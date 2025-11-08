Finca Calderón: el primer 'enoresort' de la Comunitat Valenciana

Construido junto a una antigua bodega originaria del año 1900, el ‘enoresort’ Finca Calderón’ es uno de los proyectos más ambiciosos en el ámbito del enoturismo en toda España. El proyecto enoturístico del grupo bodeguero Raíces Ibéricas en la pedanía requenense de Calderón cuenta con todo lo necesario para vivir una experiencia inolvidable gracias a unas estancias cuidadas al mínimo detalle y un servicio y oferta gastronómica de altísimo nivel. El equipamiento de la finca, rodeada de viñedos y con unas espectaculares vistas a La Vega de Requena, permite infinidad de propuestas, desde la tradicional visita guiada, con un recorrido por los viñedos y la nave de elaboración de la bodega que concluye con una cata de sus mejores vinos armonizados con productos de la gastronomía local; hasta las experiencias de escapadas con alojamiento en las amplias y cómodas habitaciones del ‘enoresort’.

El complejo alberga una edificio donde se ubican ocho habitaciones dobles, dos de ellas tipo suite, equipadas con todo lujo de detalles y decoradas con motivos que hacen referencia a cada uno de los vinos que actualmente elabora Raíces Ibéricas en la zona. El espacio también incluye zonas comunes que incluyen todos los servicios necesarios para completar una experiencia inolvidable y amplios salones y áreas diáfanas para la realización de eventos corporativos, reuniones profesionales y celebraciones familiares. La elegante cafetería, donde poder disfrutar de una copa de vino contemplando los bellos paisajes de viñedos que rodean el complejo es la antesala del restaurante gastronómico, un espacio en el que se ofrece una carta que armoniza la tradición y riqueza culinaria de la comarca con un toque de autor con los vinos de una bodega modélica convertida en referente de la Comunitat Valenciana.

El enoresort dispone de ocho habitaciones dobles. / Braulio Moreno Simarro

El enoresort Finca Calderón ofrece sus servicios de alojamiento durante todos los días del año, mientras que el restaurante gastronómico abre sus puertas para el servicio de comidas de jueves a lunes y para el de cenas los viernes y sábados. Además de una interesante carta de especialidades, ofrece varias opciones de menús cerrados para descubrir las tradiciones gastronómicas de la zona adaptadas a la cocina de autor.

La nueva propuesta enoturística de Raíces Ibéricas en la aldea de Calderón de Requena ofrece visitas guiadas con catas maridaje, y también disponen de una vinoteca con terraza donde poder comprar y disfrutar de sus vinos, entre viñedos, en un entorno realmente especial. El complejo se encuentra en la carretera V-810, en el tramo entre las aldeas de San Juan y Calderón, a 10 kilómetros de Requena, con un sencillo y rápido acceso desde la autovía A-3.

Visitar Finca Calderón es adentrarse en un mundo de sensaciones que arranca en la zona de elaboración, donde se puede contemplar la eficacia de unas instalaciones que se han creado para minimizar el impacto del ser humano en todo el proceso de vinificación, diseñando soluciones que apuestan por la eficiencia energética. A continuación, la sala de crianza, ubicada en una zona semisubterránea y con cubierta vegetal, que reúne las condiciones óptimas de luz y temperatura para que los mejores vinos que se producen en la propiedad descansen en barricas de roble hasta redondearse y adquirir la estructura y complejidad necesarias para salir al mercado. El punto final de la visita tiene lugar en la tienda degustación, donde los visitantes tienen la oportunidad de realizar una cata de varios de sus vinos maridados con embutidos de Requena, queso artesano, pan de horno, aceite ecológico de una almazara local y chocolate negro.

Para descubrir todas las propuestas que ofrece durante el año Finca Calderón y comenzar a disfrutar una experiencia inmersiva en el mundo del vino, el complejo ofrece información detallada en www.fincacalderon.com, donde además se pueden formalizar reservas tanto en el hotel como en el restaurante.