Tierra Bobal abre la temporada de otoño con experiencias para todos los sentidos

Tierra Bobal presenta su campaña de otoño, una invitación a disfrutar de escapadas cercanas en uno de los territorios con mayor riqueza paisajística, cultural y enológica del interior de la Comunitat Valenciana. Bajo el claim “Descubre. Conecta. Vive.”, se propone vivir el otoño a través de experiencias auténticas y sostenibles.

La campaña busca inspirar a quienes desean desconectar de la rutina y vivir experiencias auténticas: viñedos en plena vendimia, rutas de naturaleza con los primeros tonos del otoño, cielos limpios para observar las estrellas y una gastronomía de temporada que conecta con los sabores de la tierra. Todo ello a poca distancia de ciudades como Valencia, Madrid o Cuenca, pero con el ritmo y la esencia del turismo rural.

Cuevas en Requena. / ED

“Septiembre es el momento perfecto para descubrir Tierra Bobal: vendimia, naturaleza, cultura y tradición se unen para ofrecer experiencias únicas en un entorno sin masificaciones”, señala Luis Francisco López, presidente de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino.

Un destino que une territorio, historia y naturaleza

Tierra Bobal integra a los municipios de Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, con el objetivo de ofrecer al turista una oferta turística completa de la comarca Utiel-Requena, un territorio que destaca por su identidad, diversidad y valores.

Bajo el eslogan “Donde el bosque abraza al viñedo”, Tierra Bobal se presenta como un destino turístico que representa el 15,9 % de la superficie de la provincia de València, con paisajes que combinan bosques, gargantas, viñedos y pueblos con siglos de historia. Tierra Bobal ofrece enoturismo, turismo de naturaleza y aventura, astroturismo, así como turismo cultural y gastronómico.

La campaña de otoño pone el foco en las experiencias que ofrece Tierra Bobal. / ED

Otoño en Tierra Bobal: naturaleza, vendimia y estrellas

La campaña de otoño pone el foco en las experiencias que hacen de Tierra Bobal un destino único para escapadas:

• Vendimia y enoturismo: rutas por viñedos teñidos de rojo, naranja y ocre, conociendo de cerca la identidad de la variedad Bobal.

• Naturaleza activa: senderismo y aventura en los Parques Naturales de Hoces del Cabriel y Chera–Sot de Chera, con opciones como rafting, kayak o tirolina.

• Astroturismo: actividades relacionadas con la observación del firmamento y los cuerpos celestes. Tierra Bobal está certificada como Destino Starlight gracias a la calidad de sus cielos nocturnos, con escasa o nula contaminación lumínica. Todos los municipios cuentan con miradores astronómicos.

• Gastronomía de temporada: platos tradicionales elaborados con producto local como el gazpacho, el ajoarriero, las tortas de magras o los embutidos artesanos, acompañados de vinos con D.O. Utiel-Requena y cavas.

• Patrimonio y cultura: visitas a elementos patrimoniales con vestigios íberos, romanos, musulmanes y cristianos entre los que destacan El Molón de Camporrobles, Kelin en Caudete de las Fuentes y las bodegas y cuevas subterráneas de Utiel y Requena, testigos de 2500 años de historia del vino.

Tierra Bobal combina cercanía, autenticidad y sostenibilidad, siendo el lugar ideal para quienes buscan reconectar con lo esencial. Este otoño, cada escapada se convierte en una experiencia para todos los sentidos.

Toda la información y propuestas actualizadas están disponibles en: https://tierrabobal.es/otono/