Bodega La Viña: experiencias singulares en el Valle de Alforins

Bodega La Viña es una de las firmas vitivinícolas de la Comunitat Valenciana con mayor proyección internacional. Socio fundador de Anecoop Bodegas y ubicada en el término municipal de La Font de la Figuera, sus vinos se consumen en decenas de países de los cinco continentes. Considerada entre las treinta mejores bodegas de todo el mundo, la entidad es uno de los motores socio-económicos de un territorio dominado por el paisaje del vino. Fundada en 1945, Bodega La Viña se nutre de las miles de hectáreas que cultivan sus socios para elaborar vinos de la más alta calidad que se comercializan por todos los rincones del mundo.

Durante la última década la bodega ha encontrado en el enoturismo la llave para acercarse de manera directa al consumidor y trasladar la historia de una entidad con más de setenta y cinco años de trayectoria. Previamente a introducirse en el mundo del enoturismo, los responsables de La Viña han adaptado sus instalaciones para configurar un recorrido que repasa todos los procesos que se realizan para obtener sus vinos, desde el propio viñedo hasta el embotellado final. Tras unos primeros años con diferentes modelos de visitas, la firma ha terminado configurando una serie de propuestas con el nexo común de ‘enoturismo en Bodega La Viña, donde nace Venta del Puerto’.

Todas las experiencias giran alrededor de esta colección de vinos, una gama que incluye tres vinos (dos tintos y un blanco) en los que los plazos de crianza y el tipo de barricas de roble empleadas son los que definen el perfil de cada uno. Si bien en el caso de los tintos se trata de vinos hechos con uvas de Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah; en el Venta del Puerto N.º 18 los plazos de crianza son superiores (18 meses) y el roble de las barricas es francés; mientras que en el caso del N.º 12 las barricas empleadas para la crianza son de roble americano y su plazo de crianza no supera los doce meses. En cuanto al blanco (‘Venta del Puerto N.º 5’) se trata de un vino elaborado con uvas de Chardonnay, Malvasía y Viognier, un coupage único para producir un vino criado parcialmente en barrica de roble americano y sobre sus propias lías durante un periodo mínimo de cinco meses.

Todas las experiencias de La Viña giran alrededor de su colección de vinos. / ED

Respecto a las actividades, la visita ‘Nuestra Bodega’ se puede realizar todos los sábados y domingos a las 10:30 horas. La visita arranca en las instalaciones mientras nos explican los procesos de elaboración de sus vinos, porque cada pequeño detalle es importante, pasando por la sala de barricas donde conoceremos de primera mano como se realiza la crianza de vinos como Venta del Puerto N.º 12 y Venta del Puerto N.º 18. La visita finaliza en una cata de tres vinos (dos tintos y un blanco) maridados con productos locales. Es posible ampliar la visita visitando el Museo Etnológico «La Costera» (actividad que requiere cita previa).

La visita ‘Familia’ (también disponible los sábados y domingos a las 10:30 horas) incluye en el último tramo del recorrido actividades para los más pequeños (que podrán colorear la etiqueta de un vino que la familia se llevará de regalo al termino de la visita) mientras los adultos disfrutan de una cata de vinos. Por último, la visita ‘Natura’ (disponible todos los sábados a las 10:30 horas) añade una recomendación de las mejores rutas y sendas que rodean La Font de la Figuera para contemplar los paisajes de viñedos del Valle de Alforins y un almuerzo con platos típicos de la gastronomía de la comarca.

Bodega La Viña-Anecoop se encuentra en el municipio de La Font de la Figuera y abre sus puertas para realizar visitas guiadas y disfrutar de sus actividades todos los fines de semana, aunque se admiten grupos en días laborables en función de la disponibilidad de la bodega. Para formalizar la reserva de cualquiera de las opciones de visita que propone la entidad es imprescindible formalizar la reserva previa a través de la web www.ventadelpuerto.com/enoturismo/ o enviando un whatsapp al número 617 815 101.