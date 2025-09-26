Vera de Estenas: Una gastro-experiencia entre barricas, tinajas y viñedos

Asentada sobre la Casa Don Ángel, una bodega modernista que data de 1876, Vera de Estenas es una de las bodegas más comprometidas con la tradición vitivinícola valenciana. Pionera en la elaboración de vinos singulares que forman parte de la historia del vino en toda España, la compañía salvaguarda el sueño de Francisco Martínez Bermell, presidente de honor de la Asociación Española de Enólogos y Vicepresidente de la Organización Internacional del Vino (OIV), quien a principio de la década de los ochenta fundó esta bodega de carácter familiar junto a su esposa, Amparo; y sus hijos Federico, Felipe, Lourdes y Félix.

Después de más de cuarenta años, y gracias al impulso del hijo de Francisco, Félix, y de sus nietos, Yolanda y Eduardo, Vera de Estenas ha configurado un interesantísimo proyecto vinculado al enoturismo que gira entorno al viñedo, la tradición vinícola y la exclusividad, ya que desde 2013 la bodega Vera de Estenas está reconocida como Pago Vinícola, pasando a formar parte de las poco más de veinte bodegas de toda España que cuentan con su propia Denominación de Origen.

Extensión de viñedos de Vera de Estenas. / ED

Durante estos días de otoño Vera de Estenas propone una experiencia enoturística para disfrutar del vino con los cinco sentidos. La visita al Pago Vera de Estenas y la Casa Don Ángel arranca con la recepción de los invitados junto a la casa señorial, frente a un jardín de árboles centenarios, en lo alto de la colina donde se ubica la bodega, con unas vistas inmejorables de viñas, olivos, almendros y en el horizonte, las montañas. La jornada arranca con una visita por el viñedo, origen de los mejores vinos de la firma valenciana para, posteriormente, recorrer cada rincón de la bodega, la sala de barricas, que no deja indiferente a nadie, el aroma es único, indescriptible, techos abovedados, paredes de adobe, y ese silencio… Durante el recorrido los visitantes tienen la oportunidad de catar directamente de tinajas los vinos que en breve serán embotellados dentro de la colección de Vinos de Pago de la familia Martínez Roda. Una cata dirigida de tres de los mejores vinos de la bodega maridados con embutidos y quesos locales es el preámbulo perfecto para la última parte de la jornada, con una visita a los subterráneos de la bodega, llenos de historia y encanto.

Vera de Estenas cuenta con su propia Denominación de Origen. / ED

Otra de las propuestas otoñales es ‘Estenas Gastroexperience’, un plan único en el que e combinan vino, gastronomía y tradición y que incluye paseo por el viñedo, recorrido por la bodega, cata exclusiva en tinajas, cata de tres vinos maridados con productos locales, visita a los subterráneos de la casa solariega y una comida completa con entrantes a compartir, plato principal a elegir, postre, pan, agua y vino incluido.

Desde hace unos años Vera de Estenas cuenta también con un coqueto hotel rural, integrado en la antigua casa solariega y que dispone de nueve habitaciones dobles (cada una bautizada con el nombre de una de las variedades de uva que cultivan en el pago) que se reparten por el edificio histórico que conforma la bodega. Su rehabilitación se ha llevado a cabo respetando al máximo la arquitectura original y eso hace que no haya dos habitaciones idénticas y que cada una tenga su especial personalidad, con una decoración inspirada en la viticultura y la enología.

Vera de Estenas cuenta también con un coqueto hotel rural. / ED

Entre las experiencias que proponen en su hotel rural destaca el pack ‘Noche de hotel, visita, cata y cena para dos’, un paquete disponible durante todos los días del año que incluye visita guiada a los viñedos y la bodega, cata degustación de cuatro de los vinos de Vera de Estenas con embutidos y quesos, desayuno para dos personas, comida o cena a elegir, dos copas de cristal de vino personalizadas de obsequio y, por encima de todo, la experiencia de despertarse en una cómoda y acogedora habitación y contemplar el paisaje del viñedo a a través de la ventana.

Para poder visitar la bodega modernista de 1876, alojarse en su acogedor hotel y disfrutar de todas las actividades que propone Vera de Estenas durante el año es imprescindible formalizar previamente la reserva a través de su página web (www.veradeestenas.es) o llamando al teléfono 633 958 670, donde además nos ampliarán toda la información necesaria para iniciar una experiencia que nos introduce en el lado del vino más tradicional y familiar.