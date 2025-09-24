Apple cancela el estreno de su serie sobre terrorismo doméstico 'The savant' tras el asesinato de Charlie Kirk

La esperada serie de Apple TV+ 'The savant', que debía estrenarse este viernes, día 26, no tiene ahora mismo fecha de estreno. "Tras una consideración cuidadosa, hemos tomado la decisión de posponer 'The savant'”, ha declarado el 'streamer' a Deadline. "Apreciamos vuestra comprensión y esperamos estrenar la serie en una fecha futura". No han querido dar explicaciones más precisas sobre la decisión, pero todo parece indicar que se debería al argumento y la imaginería de la serie han inquietado a Apple en un momento delicado para el debate político en Estados Unidos, todavía reciente el asesinato de Charlie Kirk y con Trump ensañado en una campaña contra la televisión disidente.

En este 'thriller' creado por Melissa James Gibson (antigua 'showrunner' de “House of Cards”), la oscarizada actriz Jessica Chastain, también productora del proyecto, interpreta a Jodi Goodwin, exmarine dedicada ahora, en principio, a "aburridos temas de tecnología" y a velar por sus hijos adolescentes mientras su marido soldado sirve en Irak. Pero esa vida oculta otra: Goodwin trabaja en secreto para la ficcional Anti-Hate Alliance, una organización que coopera con el FBI para prevenir actos violentos. Su especialidad es infiltrarse en grupos de odio en internet para seguir la actividad de supremacistas blancos y misóginos y tratar de detener a potenciales terroristas antes de que conviertan sus fantasías en realidad. Nótese el "tratar de". Cierto incidente es el catalizador de una espiral de ansiedad en la que antiguos demonios del pasado vuelven a asomar la cabeza.

Basada en una persona real

“Kelly Carmichael, mi socia de producción, me envió el artículo de 2019 de Andrea Stanley para 'Cosmopolitan', explicaba Chastain en una rueda de prensa virtual a la que tuvo acceso El Periódico de Catalunya. "Y me voló la cabeza. No sabía que existían esta especie de polis infiltrados que trabajan online y nos protegen de la violencia masiva. Me entusiasma saber que el mundo va a ver la valentía de estas personas y lo que hacen". La pregunta es ahora: ¿cuándo lo hará? En la web de prensa de Apple TV+ solo se indica "próximamente".

'The savant' se basa en la mujer descrita por Stanley en su artículo, pero Chastain hizo lo posible por no imitarla en ningún sentido, todo por mantener su privacidad: "Había ciertas cosas en concreto que no podía usar", explicó. "Por ejemplo, tiene una forma de hablar realmente particular. Me encantaba la idea de copiarla. De hecho, estoy planteándome si usarla para algún otro personaje en el futuro o algo así. Pero lo importante era protegerla". La actriz de 'El árbol de la vida' aprovechó en otro momento para recordar los peligros del doxeo: "No sé si la gente sabe en qué consiste. Cuando alguien es doxeado, toda tu información se cuelga online: la dirección de tu casa, tu nombre real, todo lo necesario para encontrarte. Es algo que, de hecho, le pasa a una persona cercana a Jodi en esta serie, y que es fácil pueda pasarle a ella misma en cualquier momento".

En mitad de la autocensura

El aplazamiento del estreno se produce a solo una semana de la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el presunto asesino de Kirk. Disney y ABC se han echado atrás en la decisión y el 'late-night' volvió a emitirse la noche del martes, seguramente con sus mejores datos de audiencia en años. En su monólogo inicial, Kimmel mostró su admiración por la viuda de Kirk, que perdonó al asesino de su marido en su funeral, a la vez que cargó contra Trump definiéndolo como "un líder que celebra que [unos 200] estadounidenses pierdan su trabajo [en el programa] porque no sabe encajar una broma".

Queda saber cuando se estrenará, si es que finalmente lo hace, 'The savant'. También si la versión que veremos de la serie será exactamente igual a la que la prensa tiene todavía a su disposición. ¿Se editarán imágenes o comentarios demasiado en sintonía con la realidad más reciente? ¿Se podrían llegar a añadir palabras conciliadoras? Preguntas sobre una sociedad fracturada.