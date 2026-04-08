Los primeros pasos de Rosalía en 'Euphoria': frases en español (por voluntad propia) y un poco de 'pole dance'

Durante el último 'showcase' anual de HBO Max en Londres, Casey Bloys (presidente y CEO de HBO y Max Content) preguntó al cineasta Sam Levinson por los nuevos rostros de 'Euphoria', la serie por la que más se lo conoce, cuya esperada tercera temporada desmenuzó con inesperado detalle en el citado evento. Y a uno de ellos, Rosalía, dedicó palabras especialmente laudatorias. "La conocí hace años, después de la primera temporada, si no recuerdo mal", explicó. "Y siempre nos hemos entendido muy bien creativamente. Cuando vino a hacer la prueba para esta temporada, me entusiasmé. Es magnífica en la pantalla y tiene grandes dotes cómicas. De repente podía venir y decirme, 'Oye, ¿qué te parece si intentamos volver a hacer esta escena, pero en español? Y a ver qué pasa'".

Levinson debía referirse a la escena del segundo episodio (el que veremos aquí el lunes, día 20) con la que Rosalía hace acto de aparición en la serie, o mejor dicho, se anuncia como actriz con potencial. Lo primero que la oímos decir, fuera de plano, es un sonoro "me cago en tus muertos". Así de deslenguado es su personaje, Magick, curioso caso de bailarina de 'strip club' con collarín cervical. A su jefe en el local Silver Slipper, el paciente Big Eddy (Kadeem Hardison, curiosamente, padre de Zendaya en 'K. C. Agente especial'), no le hace gracia que vaya con él puesto ("eso mata cualquier empalme"), pero ella quiere ganar un misterioso pleito y no piensa quitárselo. "Bueno, pero es que tengo que llevarlo, do you understand? Y si me mandan un detective privado, ¿qué hago?", replica Magick con acento ligeramente mejicano. "¿Con quién estás hablando? ¡No hablo español!", le recuerda el jefazo.

Rosalía, durante la actuación de 'Berghain'. / SHARON LOPEZ

Momento 'pole dance'

Rosalía tiene más tiempo para brillar en el tercer episodio: su baile sensual ante unos clientes obnubilados (a pesar del collarín, o quizá gracias a él, porque cada uno tiene sus filias) es un claro 'hit' del capítulo. La banda sonora ('Boom boom boom', del grupo rockabilly sueco Fatboy) contribuye a retrotraernos al baile de Salma Hayek con pitón reticulada en 'Abierto hasta el amanecer'. Rosalía se marca espasmos de glúteos en plan 'twerking' y simula ser embestida. Para su papel, además, tuvo que aprender la disciplina del 'pole dancing', todo un deporte que requiere poder, flexibilidad y técnica. La secuencia se cierra con un plano en cámara lenta en el que gira sobre la barra mientras billetes vuelan a su alrededor. F*cking money man.

"Sam [Levinson] y yo queríamos que las bailarinas parecieran diosas, así que me propuse que eso significara casi etéreas", explica Doniella 'Donni' Davy, jefa del departamento de maquillaje, en las notas de producción. "No verás mucho maquillaje de ojos pesado, sino más bien ojos relucientes y escarchados; labios gruesos y jugosos con delineador y brillo reluciente". Las escenas de las chicas en acción en el club tienen algo de alucinógeno, como en la magnífica serie 'P-Valley', con episodios dirigidos por Karena Evans, autora de clips de Drake, precisamente productor ejecutivo de 'Euphoria'.

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Magick es un personaje del que, al menos en los primeros capítulos, no aprendemos mucho, y del que cuesta saber si tendrá relevancia en los siguientes. Eso sí, en las citadas notas de producción, Levinson promete que la bailarina será antagonista de Rue durante algunos episodios. Es decir, estos primeros momentos son solo el principio y tendremos oportunidad de ver a Rosalía ejercitando unas dotes dramáticas que, por otro lado, hace mucho tiempo que viene demostrando, ya sea en cameos para Almodóvar (recordemos su paso, no solo para coplear, por 'Dolor y gloria'), sus elaborados videoclips o sus propios conciertos noche tras noche. Ella no canta, ella interpreta.