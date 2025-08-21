Coviñas será homenajeada en la Noche del Vino

La Fiesta de la Vendimia de Requena no sería lo mismo sin Coviñas, la entidad cooperativa de segundo grado que aglutina las cosechas de diez cooperativas de la zona y que concentra el esfuerzo de más de tres mil familias. Desde su fundación hace sesenta años, la firma con sede en Requena ha estado siempre presente en los festejos vendimiales ofreciendo vinos para las degustaciones que se ofrecen durante estos días en los monumentos alegóricos a la vendimia y participando en todos aquellos eventos en los que las bodegas han mostrado sus productos.

Ese vínculo entre la compañía y la Fiesta de la Vendimia se cristalizará este año con el mayor reconocimiento que realiza cada año la Fiesta, ya que Coviñas será la protagonista en la tradicional Noche del Vino, uno de los actos más importantes por su simbolismo. Este homenaje ratifica una sólida relación entre la mayor productora de vinos de la Denominación de Origen Utiel-Requena y la Fiesta de la Vendimia más antigua de España

Coviñas estará presente también durante este mismo fin de semana en Ferevin. La bodega ofrecerá en su stand una selección de sus mejores vinos y cavas, entre los que se encuentran alguna de las novedades que han presentado en los últimos meses, como los blancos Voramar y Veterum Viñas Viejas (ambos elaborados con uvas de la variedad autóctona Tardana) y un muy interesante blanco hecho con la variedad tinta Bobal bajo la técnica blanc de noir que se presenta con el sello Al Vent. Los asistentes a l Feria Requenense del Vino también podrán descubrir otras referencias de la compañía como los vinos y cavas de la colección Aula o las referencias de uno de sus sellos míticos, Enterizo.

Otra de las citas protagonizadas por Coviñas durante estos días de Feria y Fiestas en Requena tendrá lugar el próximo martes a partir de las 12.30 con una cata superior con maridaje en la que congregarán a cerca de cuatrocientas personas. Con más de 3.000 viticultores asociados y una superficie de viñedo que supone más del 40% de toda la DO Utiel-Requena, Coviñas ha sido considerada durante dos años consecutivos como mejor bodega cooperativa del mundo según la DWM Wine Trophy, una de las organizadoras de concursos más influyentes a nivel mundial, dentro de la categoría de entidades con más de 500 hectáreas de viñedo.