Cava de Requena: Las burbujas ganan protagonismo

Desde hace algo más de una década el sector del cava de Requena ha ido ganando protagonismo en la Fiesta de la Vendimia, que dedica una de sus noches a este singular vino espumoso elaborado bajo el método tradicional de segunda fermentación en botella. El formato de la Noche del Cava ha ido variando año tras año, y en esta ocasión rendirá homenaje a la bodega Dominio de la Vega, compañía con sede en la pedanía de San Antonio con más de dos décadas de trayectoria y responsable de algunos de los mejores cavas que se elaboran en todo el país, tal y como atestiguan los innumerables reconocimientos obtenidos por etiquetas como el DV Brut Reserva Especial, considerado en dos ocasiones como mejor cava de España.

Antes de ese homenaje (que tendrá lugar en el parque de la Glorieta), la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena ofrecerá una cata con maridaje popular para más de 400 personas en el recinto ferial, dentro de la programación que ha diseñado este año la Fiesta de la Vendimia.

Al margen de su colaboración con las fiestas de Requena, la Asociación de Elaboradores de Cava desarrolla a lo largo del año diferentes acciones para promocionar sus cavas tanto en el ámbito local (como es el caso de Requena es Cava, un tardeo que cada año da la bienvenida al verano en la plaza de La Villa) como fuera del municipio, destacando la Feria del Cava Valenciano que cada mes de noviembre organizan, desde hace una década, en el mercado de Colón de València.

Creada en 2013 con el objetivo de vehiculizar la promoción del cava elaborado en Requena (único municipio de la Comunitat Valenciana integrado dentro de los territorios de la DO Cava), la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena reúne a siete bodegas ubicadas en el término municipal: Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Marevia, Pago de Tharsys y Torre Oria. Además de la promoción, el colectivo trabaja en la defensa de sus intereses. En 2023 logró, tras un largo proceso judicial, que la DO Cava aceptase denominar a esta subzona como ‘Cava de Requena’.