Murviedro: Una gama de viñas viejas vestida de seda

Murviedro es una de las pocas bodegas que no se han perdido ni una sola edición de Ferevin. La compañía con sede en Requena, a punto de alcanzar su primer centenario, aprovecha este año su presencia en el certamen para presentar las nuevas referencias de la colección Sericis, una línea de vinos monovarietales que tienen como denominador común que se elaboran a partir de los viñedos más viejos de cada uno de los varietales que desde el pasado mes de marzo luce un nuevo etiquetado.

Inspirado en la riqueza textil de la seda, el diseño de Sericis evoluciona para ofrecer una presentación más armónica y refinada. La actualización mantiene los elementos característicos que han definido la marca hasta ahora, pero introduce sutiles mejoras para optimizar su lectura y diferenciación, con una mayor presencia de la marca en la etiqueta, una estética más depurada y una nueva gama cromática para definir cada uno de los cinco vinos que compone la familia (dos blancos de Viognier y Merseguera, un rosado de Pinot Noir y dos tintos de Bobal y Monastrell).

Precisamente este último tinto, el de Monastrell, ha sido uno de los vinos que se han subido a lo más alto del podio en la última edición del prestigioso Concurso Mundial de Bruselas, que celebró el pasado mes de junio su 32ª edición, en la que Sericis Monastrell ha obtenido una medalla de oro, un reconocimiento que reafirma la apuesta de Bodegas Murviedro por seguir ofreciendo al mundo vinos auténticos y de máxima calidad.

Además de estar presente en la Feria Requenense del Vino, Murviedro seguirá fomentando la cultura del vino a través de un singular proyecto de enoturismo centrado en la bodega histórica de la Plaza de La Villa, en pleno corazón del casco antiguo de Requena. Se trata de una propuesta innovadora y singular que plantea una inmersión real en la historia del vino, repasando aquellos procesos y costumbres de nuestros antepasados. Entrar en la bodega histórica de Murviedro supone hacer un viaje al pasado. Las cuevas son de origen árabe construidas en el siglo X y utilizadas como silos.

La rehabilitación de las cuevas se ha hecho respetando al máximo su origen, lo que ha permitido a Murviedro crear un espacio de interpretación del vino. El edificio incluye también un pequeño museo en el que se repasa toda la historia de Murviedro y una amplia y funcional sala de catas donde los visitantes tendrán la oportunidad de degustar algunos de sus mejores vinos.

La bodega histórica de Murviedro abre sus puertas de miércoles a domingo de 10 a 14 horas; y de miércoles a sábados también por las tardes de 16 a 20 horas. Se plantean dos formatos distintos de visitas y ofrecen la opción de degustar una selección de vinos diferentes, tanto de las gamas que elabora Murviedro como de otras bodegas del grupo Schenk en Europa; en un acogedor winebar gestionado por profesionales de la bodega. La carta del winebar se cambia semanalmente para que el público pueda probar diferentes vinos en cada visita.