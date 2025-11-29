'Las hijas de la criada': venganza y empoderamiento en la serie que adapta la novela de Sonsoles Ónega

En 2023, Sonsoles Ónega conquistó el Premio Planeta con 'Las hijas de la criada', una novela sobre una saga familiar en los primeros tercios del siglo XX. El galardón (y el renombre de la autora, la reina de las tardes televisivas españolas) la llevaron a convertirse rápidamente en un 'best-seller' que ahora se transforma en una serie, bajo el mismo título, que este domingo 30 de noviembre estrena Atresplayer.

Ambientada entre Galicia y la Cuba colonial, narra la historia de unas mujeres adelantadas a su tiempo que logran dejar su sello en una empresa familiar, en una época en la que a las féminas no se las permitía ser las dueñas de sus vidas. "Son unas mujeres muy luchadoras, resilientes, que además se apoyan entre ellas, con sororidad", destaca Alain Hernández, que interpreta al patriarca del clan protagonista, Gustavo Valdés.

El actor, sin embargo, recuerda que ese empoderamiento no era algo demasiado común. "No podemos caer en: 'Ah, pues ya en esa época eran así de luchadoras y conseguían todo lo que se proponían'. Sí, algunas lo lograron, pero eran las menos, precisamente por el machismo tan normalizado que había", recalca quien fuera protagonista de 'Sueños de libertad'.

Nacidas el mismo día

La trama comienza en 1900, cuando dos niñas nacen prácticamente a la vez en el pazo gallego de Espíritu Santo. Una es hija del adinerado matrimonio Valdés, don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez), mientras que la otra es fruto de la infidelidad del patriarca del clan con la criada, Renata (Carlota Baró).

Son Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi), dos bebés a los que el destino les deparará un futuro muy diferente al que vendría marcado en un principio por su cuna.

Alain Hernández y Verónica Sánchez, en 'Las hijas de la criada' / ATRESMEDIA

Todo tiene que ver con una venganza que sacudirá la vida de las dos pequeñas, y que hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Eso no será ningún impedimento para que no consiga mejorar las condiciones de trabajo de las obreras, con la ayuda de Clara, que se convertirá en su mejor sucesora.

Variaciones respecto a la novela

"Es una historia de pasiones y traiciones que te dejan enganchado", afirma Hernández sobre esta serie compuesta de ocho episodios que, aunque sea bastante fiel a la novela original, también introduce algunas variaciones para agilizar la trama. Como la incorporación de un personaje de la alta sociedad del pueblo de Punta do Bico, Braulio (interpretado por Roque Ruiz), que tendrá un tira y afloja con Catalina.

Carlota Baró y Alain Hernández, en 'Las hijas de la criada' / ATRESMEDIA

La propia Sonsoles reconocía hace unos meses a El Periódico la necesidad de estos cambios al convertir el libro en serie. "Mi labor ha sido, sobre todo, de supervisión de guiones, con autocompromiso de no meter mano. Pero con mucha satisfacción por no haberlo tenido que hacer, porque he visto lo que es una adaptación y que lo que funciona en un libro no tiene por qué hacerlo en televisión, como las descripciones larguísimas o los monólogos internos de los personajes", subrayaba la periodista, escritora y presentadora.

Los que sí que recrean en la pantalla personajes que aparecían en la novela son Álex Villazán, en el papel del hijo mayor de los Valdés, Jaime, y Tomy Aguilera, como Celso, el marinero que se convertirá en el gran amor de Clara. Un amor que, cómo no, se topará con muchas adversidades.