Grandes testimonios
Así es 'Sobrevivir al paraíso', la docuserie de HBO Max que pone el foco en los Testigos de Jehová y sus exmiembros
La plataforma tiene en su catálogo esta producción original de tres episodios construida a partir de testimonios de exmiembros de la organización y dirigida por Pablo Aguinaga
Carlos Merenciano
HBO Max cuenta en su catálogo con una de esas docuseries llamadas a generar conversación. Se trata de 'Sobrevivir al paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová', una producción original española que aborda desde dentro la experiencia de antiguos miembros de la organización religiosa y que propone una mirada a sus normas, dinámicas internas y consecuencias personales. La serie se estrenó el 20 de febrero y está formada por tres episodios.
Detrás del proyecto está el director Pablo Aguinaga, al frente de una docuserie producida por Boxfish para HBO Max. La plataforma la presenta como un relato basado en testimonios reales de exmiembros que sacan a la luz aspectos que permanecieron ocultos durante décadas.
El principal gancho de 'Sobrevivir al paraíso' está precisamente en ese enfoque testimonial. A lo largo de la serie, quienes pasaron por la organización cuentan en primera persona sus vivencias y detallan el impacto que esa etapa tuvo en sus vidas. HBO Max subraya además que la docuserie recupera imágenes del juicio celebrado en 2022 en torno a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, un proceso que aparece integrado en el relato.
Más allá de su tema, la producción encaja en una línea de no ficción cada vez más visible en plataformas, y es que el pasado 2025 llegó a la misma plataforma 'El minuto heróico: Yo también dejé el Opus Dei', que contaba con la participación de la actriz Claudia Traisac.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia
- La jueza deja libres y sin cargos a los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- La inmobiliaria Merlin compra el solar junto a Mestalla para crecer con oficinas en València
- La jueza archiva la causa contra los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- El Roig Arena se rinde a Laura Pausini
- La Aemet pone fecha al regreso de las lluvias en Valencia
- Concierto de Laura Pausini en el Roig Arena de València
- La transformación de las cuencas del Túria y el Magre a raíz de las obras postdana