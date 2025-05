Enoturismo: las 17 bodegas valencianas que transforman cada visita en una experiencia

Hace ya a帽os un buen amigo bodeguero me dijo que 鈥渆n este sector el en贸logo construye el vino y la bodega, el relato鈥. No le d铆 importancia en su momento, pero hace ya alg煤n tiempo la frase me baila por la cabeza cada vez que descubro un nuevo proyecto de enoturismo en entre m谩s de un centenar de bodegas de la Comunitat Valenciana. Ten铆a raz贸n. El mundo del vino tiene un halo de cierto misticismo alrededor, y los amantes de esta bebida de dioses encuentran tanto o m谩s placer empap谩ndose del relato de las bodegas que de disfrutar de una copa de buen vino.

El enoturismo hace tiempo que dej贸 de ser una moda para convertirse en canalizador de experiencias alrededor del vino. Las bodegas valencianas, como casi siempre, han sabido adaptarse y son decenas las que han configurado proyectos que buscan generar experiencias 煤nicas que consigan convertir en embajador a todo aquel que les visite. En este vertical te proponemos 17 bodegas que destacan, adem谩s de por la extraordinaria calidad de sus vinos, por sus iniciativas en torno al enoturismo. Antiguas casas solariegas rehabilitadas, modernas construcciones, fincas de incalculable valor medioambiental y propuestas originales e innovadoras. Alguna de ellas quiz谩 ya la conozcas, pero seguro que entre estas l铆neas encuentras nuevos motivos para disfrutar de una experiencia 鈥榓 pie de vi帽a鈥.

Templos de enoturismo en la Comunitat Valenciana

Clos Cor V铆 es uno de los proyectos vitivin铆colas de la Comunitat Valenciana m谩s involucrados con la sostenibilidad (en lo referente a sus decenas de hect谩reas de vi帽edo), la elegancia (respecto a los vinos que est谩n elaborando en los 煤ltimos a帽os), y la exclusividad (en lo relacionado a un proyecto de enoturismo dise帽ado con m铆nimo cuidando todos los detalles para crear experiencias 煤nicas).

Casa LoAlto

La finca vitivin铆cola LoAlto est谩 considerada por los lugare帽os de la Plana de Utiel-Requena como una de las mejores zonas para el cultivo de la vid. Su entorno privilegiado (al sur del t茅rmino de Requena y en el entorno del Parque Natural de las Hoces del Cabriel), su altitud (superior a los 750 metros sobre el nivel del mar) y su tipolog铆a de suelos le confieren unas cualidades 煤nicas que permiten que cada cepa, sobre todo aquellas de variedades t铆picas de la zona como la Tardana, la Bobal o la Garnacha, se expresen en toda su plenitud.

Hablar de Bodegas Hispano+Suizas es hacerlo de una de las firmas vitivin铆colas m谩s prestigiosas de toda Espa帽a. Sus vinos y cavas copan las primeras posiciones en las gu铆as m谩s prestigiosas de Espa帽a y algunas de sus referencias est谩n consideradas como las mejores en sus categor铆as, como son los casos del vino rosado Impromptu o los cavas Tantum Ergo Pinot Noir y Tantum Ergo Exclusive.

La irrupci贸n de Bodegas Vegamar en el mundo del enoturismo no ha podido tener mejor acogida entre los winelovers, y algunas de las experiencias que proponen en su bodega de Calles se han convertido en todo un 茅xito, como es el caso del taller de Vermut, una experiencia que nos permite sumergirnos en el apasionante mundo de esta bebida a base de vino aromatizada con diferentes bot谩nicos y plantas arom谩ticas a partir de Oh La La, uno de los mejores vermuts valencianos que elabora desde hace ya algunos a帽os Vegamar.

La de Dominio de la Vega es una historia de superaci贸n y b煤squeda de la excelencia. Con casi tres d茅cadas de trayectoria, los fundadores de la bodega ya contaban con una dilatada trayectoria alrededor del cava valenciano, por lo que su primer reto fue completar una gama de vinos espumosos capaces de competir de t煤 a t煤 con los grandes cavas de Catalu帽a y los m谩s afamados champagnes franceses.

Desde hace 140 a帽os, el compromiso con el origen y las tradiciones ha sido una constante en la trayectoria de Bodegas Vicente Gand铆a. Desde sus or铆genes en el Grau de Val猫ncia hasta llegar a la actualidad, la bodega ha protagonizado algunos de los hitos m谩s significativos dentro del mundo del vino, tanto en el 谩mbito de la Comunitat Valenciana como a nivel nacional.

En la actualidad, en su nueva bodega Arr谩ez ha configurado una completa oferta de experiencias alrededor del vino con iniciativas pensadas para disfrutar del enoturismo sin complejos. Durante todo el a帽o proponen la visita 鈥楽ibarita鈥, que tiene una duraci贸n aproximada de una hora y media, aunque suele prolongarse m谩s, sobre todo una vez que los visitantes llegan a la parte final en la sala de cata y la terraza con piscina y se disponen a disfrutar de sus vinos.

Despu茅s de m谩s de cuarenta a帽os, y gracias al impulso del hijo de Francisco, F茅lix, y de sus nietos, Yolanda y Eduardo, Vera de Estenas ha configurado un interesant铆simo proyecto vinculado al enoturismo que gira entorno al vi帽edo, la tradici贸n vin铆cola y la exclusividad, ya que desde 2013 la bodega Vera de Estenas est谩 reconocida como Pago Vin铆cola, pasando a formar parte de las 22 bodegas de toda Espa帽a que cuentan con su propia Denominaci贸n de Origen.

