Paula Gallego, de niña en 'Cuéntame' a voz de la generación Z en 'Machos alfa': "Gracias a la serie soy más atrevida"

Paula Gallego es de esas actrices a las que hemos visto crecer en televisión. Se dio a conocer con solo 8 años en 'Cuéntame cómo pasó', donde intepretó a María, la rebelde hija pequeña de los Alcántara... hasta que el personaje se hizo mayor y la tuvieron que sustituir. Ha pasado por ficciones como 'Amar es para siempre' y ahora, a los 21 años, acaba de estrenar en Netflix la cuarta temporada de 'Machos alfa', donde lleva desde sus inicios dando vida a la espabilada hija de uno de los cuarentones en crisis, Santi (Gorka Otxoa).

--Su personaje, Álex, es la representante de la generación Z en 'Machos alfa'. ¿Cree que es un buen reflejo de la juventud actual?

Totalmente. Es una 'gen Z' de manual y además sirve un poco para ayudar al padre en todos estos temas actuales, en las nuevas formas de relacionarse y de vivir. Representa muy bien esa libertad que tienen los jóvenes, esa manera de pensar, sin juzgar, de ser más abiertos y de arriesgar más en la vida, sin miedo a probar nuevas experiencias.

--En la relación con su padre, Santi, se han intercambiado los roles, porque ella acaba siendo su asesora en todo, casi como su fuera su madre.

Sí, esa es un poco la gracia de la relación. Ella adquiere el rol de madre y él, el de adolescente. Él está perdidísimo en estos nuevos tiempos y Álex tiene las cosas muy claras, le guía y le enseña, y al final los dos aprenden juntos.

--Aunque también ha sido una hija rebelde, como cuando sale con una pareja mayor y su padre se queda totalmente descolocado.

Ella siempre le descoloca. Yo creo que las nuevas generaciones descolocan un poco a todos los padres porque vienen de otra mentalidad, de otro tipo de ideas y opiniones. Adaptarse a los nuevos tiempos cuesta, como vemos en 'Machos alfa'.

--Como chica joven de 21 años, ¿entiende las actitudes machistas de los personajes protagonistas o le resultan comportamientos casi extraterrestres?

Por una parte entiendo que vienen de otra época y de otro tipo de pensamiento, pero también estamos los jóvenes para proponer nuevas maneras de vivir la sociedad y para que esas actitudes machistas cada vez se den menos. Vamos por buen camino, pero todavía queda mucho por recorrer.

--¿Hay alguna escena que le haya impactado especialmente por lo pasados de vueltas que están estos 'machos alfa' en crisis?

No sabría decir una concreta, pero en general el personaje de Raúl, el que interpreta Raúl Tejón, es el peor en ese sentido (ríe). Es el más extremo.

--¿Cree que en su generación hay también muchos 'machos alfa'?

Creo que menos, pero todavía hay. Somos una generación más libre y no juzgamos tanto, pero siempre queda alguno. Estamos en ese camino hacia la igualdad.

Paula Gallego, en 'Machos alfa' / MANUEL FIESTAS / NETFLIX

--Aunque hace un tiempo salió un estudio que decía que muchos hombres se sienten discriminados por las políticas de igualdad. ¿Le sorprende?

Sí, la verdad es que me sorprende, porque para llegar a la igualdad necesitamos también a los hombres. Son una parte fundamental.

--¿Le dejan proponer cosas para su personaje en la serie, o no se atreve?

Sí, siempre nos dejan proponer. De hecho, yo he aprendido muchísimo de Álex, por ejemplo, en cuanto a terminología. Me ha ayudado a ser más atrevida, a probar cosas. Creo que ahora soy un poquito más Álex que antes.

--Álex también intenta independizarse esta temporada.

Se independiza, aunque acaba volviendo a casa. Álex también fracasa, como todos los personajes, pero la diferencia es cómo se lo toma: no le da tanta importancia a las cosas que realmente no la tienen, como hacen los demás.

--¿Eso es lo que más le gusta de ella?

Sí, esa manera tan natural de tomarse la vida, incluso el fracaso.

