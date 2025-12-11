Netflix cancela 'El refugio atómico', la heredera de 'La Casa de Papel'

El pasado septiembre, Netflix estrenaba la ambiciosa serie 'El refugio atómico', que estaba llamada a convertirse en la heredera de la exitosa 'La Casa de Papel', con lo que había grandes expectativas sobre ella. De hecho, era un producto de sus mismos creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Sin embargo, el gigante del 'streaming' ha decidido cerrar el búnker para multimillonarios en el que se ambientaba esta ficción protagonizada por Miren Ibarguren, Carlos Santos, Natalia Verbeke, Joaquín Furriel, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán.

Según adelanta 'El País' y ha confirmado Netflix a EL PERIÓDICO, la serie no tendrá una segunda temporada después de sus ocho episodios iniciales. A pesar del final abierto con el que acababa y que podía dejar la puerta abierta a nuevos capítulos. Incluso se están desmontando ya los decorados, en los estudios de Colmenar Viejo donde la productora Vancouver había construido el espectacular refugio en la misma nave donde antes rodaron 'Vis a vis', 'La Casa de Papel' y 'Sky rojo'.

"Todo depende del público"

"Los personajes podrían hacer muchas cosas más", incidía Álex Pina a EL PERIÓDICO durante los días de promoción de la primera temporada de 'El refugio atómico'. "Aunque todavía tenemos muy poco pensada la segunda temporada. Todo depende del público", concluía entonces.

"Era un proyecto tan grande y especial que todos estábamos medio asustados", reconocía una de sus protagonistas, Alicia Falcó, acerca de su participación en una serie sobre la que había tantas expectativas.

Pero su audiencia, al final, no ha acabado convenciendo a Netflix. La serie se mantuvo como la más vista en España durante dos semanas, pero después fue superada por la comedia de Luis Zahera 'Animal', que sí que ha renovado para una segunda temporada.

El regreso de 'Berlín'

La colaboración de Vancouver con Netflix, sin embargo, seguirá manteniéndose ya que el próximo 15 de mayo se estrenará en la plataforma la segunda temporada de 'Berlín', el 'spin-off' de 'La Casa de Papel'.

Los nuevos episodios de la ficción protagonizada por Pedro Alonso recuperarán al personaje del Profesor de la ficción original, interpretado por Álvaro Morte. Entre los fichajes están Inma Cuesta y Marta Nieto.