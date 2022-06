¿Qué es un vino de autor? Es aquel en el que la bodega busca expresar su filosofía o su personalidad. En ellos la libertad y la creatividad son un elemento fundamental, junto con una pequeña producción. Por ello son vinos diferentes y únicos.

La selección de junio del Club de Vinos Casa Gourmet descubre tres propuestas de tendencia, premiadas con las más altas puntuaciones. Provienen de tres Denominaciones de Origen distintas y todas tienen variedades de uva diferentes, pero si hay algo que tienen en común es su máxima calidad. Y lo mejor es la propuesta de valor de Casa Gourmet: 6 botellas (2 de cada bodega) a 46 euros (siendo el valor real 76 euros).

Los tres vinos de autor que forman esta selección de tendencia son: Balancines Garnacha & Garnacha 2017 de Pago de los Balancines, una bodega ubicada en Oliva de Mérida (Badajoz) donde se elaboran vinos al amparo de la D.O. Ribera del Guadiana; Megala 2019 un vinazo de Bodegas Enguera en la D.O. Valencia; y Joaquín Rebolledo Mencía 2021 un exquisito tinto que nace en el corazón de la D.O. Valdeorras, Ourense, Galicia.

El vino para los amantes de la garnacha

Balancines Garnacha & Garnacha 2017 se elabora a partes iguales con garnacha tintorera y garnacha tinta. Es un vino fresco, con gran personalidad, muy varietal, con paso sabroso e intenso, con carácter y elegancia en todo el recorrido por el paladar. Tiene un color rubí profundo.

Este es un vino muy disfrutable que alcanza la calificación de excelente, llegando a los 93 puntos en la Guía Sobrelías, 93 Puntos en Akatavinos y 91 Puntos en la Guía Peñín de 2022. En boca de su fundador, José Peñín: “Extremadura es una zona de futuro cuando uno descubre la originalidad de este tinto hecho con garnacha tinta y tintorera. Una audacia que se refleja en estas dos uvas tan distintas. Su aroma profundo a fruta negra y su chispa balsámica le dotan de frescura y terruño”, explica.

Balancines 2017 es perfecto para acompañar carnes a la brasa, pescados y arroces.

El amor a una tierra desconocida

“Megala 2019 es la esencia del paisaje de una zona tan desconocida como Terres dels Alforins (Valencia). Una bodega de fiar, de gente joven y con ilusión. Un tinto que recoge la fruta de sus uvas, la moderada crianza y los aromas silvestres del monte bajo mediterráneo”, detalla José Peñín, fundador de la Guía Peñín de los Vinos de España que otorga a Megala 93 puntos.

Este tinto de autor de Bodegas Enguera evoluciona favorablemente en botella, compotando la fruta y desarrollando aromas a regaliz, puliendo aún más sus taninos. Tiene un color rojo intenso, muy bonito. A la vista parece un vino mucho más joven de lo que es.

Aplicación gastronómica sin límites

Joaquín Rebolledo Mencía 2021 es un vino joven, alegre y afrutado que maravilla con su color picota cubierto con ribete amoratado, su aroma a cereza, mora y frambuesa con ligeras notas minerales, y su sabor fresco, untuoso, ligero y armónico.

Este exquisito vino tinto se elabora a partir de las uvas de variedad mencía en el corazón de Valdeorras (Ourense), y gracias a sus propiedades, es un vino ideal para acompañar todo tipo de comidas, sobre todo la italiana y mediterránea, los gratinados, asados, estofados y el bacalao en todas sus modalidades.

“Es una uva mencía de la D.O. Valdeorras diferente a la del Bierzo. Es un tinto de bonito color cereza violáceo, con el aroma amable y frutal de esta cepa, sabroso y fácil de beber, un tipo de vino que gusta a todos”, explica el experto y colaborador de Casa Gourmet, José Peñín.

¿Cómo funciona el club de vinos de Casa Gourmet?

En Casa Gourmet se puede adquirir esta selección de 6 botellas de vinos de autor, bien a través de la tienda online casagourmet.es o bien por teléfono al 965 989 299.

Los lectores y lectoras también pueden darse de alta en el Club de Vinos, sin coste, y beneficiarse de todas sus ventajas: gastos de envío gratuitos en dicha selección y precios exclusivos con importantes descuentos. Y todo sin compromiso de compra, de manera que el socio o socia puede saltar la selección del mes que no le interese.