Ruta del Vino de Utiel-Requena: Emociones en torno a una copa en un destino naturalmente bello

La Ruta del Vino de Utiel-Requena es el “gran escaparate” de un territorio que late en vino. Alrededor de su cultura y las tradiciones de los pueblos de esta zona productora emergen experiencias mágicas en torno a una copa que son capaces de “enamorar” al visitante para siempre. Todas ellas singulares, se abrazan a un patrimonio natural de inigualable belleza en el que el Parque Natural de las Hoces del Cabriel emerge con una fuerza descomunal. Y esta singular receta, aderezada con un territorio que esconde varios yacimientos que sitúan a la zona como el origen del vino en la península ibérica. Los primeros hallazgos de pepitas de uva de la zona son ibéricos, lo que corrobora que en la comarca Utiel-Requena se practicaba la viticultura ya desde el siglo VII a.C. Prueba de ello son los importantes yacimientos íberos que se pueden encontrar por toda la comarca, destacando El Molón en Camporrobles, Las Pilillas en Requena y Kelin en Caudete de las Fuentes.

También cabe destacar el importante patrimonio histórico-artístico centrado sobre todo en la arquitectura medieval de Requena y Utiel, dónde poder perderse en galerías subterráneas de épocas medievales y recorrer sus recintos amurallados y barrios mudéjares. Además se puede disfrutar de la naturaleza en su estado más puro acercando al turista a conocer nuestros Parques Naturales Protegidos como son el Parque Natural de las Hoces del Cabriel y el Parque Natural de Chera-Sot de Chera. Bellos paisajes rodeados de un mar de viñedos, pueblos con encanto, gente hospitalaria, naturaleza en estado puro y un legado histórico y patrimonial de la cultura del vino con más de 2.700 años de antigüedad que te van a sorprender. Las experiencias enoturísticas ofrecen a los amantes del vino la oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la viticultura y la enología. Estas experiencias van más allá de una simple degustación de vinos; permiten a los visitantes explorar los viñedos, aprender sobre el proceso de producción del vino y conocer la historia y la cultura que rodean al vino.

Las experiencias enoturísticas ofrecen a los amantes del vino la oportunidad de sumergirse en el mundo de la viticultura. / ED

Desde hace años este territorio aglutina su oferta enoturística a través del club Ruta del Vino Utiel-Requena, una asociación integrada en la red de Rutas del Vino de España que capitaliza la oferta de decenas de bodegas, establecimientos hosteleros, restaurantes, museos, yacimientos, enotecas y empresas especializadas en la organización de actividades al aire libre.

El colectivo diseña escapadas a la carta en función de las necesidades de cada visitante, pero también plantea actividades como las rutas tematizadas, un recorrido por diversos puntos de esta región vitivinícola clasificadas por temas como la cultura, la gastronomía, la historia de los íberos o la aventura en plena naturaleza. Además organizan diferentes eventos durante el año y gestionan la participación en ferias y otros certámenes internacionales que dan visibilidad a esta Ruta del Vino.

La diversidad de actividades es amplia y comprende iniciativas para todo tipo de públicos, como el concepto de visita familiar que proponen algunas bodegas o la inmersión en las raíces enológicas de muchas de ellas, además de otras opciones planteadas tanto desde el punto de vista técnico y profesional como de aquellos aficionados que comienzan a introducirse en el mundo del vino partiendo desde el origen, es decir, desde el viñedo. Muchas de las bodegas de la zona han rehabilitado de forma minuciosa y respetuosa antiguas instalaciones y casas solariegas con más de un siglo de historia que vuelven a lucir ahora para disfrute de los visitantes.

La diversidad de actividades es amplia y hay iniciativas para todo tipo de públicos. / ED

Al margen de las propuestas de las bodegas, los entornos de la zona terminan de dar forma al producto enoturístico en Utiel-Requena. Varias empresas ofertan actividades en plena naturaleza (senderismo, rafting, rutas a caballo, canoa, etc.) que complementan la estancia y fidelizan a muchos de los visitantes. Además, la sabrosa gastronomía típica de la zona, los museos y espacios de interés patrimonial, almazaras y la interesante oferta en hoteles y alojamientos rurales, hacen de éste uno de los destinos más atractivos para comenzar a recuperar la normalidad tras una etapa complicada.

A través de la página web www.rutavino.com se puede obtener información detallada de todas las empresas y entidades que conforman la oferta de la Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena, entre las que se encuentran bodegas, restaurantes, hoteles y alojamientos rurales, empresas de turismo activo, almazaras o queserías; así como ejemplos de rutas tematizadas y actividades específicas. Desde la propia web se puede, además, reservar cualquiera de las opciones enoturísticas que ofrece el colectivo durante todo el año.