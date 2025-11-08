Celler del Roure: tipicidad, origen y respeto al entorno

La filosofía de Celler del Roure va más allá de la elaboración de vinos. El enoturismo tiene un peso fundamental en el desarrollo del proyecto, porque cada visita se convierte en un nuevo embajador de la causa y pone en valor un patrimonio paisajístico que trasciende el mundo del vino para convertirse en garante de una manera de entender la vida. La visita a Celler del Roure supone una inmersión a la pureza de sus vinos y a los paisajes que definen todo un territorio. Pasear por la finca compartiendo el camino con gallinas, burros y gallos, adentrarse en la bodega Fonda y contemplar sus tinajas y poder degustar en un entorno privilegiado algunos de los mejores vinos de la Comunitat Valenciana son los principales encantos de una visita que puede realizarse, con cita previa, todos los fines de semana y festivos.

Pablo Calatayud lidera desde hace más de veinte años una de las bodegas que mejor han captado la esencia del entorno, Celler del Roure, compañía que sigue manteniendo esa esencia familiar y ese celo por respetar las tradiciones y el entorno. Algunos de sus vinos, especialmente Maduresa, forman parte de los mejores capítulos en la historia del vino valenciano, contribuyendo de manera directa al despegue de la DO València como denominación de origen de prestigio.

De manera paralela, Pablo ha trabajado de manera incansable en la defensa del territorio donde se ubica su bodega, en ese triángulo mágico que forman los municipios de Fontanars dels Alforins, Moixent y La Font de la Figuera y que adoptó el nombre de Terres dels Alforins tras la constitución de una asociación de viticultores y productores del que fue primer presidente y que sigue teniendo como objetivo dar valor a un territorio de bellos paisajes dominados por el viñedo.

Además de elaborar vinos singulares de notable pureza a partir de variedades de uva autóctonas que estaban casi desaparecidas hace dos décadas y luchar junto a otros por la defensa de todo un territorio, el enólogo valenciano ha desarrollado un proyecto enoturístico que, lejos de dejarse influenciar por modas y tendencias, apuesta por visibilizar toda la tradición de esta comarca del interior valenciano.

La Bodega Fonda, un pasadizo subterráneo a partir del cual se alzó la actual bodega. / ED

Durante todo el año Celler del Roure propone visitas guiadas los fines de semana y festivos. Durante el recorrido se muestran las parcelas de viñedo que rodean la bodega y, ya en las instalaciones, se recorre todo el proceso de elaboración, desde la zona de recepción de la uva hasta la fase final. La jornada incluye también la visita a la Bodega Fonda, un pasadizo subterráneo a partir del cual se alzó la actual bodega y del que se han restaurado decenas de tinajas de barro soterradas en las que actualmente descansan algunos de sus mejores vinos antes de ver la luz.

Más allá de las visitas que realizan todos los fines de semana, Celler del Roure celebra eventos puntuales para poner en valor no solo su proyecto vitivinícola, sino también toda la cultura y gastronomía de la zona. Una de esas citas llega cada año con el inicio de la vendimia para celebrar la llegada de una nueva cosecha. Se trata de ‘Les Alcusses most fest’, una jornada que tiene lugar habitualmente durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, y que aúna música en directo, gastronomía de proximidad, concursos, actividades y catas de vinos en los rincones más singulares de la bodega.

Para poder visitar la bodega Celler del Roure o participar en algunas de las actividades que programan durante todo el año es imprescindible formalizar la reserva a través del e-mail info@cellerdelroure.es o llamando al número de teléfono 962 295 020.