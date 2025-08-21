Ferevin regresa a su emplazamiento original

Este viernes, 22 de agosto, arranca una nueva edición de Ferevin, la Feria Requenense del Vino, una cita que reúne a cerca de una veintena de bodegas adscritas a la DO Utiel-Requena que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la Feria y Fiesta de la Vendimia. Tras más de tres décadas, el evento regresa al emplazamiento en el que celebró su primera edición a principios de la década de los años noventa, el Parque de la Glorieta, uno de los espacios con mayor solera de la ciudad donde los aficionados al vino tendrán la oportunidad de degustar algunas de las referencias más interesantes de las bodegas asistentes.

La Feria Requenense del Vino celebró su primera edición en el año 1991 como un evento que pretendía consolidar el vínculo de la Fiesta de la Vendimia con el mundo del vino. Decenas de bodegas participaron en aquella primera edición, celebrada en el parque de La Glorieta, junto al ayuntamiento de Requena. El éxito de las primeras ediciones motivó que los organizadores se replanteasen una nueva ubicación para dar cabida a las miles de personas que se acercaban a los stands de las bodegas para degustar sus vinos y cavas.

Así, durante unos años el certamen se celebró en la céntrica avenida de Arrabal, hasta que, tras la construcción del Pabellón Multifuncional del Recinto Ferial, Ferevin se trasladó a la que parecía que era su ubicación definitiva. El año pasado el certamen se trasladó hasta la plaza de La Villa y finalmente este año se ha decidido volver a la Glorieta, donde los vinos y cavas compartirán espacio con la gastronomía de la zona y la música.

Edición 2025

Bajo la tutela del Ayuntamiento de Requena, la feria está organizada por la Asociación de Bodegueros creada en su momento para gestionar este tipo de acciones, un colectivo que durante todo el año realiza catas, presentaciones y otras actividades en el barrio de La Villa, donde se encuentra su sede y donde, además, se pueden adquirir durante todo el año los vinos de las bodegas que forman parte de la asociación.

La edición de este año abre sus puertas mañana viernes a las 19 horas y mantendrá abiertas sus puertas hasta las 23 horas. El sábado 23 se realizarán dos sesiones, la primera desde las 11 a las 14:30 horas y la segunda desde las 19 hasta las 23 horas, momento en el que se procederá a la clausura de esta edición. Para poder degustar los vinos y cavas de las bodegas participantes se activará un sistema de tickets de degustación que incluye una copa de cristal serigrafiada.

Entre las actividades paralelas programadas con motivo de esta edición de Ferevin destaca la 'Cata del Claustro' que se celebrará el domingo 24 a las 12 horas en el Claustro del Museo Municipal de Requena en la que se catarán los vinos premiados en la décima edición del concurso de cata a ciegas que se ha celebrado hace apenas unas semanas y en el que han participado todas las bodegas que forman parte del colectivo.

J. L. Barrera: «El éxito de las fiestas es de todos»

José Luis Barrera afronta sus primeras fiestas tras acceder a la concejalía el pasado noviembre. El edil ha trabajado codo con codo con todas las entidades y asociaciones de Requena para configurar un programa de festejos denso y diverso, en el que tienen cabida actos para todos los públicos. Para Barrera, «ha sido vital la predisposición de todos los colectivos, sobre todo los componentes de la LXXVI Fiesta de la Vendimia, para completar un programa en el que todos los colectivos tienen presencia. Aunque su confección ha supuesto muchas horas de trabajo, el resultado es fruto del esfuerzo, ilusión y compromiso de todo el pueblo».

J. L. Barrera, concejal de Fiestas. / EMV

Sobre la programación de este año, Barrera destaca los espectáculos musicales (con las actuaciones de DePol, Isabel Aaiún, Carlos Núñez o Hija de la Luna, el mejor tributo a Mecano en España). El Mercado Medieval y Ferevin (que este año cambia de emplazamiento para pasar a celebrarse en el Parque de la Glorieta) son «dos de los grandes reclamos de estos días de Feria, aunque no los únicos, porque también hemos programado eventos para los más pequeños y citas ya habituales como la feria del stock del comercio de Requena, teatro o visitas guiadas».

Barrera invita a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas «de forma cívica. Son días de encuentro, tradición, música, emociones compartidas y orgullo por nuestras raíces. Hemos de mostrar lo mejor de nosotros y poner nuestro granito de arena para que la Feria y Fiesta de la Vendimia de este año sean inolvidables».