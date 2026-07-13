Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pantallas acusticas San Antonio de BenagéberAlerta naranja calor Comunitat ValencianaInspección educativaTiempo eclipsevacantes profesores 26-27Cotización hijosCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin

'Ella, maldita alma' salta por sorpresa a una plataforma de streaming con su temporada completa antes de su final en Telecinco

La ficción de Telecinco, que sigue emitiéndose los jueves en abierto y en Mediaset Infinity al ritmo de emisión, ya puede verse íntegra en la plataforma

'Ella, maldita alma'

'Ella, maldita alma' / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Ella, maldita alma' ha aparecido por sorpresa en el catálogo de Movistar Plus+ con todos sus capítulos disponibles. Según ha podido saber Yotele, este movimiento responde a un acuerdo estratégico que Mediaset mantiene con distintas plataformas de streaming para ampliar la explotación de algunos de sus contenidos más allá de sus propios canales y servicios digitales.

La decisión no altera la emisión en abierto de la serie. Telecinco mantiene 'Ella, maldita alma' en la noche de los jueves, donde la ficción protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova se ofrece de forma semanal. Al mismo tiempo, Mediaset Infinity conserva la serie en streaming al ritmo de emisión de la cadena, de modo que sus usuarios pueden seguir los episodios conforme se estrenan en televisión. 

La novedad está en Movistar Plus+, donde la ficción ya se puede ver completa antes de que Telecinco haya terminado su recorrido lineal. La serie cuenta con nueve episodios y su llegada íntegra a la plataforma permite otro tipo de consumo para los espectadores que prefieren verla de una sola vez, mientras la cadena continúa sosteniendo su ventana semanal en abierto. 

'Ella, maldita alma' adapta un relato homónimo de Manuel Rivas y está creada por Aurora Guerra. La historia se sitúa en La Isleta y gira alrededor de Fermín, un sacerdote interpretado por Maxi Iglesias que se ve atrapado por una atracción prohibida hacia Ana, la mujer de su primo Isaac, a quien dan vida Karina Kolokolchykova y Martiño Rivas. 

Noticias relacionadas

Con este estreno sorpresa, Mediaset suma una nueva vía de distribución para una de sus apuestas de ficción de la temporada. La compañía mantiene el escaparate principal de Telecinco, pero abre la serie completa a los abonados de Movistar Plus+ dentro de una estrategia que busca dar más recorrido a sus producciones en el mercado de plataformas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El robo por el método Faraday se cuela en el Pirata Festival de Gandia
  2. Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: 'Alcalde, no a las pantallas
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización
  4. Mucho más que tres carriles: los expertos reflexionan sobre el Paseo García Lorca
  5. Vox exige al PP usar la inspección educativa contra los docentes por 'adoctrinamiento
  6. Emoción y lágrimas en el concierto de Alejandro Sanz en València: Recuerdo a la dana y el abrazo con una afectada de Paiporta sobre el escenario
  7. Las aulas valencianas vivirán hasta 2041 una explosión de alumnos de Infantil mientras caerán los de Bachiller
  8. El pueblo valenciano de Nuria Roca en el que pasa sus verano: 'Es como volver a ser pequeño

Las áreas abiertas de contenedores siguen asumiendo una carga "muy superior a la prevista" en Ontinyent

Las áreas abiertas de contenedores siguen asumiendo una carga "muy superior a la prevista" en Ontinyent

La renovación del pavimento de una de las arterias principales de Sueca provocará cortes por fases

La renovación del pavimento de una de las arterias principales de Sueca provocará cortes por fases

Así fue el partido de fútbol sala de las peñas de Sagunt

Así fue el partido de fútbol sala de las peñas de Sagunt

Campeonato de futbito "para la historia" en Sagunt

Campeonato de futbito "para la historia" en Sagunt

El Auditori de Paterna acoge la celebración del Día de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana con un acto multitudinario

El Auditori de Paterna acoge la celebración del Día de Castilla-La Mancha en la Comunitat Valenciana con un acto multitudinario

Y de fútbol… que tampoco hable

Morant acusa a Llorca de "comprar por completo la agenda fascista de Vox"

Morant acusa a Llorca de "comprar por completo la agenda fascista de Vox"

Identifican a tres menores como presuntos responsables del incendio que arrasó 1,5 hectáreas en la Pobla de Vallbona

Identifican a tres menores como presuntos responsables del incendio que arrasó 1,5 hectáreas en la Pobla de Vallbona
Tracking Pixel Contents