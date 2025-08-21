Requena descorcha sus mejores vinos y cavas hasta el 31 de agosto

La inconfundible voz del locutor Diego Fortea, encargado de pronunciar el pregón del inicio de la Feria de Requena ha servido para dar el pistoletazo de salida de los días grandes de Requena con motivo de la celebración de la Feria y 76 Fiesta de la Vendimia, que tuvieron continuidad en la noche de ayer, miércoles, con el tributo-musical Hija de la Luna, un espectáculo que congregó a miles de personas en la plaza Juan Grandía, junto al Monumento Universal a la Vendimia.

Con estos mimbres se inició la tradicional Feria de Requena, preámbulo de la Fiesta de la Vendimia, que tendrá su punto de inicio el próximo lunes con el pregón de fiestas a cargo de la creadora de contenidos Nuria Adraos. Antes de ese momento la ciudad afronta un vertiginoso fin de semana con un programa en el que destacan la Feria Requenense del Vino (Ferevin), que este año regresa a su emplazamiento original en el Parque de la Glorieta; y el ya tradicional Mercado Medieval, que se celebra en un escenario perfecto, el viejo barrio de La Villa.

Los espectáculos musicales serán otros de los grandes reclamos de este fin de semana. Mañana viernes la plaza de toros acoge la primera edición de un festival ‘made in Requena’ con la participación de los grupos locales Asesinos de la Rumba, Coz, Isla Collado y Señor Miyagui Rock Band. El recinto abrirá sus puertas a las 20 horas y contará con foodtrucks y la presencia de DJ Girgi, que rememorará las épocas de salas de la comarca como Paty, Allegretto o Haus.

La música seguirá sonando la noche del sábado con las actuaciones de DePol e Isabel Aaiún con la gira ‘Potra Salvaje’ a partir de las 21 horas en la plaza de toros. El menú musical culminará el domingo en el Patio de Armas del Castillo de Requena con la actuación del gallego Carlos Núñez.

76 años de Fiesta de la Vendimia

La próxima semana la Feria cederá el testigo a la Fiesta de la Vendimia, la más antigua de España, que este año cumple su septuagésima sexta edición. El lunes por la tarde, a los pies del Monumento Universal a la Vendimia, el alcalde de Requena, Mario Sánchez, hará balance de la feria y dará paso al pregón anunciador de las fiestas vendimiales. Y a partir de ahí llegarán los actos más significativos y tradicionales. La popular noche de la Zurra, el martes 26, abrirá el capítulo de homenajes a diversas personalidades y entidades.

Reinas y presidentes de la LXXVI Fiesta de la Vendimia de Requena. / EMV

El día del requenense ausente, el homenaje a la Fiesta de la Vendimia, la vendimia de las primeras uvas (que posteriormente se llevarán al monumento para su pisado y bendición del mosto) la noche del cava, la noche del labrador o la noche del vino son, junto a la ofrenda floral a la Virgen de los Dolores y la tradicional cabalgata de fin de fiestas, algunos de los actos más destacados que organizan los promotores de la Fiesta de la Vendimia, encabezados por su presidente, Santiago López Pardo; la reina central de esta LXXVI edición, Blanca Pérez Lara; y los niños Carmen Martínez Millán y Héctor Cuenca Navarro como reina y presidente infantiles.

El rallye humorístico, programado para el jueves 28; y los festejos taurinos de los días 28 y 29 serán otros de los eventos que congreguen a miles de vecinos y visitantes que, durante estos días, se acercarán hasta esta ciudad el interior valenciano para vivir desde dentro sus fiestas mayores y degustar sus mejores vinos y cavas en los monumentos alegóricos a la vendimia que serán pasto del fuego como colofón a las fiestas.