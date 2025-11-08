Probablemente no haya mejor manera que celebrar el Día Internacional del Enoturismo que adentrarse en la bodega ‘urbana’ de Murviedro, una de las joyas del enoturismo de la Comunitat Valenciana, que se ubica en el centro del barrio de La Villa de Requena, considerado como el corazón del vino del interior valenciano. Un entramado de cuevas subterráneas comunicadas entre ellas por medio de conductos, con tinajas de barro construidas en su interior… La bodega ‘urbana’ de Murviedro condensa en un pequeño pedazo de tierra en el casco antiguo de La Villa toda la esencia de la cultura milenaria del vino en Requena, que se remonta a más de 2.400 años. Visitar la bodega urbana de Murviedro supone adentrarse en una historia de vinos a partir de una visita guiada en la que se destacan todos los hitos conseguidos por esta compañía vinícola y se degustan algunas de sus mejores elaboraciones.

La puesta en marcha de este proyecto enoturístico confirma la vocación de compromiso con el origen de esta firma con casi cien años de trayectoria. Desde su origen, en el Grao de València, hasta la actualidad, la bodega ha sabido interpretar en cada botella la esencia de un terroir singular. Hoy en día, Murviedro elabora vinos valencianos de calidad en sus instalaciones de Requena, uno de los municipios con mayor tradición vitivinícola. Murviedro no solo ha desarrollado un imponente proyecto de bodega, sino que además ha puesto el foco en el enoturismo, implementando nuevas iniciativas para fomentar la cultura del vino y visibilizar algunos de los encantos patrimoniales del casco antiguo de la ciudad.

Murviedro: una bodega ‘urbana’ en el corazón del vino. / Murviedro

En Requena, Murviedro ha apostado decididamente por el enoturismo con una propuesta innovadora y singular que plantea una inmersión real en la historia del vino, repasando aquellos procesos y costumbres de nuestros antepasados. Entrar en la bodega histórica de Murviedro supone hacer un viaje al pasado. La rehabilitación de las cuevas se ha hecho respetando al máximo su origen, lo que ha permitido a Murviedro crear un espacio para microvinificaciones como la del emblemático tinto La Casa de la Seda y un espacio de interpretación para descubrir las diferentes características que pueden dar al vino las últimas tecnologías inspiradas en los métodos más tradicionales. El edificio incluye también un pequeño museo en el que se repasa toda la historia de Murviedro desde su llegada a la Comunitat Valenciana hace casi un siglo hasta hoy, y una amplia y funcional sala de catas donde los visitantes tendrán la oportunidad de degustar algunos de los mejores vinos de esta prestigiosa firma vitivinícola.

La bodega histórica de Murviedro abre sus puertas todos los días de la semana de 10 a 14 horas; y de miércoles a sábados también por las tardes de 16 a 19 horas. Se plantean dos formatos distintos de visitas, una básica que incluye visita guiada por todas las instalaciones, dos degustaciones y un obsequio por un precio de siete euros; y otra premium que además de la visita guiada y el obsequio incluye una degustación de cinco vinos acompañados de una tabla de ibéricos por quince euros.

Para realizar la visita en cualquiera de los formatos es imprescindible formalizar una reserva previa. En su página web se incluye un formulario para formalizar el trámite en apenas un minuto, para que la bodega pueda garantizar el correcto desarrollo de la visita.