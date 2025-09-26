Dominio de la Vega: Una jornada para descubrir el origen del mítico Brut Reserva Especial

Si hay un cava que define a la perfección la trayectoria de la bodega valenciana Dominio de la Vega ese es, sin duda, el DV Brut Reserva Especial, popularmente conocido entre los amantes de los espumosos de segunda fermentación en botella como el cava de la etiqueta amarilla, en referencia al inconfundible color de su etiquetado. Más allá de las altísimas puntuaciones que obtiene añada tras añada en las principales guías de todo el mundo, este cava de autor ha sido considerado en dos ocasiones como el mejor cava de España, contribuyendo de manera decisiva en el afianzamiento de los cavas elaborados en Requena entre los más apreciados en los cinco continentes.

Ahora, la bodega requenense ha querido vincular su espumoso más emblemático a una de sus propuestas enoturísticas más demandadas por winelovers y aficionados al cava, la visita ‘DV Origen Reserva Especial’, una experiencia que permite al visitante poder catar los mejores vinos y cavas de la bodega en diferentes puntos del recorrido. La bienvenida tiene lugar con un aperitivo y una copa de vino blanco. Posteriormente, en la sala de barricas se cata el ya mencionado buque insignia de la bodega, Finca La Beata (algo que se ofrece en muy pocas bodegas de todo el mundo) junto a otro aperitivo, y en la cava junto a las grandes rimas de más de 20.000 botellas de Dominio de la Vega, se completa la cata con un cava de guarda ecológico y un cava de guarda superior. Este formato de visita incluye el obsequio del cava que mejor representa a la bodega, el Dominio de la Vega Brut Reserva Especial, un cava con 60 meses de crianza en botella.

Una cata de vinos. / ED

La de Dominio de la Vega es una historia de superación y búsqueda de la excelencia. Elabora sus vinos y cavas en una construcción ubicada en la pedanía requenense de San Antonio, a pocos metros de la entrada al casco urbano viniendo desde Requena por la antigua N-III. Conocida en su origen como la Casa del Conde de Villamar, fue construida por el Conde Ferrer de Plegamans a principios del siglo XVIII. Se trataba de una edificación que, además de las diferentes estancias de la casa solariega, incluía espacios adaptados para la elaboración de vino, es decir, una bodega. Durante muchos años del siglo XX estuvo carente de actividad, hasta que hace más de dos décadas se ha convertido en el hogar de la bodega Dominio de la Vega. En su momento, los propietarios buscaban unas instalaciones que les permitiesen elaborar vinos y cavas aprovechando las estancias originales del edificio. Así, Dominio de la Vega aprovecho los antiguos trullos y depósitos subterráneos para transformarlos en las cavas donde actualmente descansan los espumosos mas expresivos. Con el paso de los años, la bodega se ha ido adaptando para configurar una oferta enoturística que permite una inmersión total en el mundo de los vinos y cavas de calidad con experiencias que van mucho más allá de las ‘clásicas’ visitas guiadas.

A partir de estos mimbres y aprovechando los mágicos rincones de la Casa del Conde, Dominio de la Vega propone en la actualidad tres experiencias enoturísticas alrededor de la casa solariega y la vieja bodega. Además de la ya citada ‘DV Origen Reserva Especial’, la visita ‘DV en Privado’ está pensada para un único grupo, por lo que requiere un mínimo de 8 personas para poder reservarla. Se trata de una actividad con una duración de dos horas que puede reservarse cualquier día del año de lunes a viernes (excepto festivos). La experiencia incluye una visita por las cavas y la bodega y la cata de tres cavas de guarda superior y dos vinos acompañados por tres aperitivos.

Dominio de la Vega ofrece tres experiencias de enoturismo. / ED

La tercera de las experiencias que se ofrecen actualmente en la Casa del Conde es la visita ‘DV Experience’, una inmersión total a la cultura del vino y el cava con una visita guiada por todas las instalaciones de las cavas y la antigua bodega, una cata con los mejores vinos y cavas de la bodega maridados con selectos aperitivos con productos de la zona y una comida en el salón privado de bodega con un menú completo compuesto por entrantes y plato principal de cocina de vanguardia. Este modelo de visita está disponible para grupos de un mínimo de quince personas, por lo que resulta ideal para disfrutar en familia, con amigos, o incluso entre compañeros de trabajo. Tanto es así, que empresas del prestigio de Mercedes Benz España, Allianz, CaixaBank o Kerakoll entre otras han confiado en la bodega requenense la organización de eventos tanto para sus equipos directivos como para clientes de las marcas.

Para poder disfrutar de cualquiera de las experiencias que plantea, Dominio de la Vega ofrece en www.dominiodelavega.com información detallada de cada una de ellas y una plataforma para poder formalizar las reservas. También se puede obtener más información llamando por teléfono al 962 320 570.