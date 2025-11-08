Dominio de la Vega: la bodega que te lleva al origen del cava

Para cualquier aficionado al mundo del vino la palabra cava mantiene un vínculo especial con Dominio de la Vega, la bodega de Requena que mejor ha sabido posicionarse entre las firmas productoras de cava de toda España con mejor trayectoria. Desde que hace más de dos décadas irrumpieron en el mercado con el DV Brut Reserva Especial (considerado dos veces como mejor cava de España), la compañía se ha ganado el respeto de todos los aficionados a las burbujas a base de referencias que siguen emocionándonos en cada descorche.

La bodega se ubica en un idílico paraje en el término municipal de Requena, rodeado de pinos y viñedos, sobre la conocida como Casa del Conde, una construcción que fue hogar y bodega de los Ferrer de Plegamans en el siglo XVIII y que llegó a convertirse en lugar de peregrinaje para noctámbulos en los años 80 y 90 del siglo XX, hasta que las familias Expósito, Pardo y Faubel le devolvieron su uso original de bodega en 2001. A partir de estos mimbres y aprovechando los mágicos rincones de la Casa del Conde, Dominio de la Vega ha desarrollado un modelo enoturístico lleno de glamour y exclusividad en el que se propone un recorrido al origen del cava y el vino. En la actualidad proponen tres experiencias durante todo el año. La visita ‘DV en Privado’ está pensada para un único grupo, por lo que requiere un mínimo de ocho personas para poder reservarla. Se trata de una actividad con una duración de dos horas que incluye una visita por las cavas y la bodega y la cata de tres cavas de guarda superior y dos vinos acompañados por tres aperitivos.

Dominio de la Vega ofrece tres experiencias durante todo el año. / ED

En la visita ‘DV Origen Reserva Especial’ los participantes tienen la posibilidad de catar los vinos en diferentes puntos del recorrido. La bienvenida tiene lugar con un aperitivo y una copa de vino blanco. Posteriormente, en la sala de barricas se cata el buque insignia de la bodega, Finca La Beata junto a otro aperitivo, y en la cava junto a las grandes rimas con miles de botellas se completa la cata con un cava de guarda ecológico y un cava de guarda superior. Este formato de visita incluye el obsequio del cava que mejor representa a la bodega, el Dominio de la Vega Brut Reserva Especial, un cava con 60 meses de crianza en botella.

La tercera de las experiencias es la visita ‘DV Experience’, una inmersión total a la cultura del vino y el cava con una visita guiada por todas las instalaciones de las cavas y la antigua bodega, una cata con los mejores vinos y cavas de la bodega maridados con selectos aperitivos con productos de la zona y una comida en el salón privado de bodega con un menú completo compuesto por entrantes y plato principal de cocina de vanguardia. Este modelo de visita está disponible para grupos de un mínimo de quince personas, por lo que resulta ideal para disfrutar en familia, con amigos, o incluso entre compañeros de trabajo.

Además de estos tres formatos de visita, Dominio de la Vega organiza diversas actividades durante el año, la más destacada la Fiesta del Cava, que propone en los imponentes jardines de la bodega una velada llena de gastronomía, música en directo y sus mejores cavas. Para poder disfrutar de cualquiera de las experiencias que plantea, Dominio de la Vega ofrece en www.dominiodelavega.com información detallada de cada una de ellas y una plataforma para poder formalizar las reservas. También se puede obtener más información llamando por teléfono al 962 320 570.