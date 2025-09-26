Bodegas Hispano+Suizas: Relax entre viñedos para vivir una experiencia rodeada de glamour

En el mundo del vino, glamour y exclusividad es sinónimo de Bodegas Hispano+Suizas, una de las firmas vitivinícola más reconocidas en toda España tanto por la innegable calidad de sus vinos y cavas (su Tantum Ergo Exclusive con 10 años de crianza en formato magnum acaba de recibir 100 puntos en la guía Akatavino) como por la excelencia de su proyecto de enoturismo, que propone experiencias inolvidables para disfrutar en plena naturaleza y con todo tipo de lujos de lo mejor del vino y la gastronomía.

En este sentido, todas las experiencias que propone Hispano+Suizas giran alrededor de la casa solariega de 1905 Finca Casa La Borracha, una construcción ubicada en el centro de la finca y donde se alza el exclusivo hotel-boutique. La bodega que dirigen Pablo Ossorio y Rafa Navarro plantea experiencias de una jornada, con una visita en la que se conocerá la filosofía de trabajo en el viñedo, los singulares métodos de vinificación empleados y el parque de barricas donde se terminan de perfilar sus grandes etiquetas. Esta ‘Experiencia Enológica’ concluye con una cata de los exclusivos vinos y cavas de la bodega acompañados de aperitivos locales artesanos. La visita permite descubrir algunos de los secretos que hacen que los vinos y cavas de Hispano+Suizas sean tan reconocibles por su calidad. Conforme llega la vendimia, todas las uvas se recogen a mano y se congelan antes del estrujado. Todos los mostos fermentan en barricas a temperatura controlada, lo que posteriormente incide en una mayor complejidad aromática y volumen en boca. Cuidadas crianzas y reposo en botella terminan por perfilar unos vinos llenos de glamour.

Menú con lo mejor de la gastronomía de la zona. / ED

Junto a la ‘Experiencia Enológica’, la bodega de Requena propone la ‘Experiencia gastro-enológica’, un pack para grupos de al menos diez personas que incluye la visita guiada por la bodega, la explicación del proceso de vinificación y envejecimiento, a visita al parque de barricas, una degustación de cuatro vinos con aperitivo y una comida en el salón privado con vistas panorámicas del viñedo en la que se ofrece un menú con lo mejor de nuestra gastronomía y productos de kilómetro 0 armonizados con los vinos y cavas más exclusivos de la bodega.

Pero el concepto de enoturismo para los responsables de Hispano+Suizas va mucho más allá de la convencional visita. La casa solariega donde se asienta la bodega cuenta con una zona rehabilitada con todo el estilo que caracteriza a la compañía en la que se incluyen cinco habitaciones dobles perfectamente equipadas, todas con baño independiente y con todos los detalles que hacen de la estancia en Hispano+Suizas una experiencia de primer orden. En la actualidad se plantean diferentes packs para disfrutar de una estancia con todo lujo de detalles. Las propuestas incluyen la estancia en el exclusivo hotel-boutique con la posibilidad de disfrutar de una armonía gastronómica entre los mejores vinos de la bodega y una selección de platos para acompañar con solvencia los vinos catados. Así, la experiencia ‘Relax entre viñedos’ propone un par de jornadas para disfrutar de una completa visita a la bodega y todas sus instalaciones, una distendida cena tradicional en el salón privado, desayuno con vistas al viñedo y el uso exclusivo de las instalaciones del hotel-boutique para el grupo. La ‘Noche entre Viñedos’ garantiza una experiencia íntima y confortable con uso exclusivo de todas las instalaciones en la que el tiempo transcurrirá a otro ritmo, saboreando cada momento y contemplando el atardecer en un enclave único con una copa de cava.

La casa solariega donde se asienta la bodega cuenta con una zona rehabilitada. / ED

Las opciones de enoturismo de Bodegas Hispano+Suizas están disponibles durante todo el año y se ofrecen en castellano o inglés. Para formalizar las reservas (en algunos casos requieren un mínimo de personas para poder disfrutar de la experiencia) es imprescindible acceder a la web www.bodegashispanosuizas.com, donde se ofrece toda la información necesaria para cerrar las fechas deseadas y disfrutar de la estancia en una de las bodegas más elegantes y glamurosas de toda España. Además, en todos los casos, los packs de experiencias incluyen una botella a elegir de vino o cava de regalo.