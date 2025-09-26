Pago de Tharsys: Brinda con los mejores cavas disfrutando del paisaje del viñedo en otoño

Otoño es sinónimo de enoturismo de calidad en la bodega requenense Pago de Tharsys, una bodega alzada sobre una antigua bodega del siglo XIX y ubicada en el centro de una finca de viñedos de los que nacen sus vinos más expresivos. Aunque la belleza de los paisajes se constata durante todo el año, es en otoño cuando podemos contemplar postales bucólicas dominadas por los colores ocres y dorados de las parcelas que rodean la finca. Estos días en los que la vendimia llega a su tramo final concentran interesantes propuestas para disfrutar de una experiencia inolvidable en una de las bodegas más interesantes de la Comunitat Valenciana.

Así, el próximo 4 de octubre Pago de Tharsys propone la experiencia ‘Vendimia y Pisado Tradicional' en la que nos invitan a vivir una de sus tradiciones más entrañables, una jornada única para compartir con amigos y familia, rodeados de música, alegría y la magia de su viñedo. Durante la actividad, volveremos a revivir cómo nuestros ancestros recolectaban las uvas y las pisaban con los pies descalzos o con alpargatas para extraer su preciado jugo. Vendimiaremos, pisaremos al son de las dulzainas y acabaremos la mañana comiendo todos juntos bajo la parra centenaria de la bodega brindando por la buena cosecha y una larga vida.

Cuevas subterráneas. / ED

Apenas unos días después, el 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana, Pago de Tharsys recibirá con los brazos abiertos y una copa de cava a todos aquellos que elijan esta opción para conmemorar la festividad valenciana. También en octubre, el sábado 25, la bodega propone el ‘Almuerzo Wineland’ aprovechando que la carrera de bicis Gravel para por dentro de la propiedad de Pago de Tharsys. Habrá un set de animación a los corredores con música y vinos por copas, y un rico almuerzo tradicional.

Con más de dos décadas de trayectoria, Pago de Tharsys ha sido desde su origen la bodega que más ha apostado por el enoturismo, y lo ha hecho, en todos los casos, con experiencias originales y exclusivas que se han ganado el beneplácito del público y el reconocimiento, en forma de premios, de importantes colectivos vinculados al sector como la Asociación de Ciudades Españolas del Vino (ACEVIN), que hace unos años distinguió una de las experiencias que realizan en sus instalaciones, ‘Tierra y Aire’ con el galardón a la experiencia más innovadora a nivel nacional. Para el equipo que compone la bodega, el enoturismo es la forma que tienen de abrirse al público y abrazarse a todos los que llaman a su puerta para conocer algo más sobre los excelentes vinos y cavas que elaboran. Tal es la calidez y hospitalidad que todos los que en algún momento han visitado Pago de Tharsys para disfrutar de alguna de sus experiencias enoturísticas se han convertido en embajadores de la bodega de Requena.

Sala de barricas de Pago de Tharsys. / ED

Todas sus dependencias son completamente visitables durante 360 días al año, con propuestas ancladas en el calendario todas las semanas y actividades especiales que buscan acercar la cultura del vino de una manera diferente e innovadora. Desde la ‘Visita premium’ hasta la ‘Visita con enólogo’, pasando por las visitas personalizadas o las catas ‘a tu aire’, Pago de Tharsys propone planes para todo tipo de público, incluso para aquellos que quieren alargar su estancia, como la ‘Noche entre viñedos’, opción que incluye el alojamiento en el pequeño hotel rural habilitado sobre un antiguo molino harinero anexo a la bodega. El hotel cuenta con cinco habitaciones independientes con vistas a un pequeño lago rodeado de viñedos y todas las comodidades para disfrutar de una estancia inolvidable.

Una de las propuestas que diferencian a la bodega de Requena del resto es un formato de visita que está disponible durante todo el año, la ‘Ruta de la Medusa’, una visita a la finca guiada por una APP para móvil mediante la que el visitante puede explorar por los viñedos de la finca de manera independiente a través de una ruta de dos kilómetros guiada por GPS que se detiene en varios puntos claves del viñedo, en cada uno de los cuales se puede acceder a contenidos audiovisuales que ofrecen detalles sobre las particularidades del terruño, el tipo de viticultura aplicada, las características de cada variedad de uva y los vinos que Pago de Tharsys elabora con ellas. La Ruta de la Medusa está adaptada a todas las edades y condiciones físicas y permite una absoluta autonomía al visitante para descubrir a su ritmo en entorno natural y vitivinícola de la bodega.

Para visitar las instalaciones de Pago de Tharsys se aconseja formalizar previamente la reserva. Para ello, la bodega pone a disposición de los interesados un teléfono de contacto (962303354), una dirección de correo electrónico (bodega@pagodetharsys.com) y su tienda online donde poder confirmar las plazas y tipo de visita. Para obtener más información se puede visitar la web www.pagodetharsys.com.