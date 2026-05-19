La serie de 'Harry Potter' busca nueva actriz tras la inesperada marcha de una de las protagonistas

La serie de 'Harry Potter' no llegará hasta las próximas navidades a HBO Max. Sin embargo, la ficción basada en las aventuras literarias del niño mago escritas por J. K. Rowling ya se ha tenido que enfrentar a varios imprevistos incluso antes de su estreno. Después de la polémica por la campaña racista contra Paapa Essiedu, el actor que interpretará al profesor Severus Snape, ahora la producción tendrá que buscar a una nueva intérprete para el papel de Ginny Weasly, la hermana pequeña del mejor amigo del protagonista, Ron, debido a la inesperada renuncia de la joven actriz que la encarnaba, Gracie Cochrane.

"Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de apartarse de su papel como Ginny Weasley en la serie de HBO ‘Harry Potter’ tras la primera temporada", ha señalado su familia en un comunicado. “Su tiempo formando parte del mundo de ‘Harry Potter’ ha sido verdaderamente maravilloso y está profundamente agradecida a Lucy Bevan y a todo el equipo de producción por haber creado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro”, añaden.

Gracie Cochrane, que interpretaba a Ginny Weasly en la serie de Harry Potter / Instagram

Desde HBO han asumido la situación y ya están en busca de una nueva actriz para los nuevos episodios: “Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie ‘Harry Potter’ de HBO, y agradecemos su trabajo en la primera temporada. Le deseamos a Gracie y a su familia lo mejor”, ha declarado un portavoz de la plataforma.

Papel clave

La presencia de Ginny Weasley es bastante menor en el primer libro de la exitosa saga, 'Harry Potter y la piedra filosofal', donde aparece junto a su madre en la estación de King’s Cross para despedir a sus hermanos mayores cuando suben al tren rumbo a Hogwards, el colegio de magia y hechicería. Después vuelve a salir para darles la bienvenida a su regreso.

Sin embargo, el personaje adquiere un papel clave en la segunda temporada, basada en el segundo libro de J.K. Rowling, 'La cámara secreta'. No solo porque la pequeña Ginny es también alumna de Hogwards, sino porque es engañada para abrir una cámara secreta en la escuela y liberar a una gigantesca serpiente.

Estreno en navidades

La primera temporada ya ha finalizado su rodaje y se estrenará las próximas navidades, mientras que la segunda se encuentra actualmente en fase de preproducción en los estudios Leavesden, a las afueras de Londres.

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La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout, entre otros.