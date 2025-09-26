Vinya Alforí: Un viaje al corazón del valle más bello de Valencia

Vinya Alforí es mucho más que el nombre de una bodega valenciana. Es el proyecto que da continuidad a una tradición anclada en el tiempo desde hace más de 250 años, una bodega ubicada en el centro de la finca El Peller, una de las más valoradas en una zona, la de Fontanars dels Alforins, donde el mundo del vino es mucho más que una forma de vida. El Peller es uno de esos enclaves que mantienen el encanto de una tradición vitivinícola que se remonta a la época de los Iberos. En la bodega subterránea que se ubica en el centro de la finca se venía elaborando vino desde hacía más de 250 años, y Vicente Francés buscaba condensar esa esencia para trasladarla en unos nuevos vinos que definen con solvencia un bucólico paisaje. Sus más de 45 hectáreas de viñedo (con parcelas de Monastrell, una de las uvas típicas de Terres dels Alforins) incluyen partidas de vides casi centenarias con las que Vicente y su equipo han logrado configurar una interesantísima colección de vinos en los que encontramos vinificaciones recuperadas de otras épocas y referencias capaces de trasladar a la copa los matices de un territorio que se bebe.

La bodega se enfoca en el cultivo responsable y sostenible, asegurando que cada botella no solo sea una experiencia de sabor, sino también un homenaje a la tierra y al entorno natural que la rodea. Esta apuesta por la sostenibilidad, que equilibra tradición y respeto medioambiental, permite que cada copa cuente una historia de dedicación y de conexión con el territorio.

Una visita a la bodega. / ED

Tras rehabilitar la antigua casa solariega de la finca, Vinya Alforí ha puesto en marcha un proyecto enoturístico que va más allá de una cata convencional. Los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer los viñedos, sentir la tierra y el ambiente que nutre cada uva, mientras degustan vinos directamente en el entorno que los vio nacer. Este enfoque invita a una conexión profunda con la naturaleza y permite comprender el vínculo entre la tierra y el vino. Las catas inmersivas que se plantean en la experiencia son la ocasión perfecta para disfrutar de una jornada entre viñedos, rodeados del encanto de Fontanars dels Alforins, descubriendo el vino de una manera que va más allá del simple paladar. La bodega se ubica en el centro de la finca, si bien hasta finales del siglo XIX se elaboró vino en el ‘Cubet de Cal Peller’, un espacio situado a apenas cien metros al oeste de la bodega actual. Esta tipología de bodegas subterráneas con tinajas de barro o ‘Cellers Vells’ era habitual en la mayoría de heredades dels Alforins, siguiendo la tradición de la cultura ibérica y romana. Posteriormente en el año 1948 se empieza a construir el edificio donde se sitúa la bodega actual. La finalización de la obra sería en 1950, con la elaboración de la primera cosecha el mismo año, y siguiendo con actividad ininterrumpida hasta los años ochenta. Ya en 2015 se decide retomar la actividad de la bodega, con el objetivo de producir vinos de calidad y embotellados a partir de una cuidadosa viticultura.

Cada uno de sus seis vinos son la expresión auténtica de su entorno y del clima mediterráneo que caracteriza la región. Los tintos de la bodega se destacan por su elegancia y profundidad, mientras que los blancos ofrecen una frescura y complejidad aromática que deleitan a quien los prueba. Esta diversidad de matices y sabores es el resultado de un proceso de elaboración que combina métodos tradicionales con técnicas contemporáneas, respetando siempre la tierra y sus recursos.

Una cuidada selección de los vinos elaborados en Vinya Alforí. / ED

Detrás de cada botella de Vinya Alforí hay una historia, un paisaje y, sobre todo, un equipo de personas que hacen posible que cada cosecha refleje la esencia de la tierra. Ese compromiso del equipo humano tiene reflejo en cada visita, guiada por la experiencia y el compromiso de un grupo de profesionales (viticultores, enólogos y amantes del vino) que ponen toda su alma para inculcar al visitante el profundo respeto por la tradición que ponen en su día a día para hacer de Vinya Alforí el lugar perfecto para emprender un viaje a través del valle más bello de Valencia.

Si tienes interés de mantenerte al tanto de esta singular propuesta puedes hacerlo a través de sus redes sociales y en su sitio web www.vinyaalfori.es, donde podrás conocer más sobre esta experiencia enoturística incomparable. Actualmente en la bodega se propone un formato de visita disponible todos los sábados por la mañana, si bien existe la opción de realizar visitas personalizadas contactando a través del correo electrónico reservas@vinyaalfori.es.