Pago de Tharsys: enoturismo en un pago único

Pago de Tharsys es una de las bodegas que más han apostado por el enoturismo como vía para dar a conocer a los amantes del vinos las peculiaridades y características de sus viñedos, vinos y cavas. La bodega de Requena ha implementado propuestas adaptadas a todos los perfiles de visitantes, planteando acciones que permiten interactuar con la bodega, como la vendimia nocturna o el pisado de uvas; disfrutar de un paseo por los viñedos con la visita a tu aire que incluye la opción de seguir la senda de las mejores parcelas a través de códigos QR que ofrecen información detallada de cada viñedo; o conocer el origen y la historia de un pago único que acaba de recibir la certificación que le avala como una de las pocas bodegas (menos de treinta en toda España) que cuentan con su propia denominación de origen (DO Tharsys) tras la resolución favorable de la Unión europea hace apenas unas semanas.

La originalidad de las experiencias que propone Pago de Tharsys en materia de enoturismo queda patente viendo los importantes reconocimientos que han recibido en los últimos años, como el otorgado por la Asociación de Ciudades Españolas del Vino (Acevin), que hace unos años distinguió una de las experiencias que realizan en sus instalaciones, ‘Tierra y Aire’, con el galardón a la experiencia más innovadora a nivel nacional. Para el equipo que compone la bodega, el enoturismo es la forma que tienen de abrirse al público y abrazarse a todos los que llaman a su puerta para conocer algo más sobre los excelentes vinos y cavas que elaboran. Tal es la calidez y hospitalidad que todos los que en algún momento han visitado Pago de Tharsys para disfrutar de alguna de sus experiencias enoturísticas se han convertido en embajadores de la bodega de Requena.

Sala WineBar de Pago de Tharsys. / P. T.

Todas sus dependencias son completamente visitables durante 360 días al año, con propuestas ancladas en el calendario todas las semanas y actividades especiales que buscan acercar la cultura del vino de una manera diferente e innovadora. Desde la ‘Visita premium’ hasta la ‘Visita con enólogo’, pasando por las visitas personalizadas o las catas ‘a tu aire’, Pago de Tharsys propone planes para todo tipo de público, incluso para aquellos que quieren alargar su estancia, como la ‘Noche entre viñedos’, opción que incluye el alojamiento en el pequeño hotel rural habilitado sobre un antiguo molino harinero anexo a la bodega.

El hotel cuenta con cinco habitaciones independientes con vistas a un pequeño lago rodeado de viñedos y todas las comodidades para disfrutar de una estancia inolvidable. Además, los visitantes pueden conocer en primera persona sus interesantes colecciones de vinos, como la recientemente presentada gama ‘Alegría’, un sello bajo el que Pago de Tharsys elabora dos vinos (un blanco y un tinto amparados por la DO Utiel-Requena) y cinco cavas, entre ellos el peculiar Alegría Inicial, un espumoso dulce amparado por la DO Cava que se ha convertido en uno de los cavas más reconocibles de cuantos se elaboran en la zona de Requena.

Para visitar las instalaciones de Pago de Tharsys se aconseja formalizar previamente la reserva. Para ello, la bodega pone a disposición de los interesados un teléfono de contacto (962 303 354), una dirección de correo electrónico (bodega@pagodetharsys.com) y su tienda online donde poder confirmar las plazas y tipo de visita. Para obtener más información se puede visitar la web.