temporada 2

Continuación de la trilogía literaria de Javier Castillo. La periodista atormentada Miren Rojo (Milena Smit) investiga una escuela de élite que parece ser el epicentro de la desaparición y el asesinato de dos chicas jóvenes. Para ello, cuenta con la ayuda de Jaime (Miki Esparbé), un colega que empieza a trabajar para el ‘Diario Sur’ en un intento de escapar de su pasado y recuperar su reputación.

PELÍCULAS

LA CULPA NO ES MÍA. Día 1. Hasta el cuello de deudas, dos hermanos trazan un plan para estafar a una rica heredera y salvar su hogar en Nápoles, hasta que el amor complica sus planes.

NÚMERO 24. Día 1. Al borde de la Segunda Guerra Mundial, el impulso de un joven noruego para resistir a los nazis establece un nuevo rumbo para su futuro y el futuro de su país.

EL JURAMENTO. Día 1. Un inspector de homicidios al borde de la jubilación asume el caso del asesinato de una joven.

EN UN LUGAR SALVAJE. Día 1. Tras una tragedia, una mujer se refugia en una cabaña sin saber siquiera cómo sobrevivir.

THE LAST. NARUTO THE MOVIE. Día 1. La Luna está a punto de colisionar contra la Tierra.

JESUS REVOLUTION! Día 1. Un predicador, una adolescente y un pastor de California acaban fundando una iglesia cuando sus caminos se cruzan en los años 70.

LA VIDA SEGÚN PHILOMENA CUNK. Día 2. Una sarcástica documentalista descoloca a filósofos y estudiosos con sus preguntas sobre la vida.

UMJOLO. MI PRINCIPIO, MI FINAL. Día 3. Una joven empieza a dudar si debe casarse cuando conoce a un saxofonista.

AD VITAM. Día 10. Tras escapar de un intento de asesinato, Franck Lazarev debe encontrar a su esposa Léo, que ha sido secuestrada por un misterioso grupo de hombres armados.

LOS DOS HEMISFERIOS DE LUCCA. Día 31. Bárbara está decidida a ayudar a su hijo Lucca, que tiene parálisis cerebral. Para ello, viaja a la India con toda su familia en busca de un tratamiento experimental.

SERIES

TE ECHO DE MENOS. Día 1. Una detective se encuentra con su prometido, que desapareció sin dejar rastro, en una app de citas.

AFTER THE RAIN. Día 1. Anime. Una estudiante y promesa del atletismo se enamora del gerente del restaurante donde trabaja.

NARUTO SHIPPUDEN. Día 1. Temporada 13. Anime.

DEPARTURE. VUELO 716. Día 1. Una detective investiga un accidente de avión.

DR. STONE. Día 1. Anime.

BANDIDOS. Día 3. Temporada 2.

SI LAS ESTRELLAS HABLARAN. Día 4. Una astronauta y un turista espacial se encuentran en el espacio.

EL RASTRO. Día 7. Tras 16 años sin resolver un doble homicidio, un detective se alía con un genealogista para resolver el caso antes de que se archive.

PERFIL FALSO. Día 8. Temporada 2. Los hombres más atractivos de Colombia están siendo víctimas de asesinatos con un curioso ‘modus operandi’. Bajo el perfil falso de Camila Román, alguien utiliza una aplicación de citas para conocerlos, encandilarlos, seducirlos y acabar con ellos.

LA COLINA DE LOS PERROS. Día 8. Un aclamado novelista de éxito regresa a su ciudad natal para enfrentarse a un pasado sin resolver.

VENGANZA OCULTA. DÍA 8. Una mujer debe adoptar una identidad secreta para escapar de la banda responsable de la muerte de su prometido.

ÉRASE UNA VEZ EL OESTE. Día 9. En 1857, en el Viejo Oeste, la única ley que impera es la de la supervivencia.

ASURA. Día 9. En el Tokio de 1979, cuatro hermanas descubre que su padre es infiel.

LA FAMILIA UPSHAW. Día 9. Temporada 6

SAKAMOTO DAYS. Día 11. Manga sobre un exsicario cuyo máximo objetivo en la vida es vivir en paz con su familia. Pero no le resultará fácil.

DESORDEN PÚBLICO. Día 15. En una noche de enfrentamientos violentos en el piamontés valle de Susa, un equipo de la Unidad Móvil de Antidisturbios de Roma pierde a su jefe, gravemente herido.

CASTLEVANIA: NOCTURNO. Día 16. Temporada 2. Animación.

ENAMORADOS ANÓNIMOS. Día 16. Marcado por una infancia que hizo que dejara de creer en el amor, Cem es el héroe invisible del «Hospital del Amor», un lugar que creó para curar a quienes sufren mal de amores.

BESOS, KITTY. Día 16. Temporada 2

SUPERMACHOS. Día 24. Versión francesa de ‘Machos alfa’.

HINCHAS ENEMIGOS. Día 29. Dos clubs de fútbol llevan su rivalidad fuera del campo.

EL NUEVO EMPLEADO. Día 30. Temporada 2. El abogado de la CIA Owen Hendricks (Noah Centineo) se ve envuelto en una trama de espionaje en Corea del Sur que pone en peligro su vida, y acaba dándose cuenta de que la mayor amenaza podría venir de dentro de la Agencia.

MO. Día 30. Temporada 2. Un refugiado palestino intenta que vive en EEUU se queda atrapado fuera de la frontera.

DOCUMENTALES Y ‘REALITIES’

NO TE MUERAS: EL HOMBRE QUE QUIERE VIVIR PARA SIEMPRE. Día 1. Documental. Retrato de Bryan Johnson, un hombre que ha consagrado su existencia a desafiar el paso del tiempo.

AISLADOS CON LA SUEGRA. Día 2. ‘Reality’ en el que un grupo de parejas aisladas en una isla se embarca con sus suegras en un viaje de autodescubrimiento.

MANHATTAN: LA CIUDAD DE ORO. Día 3. ‘Reality’ sobre el despiadado mercado neoyorquino del lujo inmobiliario.

LOVE IS BLIND: ALEMANIA. Día 3. 'Reality'.

JERRY SPRINGER: PELEAS, CÁMARAS, ¡ACCIÓN! Día 7. Documental sobre el programa de entrevistas ‘The Jerry Springer Show’.

RAW. Días 7, 8 y 11. A las 2.00 horas. Peleas de lucha libre.

EN LA NAVE DEL ENCANTO. Día 7. Pedro Alonso ('La Casa de Papel', 'Berlín') recorre México para descubrir el poder de la medicina tradicional.

GABRIEL IGLESIAS: LEGEND OF FLUFFY. Día 7. Monólogo de humor.

I AM A KILLER. Día 8. Temporada 6. Docuserie en la que varios asesinos reflexionan sobre sus crímenes.

MEGALUJO EN DUBÁI. Día 8. Temporada 3. 'Reality'.

SOY ILARY. Día 9. ‘Reality’ sobre Ilary Blasi.

JÓVENES, FAMOSOS Y AFRICANOS. Día 17. ‘Reality’