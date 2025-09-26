LoAlto: Escaparse a un caserío con atenciones gourmet y vistas a un paisaje habitado

LoAlto es el proyecto de Murviedro donde nacen sus colecciones de vinos premium, aquellos que hablan del paisaje, del terroir y de la tradición vitivinícola de una finca enclavada en un entorno privilegiado. Al margen de sus excelentes colecciones de vinos de autor, LoAlto lidera un interesantísimo proyecto enoturístico que busca acercar a los winelovers al origen de unos vinos que nacen en un paisaje habitado por viñedos singulares.

Todos los días de la semana la bodega permite visitas guiadas (adaptándose al horario de los visitantes) en dos formatos diferentes: Visita Viñedo y Visita Excepcional. La primera comienza en lo alto de la finca, desde donde se contempla el maravilloso paisaje que rodea la propiedad. Tras un paseo por el viñedo para conocer en primera persona las variedades autóctonas de la zona, se muestra todo el proceso de elaboración, incidiendo en la apuesta por la elaboración de vinos de paraje de características únicas. La visita finaliza con una cata de los tres vinos de parcela (Tardana, Garnacha, y Bobal) que ayudan a comprender como es posible degustar un terruño a través de una copa de vino. Esta visita guiada por LoAlto tiene una duración aproximada de 75 minutos y tiene un precio de 12 euros (3 euros en el caso de menores de edad y se les ofrecerá la degustación de un mosto). Por su parte, la Visita Excepcional incluye la visita al viñedo e instalaciones de elaboración una degustación de tres vinos de parcela y dos vinos de paraje acompañados de varios aperitivos. El coste de esta visita es de 25 euros y tiene una duración de 90 minutos. Requiere reserva con una antelación mínima de 48 horas y no admite a menores de edad.

Lo Alto dispone de una vivienda con cinco habitaciones dobles completamente equipadas. / ED

Además de las visitas guiadas a la bodega, viñedos y edificios adyacentes, Lo Alto dispone de una vivienda con cinco habitaciones dobles completamente equipadas con sus respectivos baños. Se trata de una casa decorada con todo lujo de detalles y equipada para poder disfrutar de una escapada con encanto en plena naturaleza. De este modo, la bodega también plantea actividades personalizadas para disfrutar de una escapada. La propuesta comprende el uso completo de la casa con sus cinco habitaciones y zonas comunes durante dos noches e incluye catas personalizadas de la mano de los técnicos de la bodega y atenciones gourmet para desconectar de la rutina diaria en un entorno rodeado de calma y naturaleza.

La finca vitivinícola LoAlto está considerada por los lugareños de la Plana de Utiel-Requena como una de las mejores zonas para el cultivo de la vid. Su entorno privilegiado (al sur del término de Requena y en el entorno del Parque Natural de las Hoces del Cabriel), su altitud (superior a los 750 metros sobre el nivel del mar) y su tipología de suelos le confieren unas cualidades únicas que permiten que cada cepa, sobre todo aquellas de variedades típicas de la zona como la Tardana, la Bobal o la Garnacha, se expresen en toda su plenitud. Antiguamente, LoAlto fue un pequeño caserío en el que habitaban las familias que se ocupaban de las labores del campo. En el propio caserío se construyó una bodega para elaborar vinos a mediados de la década de los años setenta, y a lo largo de las últimas décadas ha pasado por las manos de varios propietarios cada uno con una manera de entender el mundo del vino, hasta que en 2017 el grupo vinícola Schenk decidió adquirirla para reforzar su presencia en España, donde ya cuenta con Bodegas Murviedro. Es un caserío que data de finales del siglo XVIII, aunque muchos de los pinos y monte bajo que rodean la construcción ya estaban allí mucho antes.

Viejas tinas. / ED

LoAlto ocupa una extensión de 150 hectáreas: 60 de viñedo, 30 de almendros y otras 60 de monte mediterráneo. Desde que el grupo Schenk aterrizó en la finca se ha dedicado a identificar aquellas parcelas que bien por su altitud, terroir o singularidad de las cepas ofrecen cualidades muy diferenciadas a la hora de elaborar vinos con personalidad propia. Con la colección de vinos bien definida; apostando por variedades de uva típicas de la zona como la Bobal y la Tardana, pero también por otras perfectamente adaptadas a la zona como la Garnacha tanto en su versión tinta como blanca.

Para poder realizar una visita a LoAlto es imprescindible formalizar la reserva en el link https://casaloalto.com/enoturismo o llamando al teléfono 646 314 016. La bodega ofrece detallada información de su filosofía, sus colecciones de vinos de paraje y de parcela y de sus diferentes propuestas de enoturismo en la página web www.casaloalto.com.