Emplazada en uno de los m谩s bellos parajes del valle de Alforins, en ese m谩gico tri谩ngulo de paisajes buc贸licos que conforman los municipios de Moixent, Fontanars dels Alforins y La Font de la Figuera, Casa Los Frailes es la bodega en funcionamiento m谩s antigua de la Comunitat Valenciana. En la actualidad, la bodega ha configurado una interesante colecci贸n de vinos estructurada en cuatro categor铆as: La l铆nea Los Frailes-Vinos de Finca, la gama 鈥Los Frailes- Vinos de Parcelas鈥; el grupo 鈥楩amilia Vel谩zquez-Vinos Terroir鈥 y la 鈥Familia Vel谩zquez-Rancios鈥.

A pasado ya un a帽o desde que Bodega Sierra Norte culminase uno de sus proyectos m谩s ambiciosos con la rehabilitaci贸n integral de Finca Calder贸n, una antigua bodega de 1900 convertida ahora en el primer 鈥榚noresort鈥 de la Comunitat Valenciana. Responsable de etiquetas de reconocido prestigio como Pasi贸n de Bobal, Bercial, Mariluna o Fuenteseca, Bodega Sierra Norte fundamenta su origen en viejos vi帽edos cultivados al oeste de la DO Utiel-Requena en unas instalaciones ubicadas en la pedan铆a requenense de Calder贸n, una instalaci贸n moderna, innovadora, funcional y sostenible.

Con m谩s de dos d茅cadas de trayectoria, Pago de Tharsys ha sido desde su origen la bodega que m谩s ha apostado por el enoturismo, y lo ha hecho, en todos los casos, con experiencias originales y exclusivas que se han ganado el benepl谩cito del p煤blico y el reconocimiento, en forma de premios, de importantes colectivos vinculados al sector como la Asociaci贸n de Ciudades Espa帽olas del Vino (Acevin), que hace unos a帽os distingui贸 una de las experiencias que realizan en sus instalaciones, 鈥楾ierra y Aire鈥 con el galard贸n a la experiencia m谩s innovadora a nivel nacional.

Pr贸xima a su centenario, Bodegas Murviedro es una de las firmas vitivin铆colas m谩s comprometidas con la tradici贸n vitivin铆cola valenciana. Desde su origen en el Grao de Valencia hasta la actualidad, con unas modernas instalaciones en Requena; la bodega ha sabido interpretar en cada botella la esencia de un terroir singular con m谩s de dos mil a帽os de tradici贸n. Adem谩s, ha puesto el foco en el enoturismo, implementando nuevas iniciativas para fomentar la cultura del vino y visibilizar algunos de los encantos patrimoniales del casco antiguo de la ciudad.

Bodega La Vi帽a es uno de los principales pilares socioecon贸micos de un territorio dominado por un paisaje que sabe a vino. Socio fundador de Anecoop Bodegas y ubicada en el t茅rmino municipal de La Font de la Figuera, la entidad se fund贸 en 1945 y es la responsable de referencias de gran calidad avaladas por cr铆ticos y prescriptores como Los Escribanos, Icono, El Enhebro, Juan de Juanes y, sobre todo, Venta del Puerto, el sello que mejor valoran los amantes del vino valenciano.

Car谩cter familiar, tradici贸n y grand铆simos vinos son las piedras angulares de la bodega Chozas Carrascal, una peque帽a finca, en uno de los parajes m谩s bellos de la DO Utiel-Requena donde la familia L贸pez Peidro desarrolla un proyecto vitivin铆cola en el que la segunda generaci贸n de la familia ha sabido dar continuidad a la apuesta por la calidad de vinos como Las Ocho o Cabernet F. con otras elaboraciones consideradas entre las mejores de Espa帽a como Anma, Materia o el cava Eterno. La finca Chozas Carrascal condensa en su interior todos los secretos que esconde el mundo de la viticultura y la enolog铆a.

La apuesta por poner en valor el territorio y los productos de proximidad ha empujado a la Cooperativa de Viver a liderar un proyecto que va m谩s all谩 del enoturismo, ampliando el concepto a otros productos y agrupando todo en el concepto de agroturismo. La compa帽铆a programa durante todo el a帽o un buen n煤mero de actividades que tienen como protagonistas los diferentes productos que elaboran a partir de los cultivos de sus socios.

Muy pocas bodegas de toda Espa帽a han mostrado un compromiso tan firme con la sostenibilidad como Bodegas Nodus, compa帽铆a familiar que cultiva doscientas hect谩reas de vi帽edo en la Finca El Renegado, entre los t茅rminos de Caudete de las Fuentes y Venta del Moro. Nodus ha sido la primera bodega valenciana en obtener el sello Sustainable Wineries for Climate Protection. Adem谩s, la Generalitat Valenciana, a trav茅s de los galardones CreaTurisme, le ha otorgado el premio 鈥楥ompromiso鈥 por su innovadora experiencia enotur铆stica 鈥楧escanso entre Vi帽as鈥 este 2025.

Hace apenas unos d铆as, Vinya Alfor铆 ha inaugurado su nuevo proyecto enotur铆stico tras una minuciosa rehabilitaci贸n de la antigua casa solariega y la bodega de la Finca El Peller. La propuesta de la bodega en lo referente al enoturismo no se resume en una cata convencional. Los visitantes tendr谩n la oportunidad de recorrer los vi帽edos, sentir la tierra y degustar vinos directamente en el entorno que los vio nacer. Este enfoque invita a una conexi贸n profunda con la naturaleza y permite comprender el v铆nculo entre la tierra y el vino.

