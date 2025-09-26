Hoya de Cadenas: Una experiencia con mucho arte

El de Hoya de Cadenas está considerado uno de los mejores proyectos de enoturismo de toda España, con propuestas innovadoras que han sido imitadas en numerosas iniciativas similares. El tren del vino, que ofrece un paseo por las diferentes parcelas de viñedo a bordo de un tren que recorre los espacios más singulares de la finca; la rehabilitada casa solariega, con más de dos siglos de historia; y sobre todo, el museo ‘Arte en Barrica’, con decenas de barricas ilustradas por prestigiosos artistas plásticos; prometen una experiencia única, en plena naturaleza, para disfrutar de una jornada protagonizada por algunos de los mejores vinos que actualmente se elaboran en la Comunitat Valenciana.

Hoya de Cadenas es la principal finca de Bodegas Vicente Gandía, compañía vitivinícola de perfil familiar con 140 años de historia. Desde sus orígenes en el Grao de Valencia hasta llegar a la actualidad, la bodega ha protagonizado algunos de los hitos más significativos dentro del mundo del vino, tanto en el ámbito de la Comunitat Valenciana como a nivel nacional. Entre esos hitos destaca el carácter pionero de la familia Gandía respecto al enoturismo con la adquisición hace ya tres décadas de la Finca Hoya de Cadenas, un pequeño paraíso enológico ubicado al oeste de la provincia de Valencia, en el término municipal de Utiel. Ocupa una extensión superior a las trescientas hectáreas en las que cultivan las mejores variedades de uva para producir sus vinos más expresivos. A partir de la finca, la familia Gandía plantea experiencias al aficionado del vino más allá del disfrute de una botella. Hoya de Cadenas se ha consolidado como uno de los emplazamientos más atractivos para descubrir en primera persona la cultura del vino, implementando experiencias personalizadas en función del perfil del visitante. Además, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Turismo la bodega ofrece un 15% de descuento en entradas para la visita tipo ‘premium’ en cualquier fecha de 2025 reservando a través de su plataforma online (www.hoyadecadenas.es).

El museo de ‘Arte en Barrica’. / ED

Aunque la finca propone diferentes experiencias y propuestas personalizadas, cuenta con dos modelos de visita guiada. Así, la visita ‘Origen’ arranca con la bienvenida a los visitantes para, a continuación, descubrir la nave de barricas subterránea, la mayor de toda la Comunitat Valenciana, donde descansan algunos de los vinos más expresivos de la bodega. Tras la zona de crianza el recorrido nos llevará hasta la bodega de elaboración, donde los técnicos de la compañía explican todos los detalles del proceso de vinificación, desde que la uva entra a bodega hasta que, tras la fermentación, se convierte en vino. A bordo del tren del vino la visita se desplazará hasta la antigua casa solariega de Hoya de Cadenas. Por el camino los visitantes podrán contemplar todos los paisajes de viñedos que rodean la bodega. Una vez en la casa solariega del siglo XVIII se muestran las diferentes estancias y el museo de ‘Arte en Barrica’, una colección formada por casi medio centenar de barricas con obras pertenecientes a artistas destacados como Mariscal, Miquel Navarro, Carmen Calvo, Paco Roca, Uiso Alemany o José Sanleón. La creación del museo obedece al firme compromiso de Bodegas Vicente Gandía por el arte contemporáneo, principalmente por artistas valencianos, que en su momento tuvieron oportunidad de cambiar lienzos, muros y retablos por barricas que personalizaron creando una colección única en el mundo. La visita a la Finca Hoya de Cadenas finaliza con una experiencia sensorial catando tres de sus mejores vinos maridados con una selección de embutidos típicos de la zona. Además de la visita ‘Origen’ la bodega también ofrece la visita ‘Origen Premium’ en la que la parte final de la experiencia incluye la cata de cuatro vinos icónicos armonizados con productos de kilómetro cero. Al término de la visita premium los participantes reciben de regalo una botella de Ceramic Monastrell, un tinto de alta expresión que tiene una crianza mixta entre barricas de roble y tinajas de barro.

Visita en tren a la bodega. / ED

La bodega también ofrece la opción de ceder sus espacios para la celebración de reuniones, congresos, presentaciones y eventos familiares. Entre los espacios disponibles se encuentra una sala de conferencias dotada de equipo audiovisual y de proyecciones. Además la bodega ofrece la posibilidad de servir una comida en algunos de los salones del complejo enoturístico, completando así una experiencia en plena naturaleza que conjuga tradición, respeto al entorno, sostenibilidad y cultura.

Finca Hoya de Cadenas cuenta con el distintivo oficial de Compromiso con la Calidad Turística y el certificado de excelencia que otorga Trip Advisor (plataforma líder mundial de turismo) por las continuas opiniones positivas en su sitio web. Para reservar cualquiera de las experiencias que ofrece Bodegas Vicente Gandía en la Finca Hoya de Cadenas se ha desarrollado un sistema online que permite tramitar la visita de manera cómoda y muy intuitiva a través de la página web www.hoyadecadenas.es. Las visitas se ofrecen de miércoles a domingo a partir de las 10’30 horas y tienen un precio que oscila entre los 18 a los 33 euros, incluyendo el paseo en tren, el recorrido por todas las instalaciones y la visita al museo de barricas.