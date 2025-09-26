Bodegas Nodus: Vino, vendimia, yoga y un sinfín de experiencias en la finca El Renegado

La finca El Renegado, hogar de Bodegas Nodus, es una antigua colonia agrícola que ocupa una extensión aproximada de 450 hectáreas, de las que 200 corresponden a viñedos de hasta 10 variedades distintas con una edad media de entre 20 a 60 años. Ubicada entre los términos de Venta del Moro y Caudete de las Fuentes, la bodega ha completado una interesante colección de vinos comercializados con las marcas Nodus, Capellana, Chaval u Ocho Encinas, la mayoría avalados por el certificado de prácticas ecológicas y todos ellos reconocidos por su calidad y riqueza de matices.

En lo referente al enoturismo, las experiencias de Bodegas Nodus son de las más buscadas a la hora de planificar una escapada. En sus instalaciones proponen visitas personalizadas que se centran particularmente en los distintos parajes que ofrece la finca (emplazada en el entorno del parque natural de Las Hoces del Cabriel), con ocho encinas centenarias (incluidas en el programa de protección de la Comunitat Valenciana) y múltiples rincones con pozos, áreas sombrías y bosque mediterráneo. Las experiencias permiten catar vinos a la sombra de las encinas, junto al viñedo, pero también conocer el patrimonio medioambiental de la zona, su flora autóctona e incluso participar de manera activa en las prácticas de laboreo. Además, cuentan con un amplio y acogedor mirador desde donde se contemplan algunos de los paisajes naturales de mas valor de la zona.

Una de las salas para catas de la finca. / ED

En la actualidad Bodegas Nodus plantea cinco experiencias tematizadas. La ‘Cata Dinámica’ es la visita más sencilla e incluye catas comentadas en diferentes puntos del recorrido (bajo las encinas, en la sala de barricas, etc.). ‘De la Viña a la Copa’ se plantea para aquellos que disfrutan con la cultura del almuerzo, y además de un recorrido por la finca y las instalaciones se ofrece un almuerzo con productos típicos de la gastronomía local acompañado por algunos de los vinos icónicos de la bodega. La tercera experiencia, ‘Barricas y Platos’, está pensada para los visitantes que prefieran quedarse a comer en la bodega con un menú maridado con sus vinos y permite catar algunas de las etiquetas emblemáticas de la compañía valenciana. ‘Viñedos y Sabores’ permite disfrutar de una experiencia enoturística entre semana con una visita por los viñedos, la ruta de las encinas y la bodega (con paradas en cada punto para catar algunos de sus vinos) y culmina con una comida con un menú enfocado en el puchero valenciano. El catálogo de experiencias se completa con ‘Descanso Entre Viñas’, una actividad para dos días que incluye servicio de comida o cena para dos personas, habitación doble en el hotel rural EntreViñas (ubicado en el mismo edificio donde se encuentra la bodega), un paseo entre las viñas y encinas monumentales que rodean la bodega y un desayuno.

Además de estas propuestas enoturísticas, disponibles durante todo el año, Bodegas Nodus plantea otras experiencias únicas como la Fiesta de la Vendimia, que se celebra este mismo sábado y en la que ha diseñado un completo programa para toda la jornada en la que los visitantes tendrán la oportunidad de vivir en primera persona uno de los momentos más especiales del año para cualquier bodega. Además, los días 29 y 30 de noviembre la bodega ha organizado ‘VinoYoga’, una experiencia para desconectar de la rutina y disfrutar de una escapada de fin de semana especial envuelta por la magia del viñedo y la tranquilidad del entorno. Una iniciativa diseñada para encontrar un perfecto equilibrio entre el yoga, la meditación y la buena alimentación. ‘VinoYoga’ incluye noche de alojamiento en el hotel rural con pensión completa, visita guiada a la bodega, cata de vinos con un pequeño aperitivo de productos de gastronomía local, actividad de yoga & baño de gong, breathwork y un menú de comida con cuatro pases basados en productos de la huerta y alimentos sostenibles.

Zona en la que descansan las barricas. / ED

Y es que la implicación de Nodus por las prácticas sostenibles queda patente con los paneles solares con los que genera energía limpia que contribuye a reducir la huella de carbono. También con prácticas en el viñedo ecológico como la técnica de la confusión sexual para proteger a la vid de las polillas evitando el uso de productos químicos. Y sobre todo esa implicación queda patente en el enoturismo, con catas estelares y vendimias tradicionales que nos conectan con la autenticidad de la viticultura sostenible en un entorno que celebra cada elemento de la naturaleza. Incluso cuentan con un huerto ecológico donde cultivan productos que enriquecen los menús del Gastrovino Ocho Encinas, ofreciendo platos elaborados con ingredientes más frescos y sostenibles.

Para reservar algunas de las experiencias que plantea la bodega y conocer las actividades puntuales que se organizan a lo largo del año la bodega ofrece a través de www.bodegasnodus.es toda la información necesaria para disfrutar del enoturismo más sostenible.