Requena recibe al verano al golpe de brindis con sus mejores cavas.

Bajo el lema ‘Requena es Cava’, la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena organiza este sábado 14 de junio un evento para potenciar la imagen de calidad de sus cavas y reivindicar el papel del municipio de Requena como el único de la Comunitat Valenciana en el que está permitido elaborar espumosos bajo el método tradicional amparados por la DO Cava. Además, el colectivo pretende contribuir a desestacionalizar el consumo de cavas mostrándolos como perfectos aliados en la época estival.

Las siete bodegas que forman parte del colectivo (Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria) participan en un certamen en el que presentarán al consumidor las nuevas añadas de sus cavas más representativos. Cavas jóvenes frescos y afrutados, reservas y grandes reservas, refrescantes rosados y otros espumosos elaborados dentro del término municipal de Requena a partir de uvas de variedades como Macabeo, Chardonnay, Xarel.lo, Garnacha o Pinot Noir.

Este año, como novedad, el ticket de degustación incluye un cupón canjeable por una tapa a elegir entre las propuestas gastronómicas de Quesos Hoya de la Iglesia (queso 4 picos y Pedrón), Amar lo Fresco (tortillita de camarones), HollyFood (miniburguer de cerdo desmigado con barbacoa ahumada), Taberna Patapuerca (ajoarriero) y el Gremio de Clochineros de València (clóchinas al cava). Los stands de gastronomía ofrecerán además otra serie de platillos y bocados para armonizar los cavas de Requena.

Imagen de una edición anterior de Requena es Cava. / ED

Para Rebeca García, presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, el del sábado 14 de junio “es un evento muy importante para nosotros, no sólo por el hecho de hacerlo en casa, con nuestra gente y nuestros vecinos, sino también porque sirve para que el consumidor vea nuestros cavas como la opción más refrescante en verano”. La jornada, programada para el próximo sábado 14 de junio, se celebrará en la Plaza de Albornoz, en pleno centro del casco antiguo de la ciudad, en horario de 19:30 a 23:00 horas. Para poder degustar los cavas se implantará un sistema de tickets de degustación que incluirán una copa de cristal personalizada que quedará en propiedad del visitante. ‘Requena es Cava’ es un evento organizado por la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena y el Ayuntamiento de Requena y cuenta con el patrocinio y colaboración de València Turisme Diputación de Valencia, la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y Cajamar.

Estas son algunas de los bodegas cuyos cavas podrás degustar en Requena este sábado 14 de junio.

Hablar de Pago de Tharsys es hacerlo de la bodega que mejor condensa la tradición cavista en Requena. Fundada por el enólogo Vicente García, considerado el padre del cava valenciano, la firma elabora algunos de los espumosos mejor valorados en toda España.

Más información aquí

Aunque tendemos a asociar el cava con las celebraciones de final de año, lo cierto es que estos espumosos son los aliados perfectos para disfrutar de una copa refrescante en verano. Su acertada acidez, que le confiere una notable sensación de frescura, y sus finas y sutiles burbujas, hacen del cava una magnífica opción para un tardeo entre amigos. Cavas Marevia propone una interesante colección de cavas ideales para combatir los rigores del calor en la época estival.

Más información aquí

En lo referente al mundo del cava, Coviñas ha sido la primera cooperativa valenciana en formar parte del grupo de bodegas certificadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava.

Más información aquí

Especializada en la elaboración de vinos y cavas de alta gama, Dominio de la Vega ha sido la primera firma valenciana en elaborar únicamente cavas de larga crianza (aquellos que requieren un mayor tiempo de crianza en rima).

Más información aquí

Chozas Carrascal es una de las pocas bodegas que pueden presumir de estar acreditadas en tres denominaciones de origen diferentes: DO Utiel-Requena, DO Cava y DO Pago Chozas Carrascal, esta última la más alta categoría de vinos, que únicamente se concede a fincas que, por su singularidad, son capaces de crear vinos y cavas diferentes al resto.

Más información aquí