--Empezó en televisión muy pequeña, y en una serie con muchísima audiencia como 'Cuéntame'. ¿Cree que se perdió parte de su infancia por haber debutado tan joven como actriz?

No, al contrario. Creo que he ganado más que perdido. 'Cuéntame' fue mi escuela, en la que me fui formando a nivel interpretativo, y me permitió vivir experiencias que muy pocos niños viven.

--Su familia tuvo incluso que mudarse a Madrid por el rodaje. Fue un cambio total de vida.

Sí, vivíamos en un pueblo de Murcia y era imposible compaginarlo porque había que rodar todas las semanas. Nos mudamos todos. Fue un cambio de vida total, pero pasó el tren y nos montamos.

Gorka Otxoa y Paula Gallego, en 'Machos alfa' / MANUEL FIESTAS / NETFLIX

--¿En su familia había precedentes en el mundo de la interpretación?

No, todo surgió de casualidad. Fui a un curso de fotografía con mi padre, y uno de los chicos de iluminación dijo que necesitaba una niña para un corto, probé y me gustó. El actor que hacía de mi padre conocía a la que sería mi representante y a partir de ahí llegó el 'casting' de 'Cuéntame' para hacer de Gala, una amiga de María Alcántara. Pero a la semana siguiente me llamaron para que hiciera de la pequeña de los Alcántara. Todo pasó muy rápido y sin pensarlo.

--Hay muchos casos de niños actores que no acaban bien. ¿Cómo lo ha gestionado?

La clave es la gente que te rodea. Mi familia y mis amigos siempre me han mantenido los pies en la tierra y lo han normalizado de forma muy natural. Igual que un niño se iba por la tarde a jugar al fútbol, yo me iba a rodar.

--¿Fue doloroso dejar 'Cuéntame'? Porque la serie seguía, con una María Alcántara más mayor, pero no la interpretaría usted.

En ese momento sí, fue un poco 'shock', porque era algo que no te esperas y se trataba de mi primer trabajo, así que fue doloroso. Pero ahora lo recuerdo con mucha nostalgia y cariño. Allí estuve muy a gusto, conocí a gente maravillosa y pude aprender lo bonito de este oficio.

--Se habla de una posible película de 'Cuéntame'. ¿Le gustaría volver?

Nunca se sabe. O pueden hacer un 'spin-off' ahora que están volviendo las series de hace años. Nunca se puede decir nunca.

Paula Gallego, en 'Cuéntame' / RTVE

--Estudiaba Criminología. ¿Sigue con la carrera?

Sí, sigo estudiando a distancia. Me gusta mucho y asignaturas como psicología me ayudan muchísimo para crear personajes.

--Con esos estudios, le interesará hacer un 'thriller'...

Muchísimo. He hecho terror, drama y comedia, pero 'thriller' todavía no.

--¿Álex seguirá en la quinta temporada de 'Machos alfa'?

Sí, por supuesto. Seguirá ahí como la mejor consejera de su padre. Los nuevos episodios serán muy chulos. En cuanto a su relación, creo que es una de las temporadas que más me gustan.

Paula Gallego, en el rodaje de 'Machos alfa' / MANUEL FIESTAS / NETFLIX

--¿Ha visto las versiones internacionales que se han hecho de la serie?

He estado curioseando algunas y me ha parecido supergracioso que, en alguna, mi personaje sea un chico. Me encanta ver cómo se adapta en otros países.

--¿Le sorprende que una comedia con un humor tan de aquí funcione también fuera?

Sí, siempre se dice que la comedia no viaja, pero 'Machos alfa' trata temas actuales en los que todos nos vemos reflejados de alguna manera. Esa es la clave de por qué se han podido hacer distintas adaptaciones.

--¿Con qué personaje de la serie se ríe más?

Con Santi. Gorka es un genio haciendo comedia, me parto con él.

--¿Qué otros proyectos tiene?

Tengo pendiente de estreno una película de terror llamada 'Los que vienen', ambientada en Galicia, que me hace mucha ilusión porque yo nacía en Ferrol. Está dirigida por Víctor Català, con actores como Miguel Lago Casal, Lucía Veiga y Daniel Arias, y va sobre una familia a la que le acecha un peligro en mitad de la noche.