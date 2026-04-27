Rosalía enseña sus moratones al preparar su sensual baile para 'Euphoria'

Después de su debut la semana pasada en el segundo episodio de la tercera temporada de 'Euphoria', Rosalía vuelve a aparecer en el tercer capítulo de la serie de Sam Levinson, disponible ya en HBO Max. Aunque en esta ocasión su personaje, la 'stripper' Magick, no tiene diálogo, deja a la clientela del club Silver Slipper con la boca abierta con su sensual baile, con collarín incluido.

Rosalía mueve los glúteos en plan 'twerking' y la secuencia, una de las primeras del capítulo, acaba con un plano a cámara lenta mientras los billetes vuelan a su alrededor. Para rodar la escena, la artista tuvo que aprender la disciplina del 'pole dancing'.

El primer 'casting', y en inglés

De hecho, la artista ha desvelado en las redes cómo se preparó el papel, y las secuelas que le dejó. "Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés", comienza su post de Instagram, junto a una imagen suya con los ojos vidriosos. “Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas", señalaba con emoción.

"Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48 horas (la que saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo q me mordí mucho el labio de los nervios y q se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el biceps", detalla, además de aportar fotos de los moratones.

"Gracias Sam [Levinson, el creador de la serie] y a todo el resto por creer en mí💜 Eternamente fan de Euphoria y agradecidiiiiiiíssssima x esta experiencia", finalizaba.

La boda de Nate y Cassie

El episodio de la serie, eso sí, se centra en la accidentada boda de Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney), así como en la nueva vida de Jules (Hunter Schafer) como chica de compañía.

En el capítulo anterior de 'Euphoria', la cantante catalana ya aparecía fugazmente en varias escenas. La primera, discutiendo con su jefe en el club de estriptís en el que trabaja. ¿El motivo? Que no quiere quitarse el collarín para salir a bailar por si aparece algún detective y pierde su indemnización.

La artista lanza frases en castellano, para sorpresa de su interlocutor. "¿Con quién estás hablando?. Ya sabes que no hablo español", le espeta él. Poco después, vuelve a aparecer cuando se choca con Rue (Zendaya). "¡Mira por dónde vas, coño!", le suelta a la protagonista.