DO Utiel-Requena presenta en Ferevin sus vinos seleccionados

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena volverá a estar presente, un año más, en la Feria Requenense del Vino. El organismo aprovechará su presencia en el certamen para ofrecer información de esta región vitivinícola, la más extensa de la Comunitat Valenciana, así como para dar visibilidad a los vinos que este año se han seleccionado, tras un proceso de cata ciega, para participar en aquellos eventos y ferias promocionales en los que el Consejo Regulador está presente: el espumoso Inspiración de Bodegas Lupanda, el blanco Impromptu de Bodegas Hispano+Suizas, el rosado Castillo de Utiel de Bodegas Utielanas, y los tintos Rodeno crianza de la bodega del mismo nombre y Robusta Bobal de Neleman.

2.600 años de tradición vitivinícola

La DO Utiel-Requenaes una de las más extensas de todo el país y la principal zona productora de vinos de la Comunitat Valenciana. Comprende los viñedos de nueve municipios y la variedad de uva Bobal es su principal seña de identidad. La pluviometría e insolación media anual, unidos al tipo de suelo predominante en la zona y la altitud media (entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar), convierten a esta denominación de origen en un territorio único para el cultivo de uva. En realidad, ya desde hace 2.600 años se cultivaban viñedos y se elaboraban vinos, tal y como atestiguan los yacimientos arqueológicos encontrados en la comarca.

Desde 1975, el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena es el organismo encargado de controlar y verificar la calidad de la producción de vino de más de un centenar de bodegas. Desde su sede en la Bodega Redonda de Utiel gestiona aspectos como el control de calidad de los vinos, las producciones de los viñedos registrados en el censo vitícola y la promoción y difusión de la cultura del vino de la comarca.