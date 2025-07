Zaira Romero, la actriz que revive la historia como narco de su madre en 'El clan Olimpia': "He dejado de juzgarla y he empezado a entenderla"

Puede que su papel protagonista en la película 'Carmen y Lola' fuera decisivo en la incipiente carrera de Zaira Romero, pero el personaje más difícil al que se ha enfrentado la joven actriz es, sin duda, el que hace en la nueva serie de Disney+ 'El clan Olimpia'. En ella interpreta a una madre de familia de etnia merchera que decide meterse en el mundo del narcotráfico para llevar a su marido, enfermo de cáncer, a una clínica de EEUU. Y es que la trama está inspirada en su propia madre. La intérprete y Joel Bosqued y Daniel Ibáñez, que dan vida a su esposo y a su hermano, respectivamente, hablan de lo que ha supuesto este trabajo para ellos.

Presenten a sus personajes.

Daniel Ibáñez: Yo soy Manuel, el hermano de Olimpia. Mi intención a lo largo de la serie es protegerla y acabo ayudándola en su periplo con el narcotráfico, pero siempre con la sensación de que él quiere la herencia que Olimpia tiene de su padre. Es ese hijo pródigo que acaba siendo destronado y que necesita volver a recuperar su trono.

Zaira Romero: Yo a todos los personajes los veo con un sentimiento de protección. Pero Olimpia está tan protegida que, aunque tiene el carácter de tirar para adelante, su familia la frena todo el rato: su padre, su madre, su hermano... Por eso tiene constantemente el sentimiento de culpa y piensa que es la culpable de todo lo que está pasando.

Joel Bosqued: Mi personaje, Alejandro, tenía un carisma muy bueno que se ve echado a perder cuando le diagnostican la enfermedad y se sumerge en una depresión de la que es muy complicado salir, porque también es complicada de entender. Se convierte en un lastre, también en lo sentimental, y ver cómo te dejas ir tiene que ser muy complicado para su mujer.

¿Les sorprendió que el guion estuviera inspirado en una historia real?

Daniel Ibáñez: Bastante.Tenía muchas ganas de hablar con Zaira porque no muchas veces tienes la oportunidad de que trabajar en algo inspirado en una historia real. Me apetecía conocer qué es lo que íbamos a hacer y de qué elementos bebíamos. Yo tenía unas ganas locas de preguntarle todo el rato, aunque a veces no lo hacíamos por una cuestión de respeto.

Joel Bosqued: Al final, cuando trabajas en series o películas inspiradas en hechos que han sucedido nunca tienes al alcance a las personas que lo han vivido como es Zaira. Ha sido una suerte brutal poder compartirlo con ella.

Zaira Romero: La serie no está inspirada en mí, porque soy muy joven para haber vivido tanto. Pero está inspirada en mi madre. Así que a mí lo que me sorprendió es que yo no pensaba que mi madre iba a llegar a ser capaz de decir: venga, lo hago.

¿Entonces estuvo implicada en el proyecto desde el principio, también a nivel de guion?

Zaira Romero: No, yo de eso me desvinculé. Luego cuando hicimos las lecturas de guion, evidentemente, di mi opinión, pero ese trabajo era de mi madre. O sea, a mí antes de ofrecérmelo como su hija me lo ofrecieron como actriz. Tengo el privilegio de poseer conocimientos que los demás actores no tenían, y yo he intentado siempre responderles, pero en el tema de guion prefería estar al margen.

A nivel sentimental, sería complicado interpretar la historia de su madre.

Zaira Romero: Fue complicado, porque yo no lo viví como ella, sino que era una niña. Aquí tuve el privilegio de vivirlo como lo vivió mi madre y tuve el privilegio, como niña, de sanar muchas cosas que no era consciente de ella. Muchas veces juzgas, pero cuando estás ahí y eres partícipe, dejas de juzgar. Eso es lo que me pasó a mí. Dejé de juzgar a mi madre y empecé a entenderla.

Zaira Romero y Joel Bosqued, en 'El clan Olimpia' / DAVID HERRANZ / DISNEY+

¿Qué ha dicho su madre cuando ha visto la serie?

Zaira Romero: Ella tiene un conflicto interno. La serie está inspirada en ella, pero la mayor parte es ficción. La ve y muchas veces le entra la risa de vergüenza. Sí que es verdad que en lo que más se centra es en el tema familiar, donde ella lo pasó muy mal, y cuando lo ve se le remueve el estómago. Pero también le ha gustado el proyecto, verlo en pantalla y que haya tanta ficción, porque así no le revives al cien por cien.

¿No cree que el machismo también está muy presente en esta historia? Porque a Olimpia la ponen en tela de juicio por ser mujer.

Zaira Romero: Como mujer merchera que soy no lo veo así. También es que yo vivo en otra época. Es decir, ahora mismo en mi casa la situación no es así. Lo que hagan mis hermanos lo hago yo. Es más, muchas veces hago yo más cosas que ellos. Aunque sí que mostramos mucho como la jerarquía. Mi abuelo era el cabecilla de la familia, el pilar fundamental de mi casa y por encima de su palabra no pasaba nadie. Así que en mi familia respetábamos la figura paterna, pero no nos regíamos en el: esto la mujer no lo puede hacer. Mi abuelo protegía, tanto a la mujer como al hombre. Es más, protegía más a mis hermanos, porque a mí me decía que era un relámpago y no había quien me cogiera. Pero antiguamente era más difícil, y no solo en el mundo merchero.

Zaira Romero y Daniel Ibáñez, en 'El clan Olimpia' / DAVID HERRANZ / DISNEY+

¿Qué supone pertenecer a la tradición merchera?

Zaira Romero: Nosotros tenemos un código de honor, que es que por encima de la familia no hay nada. Es lo más importante que hay, como las personas mayores o dar tu palabra, tu honor. Mi casa, como se ha criado sin un padre, la ha dirigido la madre, pero lo normal es que se dividan el trabajo el padre y la madre, que es una costumbre diferente de otras etnias. Eso sí, el padre es el que da la dureza y la mujer es la que da la dulzura en la crianza.