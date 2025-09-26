Finca Calderón: El enoresort de las experiencias inolvidables

Finca Calderón es un complejo enoturístico que acoge un wine bar, restaurante, hotel entre viñedos y diversos espacios con encanto para realizar todo tipo de celebraciones. Concebido como un ‘enoresort’, la finca está dirigida por la bodega Raíces Ibéricas, compañía vitivinícola que cuenta con bodegas en Calatayud (Zaragoza), La Roda (Albacete), Jumilla (Murcia) y Requena (Valencia). Es en esta última donde proponen experiencias inolvidables a partir de una finca en la que se ha cuidado hasta el mínimo detalle todos sus rincones.

El ‘enoresort’ se erige sobre una vieja bodega de 1900, y en sus diferentes estancias alberga una edificio donde se ubican ocho habitaciones dobles, dos de ellas tipo suite equipadas con todo lujo de detalles y decoradas con motivos que hacen referencia a cada uno de los vinos que actualmente elaboran en sus instalaciones de Requena. El complejo también cuenta con zonas comunes que incluyen todos los servicios necesarios para completar una experiencia inolvidable y amplios salones y espacios diáfanos para la realización de eventos corporativos, reuniones profesionales y celebraciones familiares. La elegante cafetería, donde poder disfrutar de una copa de vino contemplando los bellos paisajes de viñedos que rodean el complejo es la antesala del restaurante gastronómico, un espacio en el que se ofrece una carta que armoniza la tradición y riqueza culinaria de la comarca con un toque de autor con los vinos de una bodega modélica convertida en referente de la Comunitat Valenciana.

Finca Calderón dispone de una vinoteca con terraza, en un entorno especial. / ED

El enoresort Finca Calderón ofrece sus servicios de alojamiento durante todos los días del año, mientras que el restaurante gastronómico abre sus puertas para el servicio de comidas de jueves a lunes y para el de cenas los viernes y sábados. Además de una interesante carta de especialidades, ofrece varias opciones de menús cerrados para descubrir las tradiciones gastronómicas de la zona adaptadas a la cocina de autor.

La nueva propuesta enoturística en la aldea de Calderón en Requena ofrece visitas guiadas con catas maridaje, y también disponen de una vinoteca con terraza donde poder comprar y probar sus vinos, entre viñedos, en un entorno realmente especial. El complejo se encuentra en la carretera V-810, en el tramo entre las aldeas de San Juan y Calderón, a 10 kilómetros de Requena, con un sencillo y rápido acceso desde la autovía A-3. Visitar Finca Calderón es adentrarse en un mundo de sensaciones que arranca en la zona de elaboración, donde se puede contemplar la eficacia de unas instalaciones que se han creado para minimizar el impacto del ser humano en todo el proceso de vinificación, diseñando soluciones que apuestan por la eficiencia energética. A continuación, la sala de crianza, ubicada en una zona semisubterránea y con cubierta vegetal, que reúne las condiciones óptimas de luz y temperatura para que los mejores vinos que se producen en la propiedad descansen en barricas de roble hasta redondearse y adquirir la estructura y complejidad necesarias para lucir el sello de Raíces Ibéricas. El punto final de la visita tiene lugar en la tienda degustación, donde los visitantes tienen la oportunidad de realizar una cata de varios de los vinos de la bodega maridados con embutidos de Requena, queso artesano, pan de horno, aceite ecológico de una almazara local y chocolate negro. Para que estas experiencias se conviertan en momentos únicos e irrepetibles, las visitas se pueden completar con la estancia en el precioso hotel entre viñedos, donde poder descansar y relajarse contemplando los paisajes de viñedos tras la visita.

La Finca Calderón en Requena ofrece visitas guiadas con catas maridaje. / ED

Entre las experiencias que propone destacan este mismo fin de semana la vendimia y almuerzo entre viñedos, una experiencia que se celebra el domingo 28 de septiembre en la que los asistentes tendrán la oportunidad de cortar sus propios racimos, participando en el pisado de uvas y contemplando como se realiza el encubado en barricas, momento en el que empieza a nacer el vino. La jornada culmina con un almuerzo de embutido de la zona a las brasas de sarmientos, típico de los viticultores en tiempo de vendimia.

Para descubrir todas las propuestas que ofrece durante el año Finca Calderón y comenzar a disfrutar una experiencia inmersiva en el mundo del vino, el complejo ofrece información detallada en www.fincacalderon.com, donde además se pueden formalizar reservas tanto en el hotel como en el restaurante.