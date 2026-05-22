Radio
La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER
Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión a la dirección de 'Hoy por hoy'
EFE
Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino 'Hoy por hoy', según han informado a EFE fuentes de la cadena.
Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa.
Tampoco se sabe todavía quién la va a sustituir a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino.
Nacida en Barcelona en 1963, Barceló comenzó en la Cadena SER -del grupo Prisa- en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana 'A vivir que son dos días'. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino 'Hora 25' y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magazin matinal 'Hoy por hoy', líder de audiencia en la radio en España.
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
- El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres
- Pérez Llorca, a las familias y los directores: “Algo estaremos haciendo mal las dos partes si no somos capaces de ponernos de acuerdo”
- Echa el freno: nuevos radares fijos en la ciudad de València
- El casco histórico de Patraix reclama una intervención urgente tras la caída de tres viviendas centenarias
- El guardia civil de Dolores mató a su mujer y a su hijo de un tiro en la cabeza mientras dormían
- Un total de 270 direcciones de centros han presentado ya su dimisión ante sus consejos escolares